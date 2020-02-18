Китай: Суверенный интернет нужен России для кибервойны с США

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Спонсируемое военными китайское веб-издание опубликовало статью о причинах строительства российского обособленного интернета. По мнению авторов, Россия готовится к кибервойне и стремится пошатнуть доминирование США в Глобальной сети, для чего создает собственную сеть DNS-серверов, а также полностью изолированный интернет для военных.



Китайское видение

Китайские аналитики опубликовали свое видение создания Россией суверенного интернета. Статья размещена на военном новостном портале Китая «Чжунго цзюньван» («Китайская военная сеть»), официальном интернет-ресурсе Народной освободительной армии Китая, спонсируемом армейской газетой «Цзефан жибао».

В статье сделан общей вывод: Россия не создает «внутренний» интернет, несовместимый с Глобальной сетью, она трудится над ее «резервной копией», чтобы не дать США победить в возможной кибервойне.

Авторы материала озвучили несколько целей создания российского суверенного интернета, многие из которых так или иначе связаны с США. По их мнению, обособленный российский интернет создается в первую очередь для ограничения американской монополизации корневых серверов интернета.

В Китае полагают, Россия создает суверенный рунет, готовясь к кибервойне

Закон о суверенном Рунете был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2018 г. и получил подпись Президента России Владимира Путина весной 2019 г. Он вступил в силу 1 ноября 2019 г. Первые учения по изоляции российского сегмента Сети после его принятия прошли 23 декабря 2019 г. и авторы статьи назвали их актом устрашения по отношению к внешним интернет-угрозам.

Защита от «разрыва соединения»

Как сказано в статье, российские власти впервые заговорили о необходимости учений по изоляции Рунета в 2014 г., и тогда же были проведены первые необходимые испытания. Следующие учения прошли в 2017 г., а год спустя были опубликованы выдержки из «Национальной киберстратегии» США, в которых Россия упоминалась в качестве угрозы кибербезопасности страны. Данную информацию обнародовало американское Министерство обороны.

Авторы статьи в «Чжунго цзюньван» уверены, что Россия работает над независимым интернетом, чтобы лишить США возможности «разорвать интернет-соединение», если произойдет военный или правительственный кризис. Доминирование США в интернете обусловлено тем, что страна с 1989 г. владеет системой контроля корневых серверов DNS, без которых работа интернета невозможна. Всего их 13, и на территории Штатов находятся 10 из них. Это дает США техническую возможность осуществлять контроль над привязкой доменных имен, а также позволяет в случае необходимости «отключать» интернет по всему миру.

О намерении отделиться от международной системы доменных имен Россия заявила еще в 2017 г., за два года до принятия закона о суверенном интернете и за год до публикации выдержек из «Национальной киберстратегии». Авторы материала связали это со стремлением России создать национальную систему серверов с резервной копией доменных имен.

По их мнению, создание такой системы должно пошатнуть доминирование США в интернете. На фоне этого они сделали вывод, что российский суверенный Рунет – это не отдельная сеть, которая не в состоянии взаимодействовать с Всемирной паутиной, а в некотором смысле ее «резервная копия». В случае если США «дернут рубильник», такой бэкап позволит быстро и без неудобств для россиян переключиться с Глобальной сети на «локальную».

Изолированный военный интернет

В китайской публикации наряду с «гражданским» суверенным Рунетом упоминается и обособленный военный интернет. В материале сказано, что в Министерство обороны России работает над созданием полностью изолированной сети передачи данных для российских военных с 2016 г. Такая сеть позволит им обмениваться информацией без угрозы проникновения извне.

Как пишут российские «Известия», активная стадия создания военного интернета, получившего название «Мультисервисная транспортная сеть связи» (МТСС), началась в марте 2019 г. По информации издания, физически сеть будет построена на оптоволоконных кабелях, проложенных через Арктику, и первый этап ее строительства должен был быть завершен к концу 2019 г.

Китайские авторы упомянули и засекреченное облачное хранилище, функционирующее в военном интернете и тоже недоступное извне. Минобороны приступило к его созданию еще летом 2018 г., и на тот момент проект оценивался в 390 млн руб. Физически это облако представляет собой сеть территориально распределенных катастрофоустойчивых центров обработки данных (ТРКЦОД).