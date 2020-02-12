США: У Huawei 10 лет есть тайный доступ к сотовым сетям по всему миру

Новые обвинения в адрес Huawei

Китайская компания Huawei на протяжении последних десяти лет обладала доступом к личным данным пользователей мобильных сетей по всему миру. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление американских чиновников.

«Мы располагаем доказательствами того, что Huawei способна тайно получать доступ к чувствительной и персональной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру», – цитирует издание слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена (Robert O'Brien).

Как отмечает WSJ, производители телекоммуникационного оборудования вынуждены встраивать в него бэкдоры, при необходимости обеспечивающие властям доступ к данным пользователей мобильных операторов, которые этим оборудованием пользуются. Однако сами производители при этом, как ожидается, не могут воспользоваться уязвимостью в «железе» по собственной инициативе. Именно этот механизм якобы могла использовать Huawei в нарушение договоренностей.

Власти США обвинили Huawei в тайном доступе к мобильным сетям по всему миру

Китайская компания, по оценке американских властей, имела возможность собирать таким образом данные с 2009 г. в сотовых сетях четвертого поколения (4G). При этом чиновники не располагают информацией о том, пользовалась ли китайская компания этой возможностью или нет. По их словам, телекоммуникационные компании, приобретавшие оборудование Huawei, не осведомлены о возможностях вендора.

Операторы каких стран могли стать жертвами слежки со стороны китайского техгиганта не сообщается.

Реакция компании

В Huawei все обвинения, касающиеся наличия возможностей по сбору данных пользователей сетей мобильной связи, отрицают.

«Мы решительно опровергаем утверждение о том, что сохраняем такую возможность [использовать бэкдоры], – приводит комментарий Энди Перди (Andy Perdy), CSO Huawei в США, издание The Verge. – Мы также отрицаем, что когда-либо неподобающим образом обращались к сведениям о клиенте или его данным».

Неясно, как другие страны отреагируют на обвинения в адрес Huawei, но представитель компании не удивлен новым претензиям с учетом усиливающегося в последнее время давления на китайского техгиганта со стороны американских властей.

«Я думаю, что это на самом деле вызвано политическим противостоянием Китая и США», – заявил Перди The Verge. – США не хотят учитывать факты и доказательства, и они собираются сделать все возможное, чтобы не дать нам поставлять продукты для сетей связи по всему миру».

Противостояние США и Huawei

Давление на Huawei со стороны американского правительства началось в 2018 г., когда президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обвинил компанию в шпионаже в пользу китайского правительства. В мае 2019 г. он заставил многие крупные американские ИТ-компании разорвать отношения с Huawei, а Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который лишил компанию возможности свободно покупать компоненты и технологии американских производителей, из-за угрозы нацбезопасности.

В ноябре 2018 г. США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить использование любого оборудования производства Huawei, в том числе и необходимого для развертывания сетей пятого поколения. По данным WSJ, власти США хотели дискредитировать компанию Huawei как производителя телекоммуникационного оборудования в глазах стран-союзников.

При этом, как отмечали в издании, Вашингтон настраивает союзников против Huawei не только и не столько по причине возможной слежки со стороны Поднебесной. США и КНР соперничают по линии создания сетей связи пятого поколения 5G. И дело касается как непосредственно технологий, так и темпов развертывания этих сетей.

В сентябре 2019 г. CNews сообщал о планах властей США по оказанию поддержки малым и сельским провайдерам. Федеральная комиссия по связи (FCC) намеревалась выделить около $1 млрд таким поставщикам телекоммуникационных услуг.

В конце января 2020 г. Великобритания вопреки позиции США разрешила Huawei поставлять оборудование для развертывания 5G, хотя и с некоторыми ограничениями. В частности, китайской компании не позволят занять более 35% рынка 5G-оборудования страны.

В начале ферваля 2020 г. стало известно о том, что Microsoft, Dell и AT&T в сотрудничестве с властями США будут разрабатывать новые стандарты ПО для американских сотовых сетей 5G, чтобы исключить использование в их инфраструктуре оборудования Huawei. По данным источников WSJ, за этим проектом стоит лично Трамп.

Несмотря на сложные отношения между американскими властями и китайским гигантом, с мая 2019 г. США регулярно выдают разрешения на ведение бизнеса с Huawei. Каждая из таких лицензий действует три месяца и позволяет продолжать операции с Huawei, включая выполнение контрактов, экспорт и реэкспорт. В настоящий момент действует разрешение, выданное в ноябре 2019 г. Срок его действия истекает в феврале 2020 г.