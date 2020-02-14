У МТС проблемы со связью по всей России

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Перебои со связью по всей России

В сотовой сети федерального оператора МТС 14 февраля 2020 г. наблюдаются сбои. Согласно данным онлайн-сервиса DownDetector, проблемы со связью, отправкой и получением текстовых сообщений, а также с доступом в интернет испытывают абоненты по всей России.

По данным сервиса, сбои в работе сети МТС наблюдаются на протяжении нескольких последних дней, предыдущий пик жалоб от абонентов оператора пришелся на пятницу прошлой недели.

Сегодня жалобы абонентов МТС на отсутствие связи, согласно данным DownDetector, поступают из крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска, Минусинска, Сургута и Краснодара.

Пятничные сложности

На момент написания материала сервис DownDetector зафиксировал последний сбой в сети МТС 14 февраля 2020 г. в 14:03:24.

Обзор сбоев сети МТС. Источник: DownDetector

CNews направил запрос в МТС с просьбой прокомментировать сегодняшнюю ситуацию со связью в сети оператора. На момент написания материала представители МТС не ответили на запрос.

География сбоев сети МТС. Источник: DownDetector

В соцсети Twitter на одно из сообщений о перебоях со связью с официального аккаунта «МТС Россия» ответили, что «все работает в штатном режиме».

Сообщение «МТС Россия» в соцсети Twitter

Последний раз СМИ сообщали о масштабных сбоях в сети МТС 7 февраля 2020 г. Так, по данным телеканала «Москва 24», абоненты оператора испытывали временные перебои с мобильной связью и интернет-доступом. По данным портала Downdetector, в тот день проблемы наблюдались в Москве, Твери, Воронеже, Туле, Тамбове и Калуге.

В МТС назвали сбой 7 февраля «кратковременным», и заявили, что проблемы с доступом наблюдались только в Москве на протяжении «менее минуты».