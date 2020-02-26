Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки

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Никаких излишеств

Правительство России выпустило нормативный документ, определяющий количество и объемы расходов на ряд товаров и услуг, допустимых для должностных лиц федеральных государственных гражданских служб в соответствии с их категорией и группой.

Постановление №186 от 20 февраля 2020 г., опубликованное на государственном сайте правовых документов, определяет нормативы покупки для госслужащих планшетов, ноутбуков, рабочих станций, а также транспортных средств; допустимое количество SIM-карт и расходы на услуги мобильной связи.

Новый документ, разработанный Минфином, дополняет собой предыдущее Постановление №1084 от 20 октября 2014 г., которое нормировало ценовые и количественные показатели только по приобретению средств подвижной связи и легкового автотранспорта, а также услуг подвижной связи.

Обсуждение проекта нового постановления проводилось на портале общественных обсуждений в ноябре 2019 г. Введение единых норм расходов на планшеты и ноутбуки призвано ликвидировать существенный разброс в ценах и количестве закупаемой техники для идентичных должностей различных госорганов и уйти от практики излишних приобретений, не соответствующих исполняемой должности. Сравнение текстов проекта и финального документов показывает, что предложенные Минфином нормативы были приняты без изменений.

Новые нормативы имеют отношение к федеральным госорганам, включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, органам управления государственными внебюджетными фондами – включая учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения, а также к Росатому, Роскосмосу и подведомственным им организациям.

Гаджеты, ПК и связь для госслужащих

Нормативы по максимальной стоимости смартфонов и ежемесячной оплате услуг связи для всех категорий госслужащих остались неизменными, однако теперь к ним добавились SIM-карты и оплата сотовой связи для ноутбуков и планшетов.

Цена самого дорогого смартфона, приобретаемого ведомством для руководителей центрального аппарата, по-прежнему не должна превышать 15 тыс. руб. Им же полагается не более одной SIM-карты и не более 4 тыс. руб. в месяц на оплату сотовой связи.

Ноутбук за бюджетный счет не должен стоить более 100 тыс. руб

Для помощников руководителей центрального аппарата и глав территориальных органов разрешено приобретать смартфоны не дороже 10 тыс. руб., с ежемесячными затратами на сотовую связь в сумме не более 2 тыс. руб. Замам и советникам руководителей территориальных органов придется довольствоваться смартфонами не дороже 7 тыс. руб. и 5 тыс. руб., и расходами на связь не более 1 тыс. руб. и 800 руб. в месяц, соответственно.

Сходная ситуация с приобретением и использованием планшетов: не более одного устройства и не более одной SIM-карты на каждую должность. Для глав центрального аппарата ценовой потолок на планшет установлен на уровне 60 тыс. руб. (не более 4 тыс. руб. в месяц на соответствующие расходы связи), для их замов – не более 50 тыс. руб. (не более 2 тыс. руб. в месяц на связь). Для руководителей территориальных ведомств, их замов и советников, ценовой потолок на планшеты установлен на уровне 40 тыс. руб., ежемесячные расходы на связь – 2 тыс. руб., 1 тыс. руб. и 800 руб., соответственно.

По ноутбукам ценовые нормативы шире, хотя с тем же ограничением: не более одного на должность. Руководство центрального аппарата может рассчитывать на приобретение портативного ПК ценой до 100 тыс. руб., их замы – до 80 тыс. руб. Главы территориальных ведомств, их замы и советники ограничены одинаковым бюджетом – не более 80 тыс. руб. Нормы расходов на приобретение SIM-карт и ежемесячную оплату сотовой связи для ноутбуков аналогичны регламенту для планшетов.

Что можно купить за эти деньги

Смартфоны. Из смартфонов по цене до 15 тыс. руб. сегодня можно купить, например, Redmi Note 8 Pro 6/64GB, HONOR 9 Lite 64GB, Samsung Galaxy A7 SM-A700F или Moto G8 Plus 4/64GB. За 10 тыс. руб. сегодняшняя российская розница предлагает смартфоны Xiaomi Mi Play 4/64GB или Mi A2 4/32GB Android One, LG W30, VIVO V7, OPPO A5 4/32GB или Samsung Galaxy A30s 32GB и им подобные. За 7 тыс. руб. выбор ограничен моделями Nokia 3, ZTE Blade V8 mini, Moto E5 16GB и подобными с объемом памяти не более 16-32 ГБ.

Планшеты. В ценовую категорию до 60 тыс. руб. входят 12,9-дюймовые планшеты Apple iPad Pro 12.9 2017 года с 512 ГБ памяти, а также современные Apple iPad Air 2019 года выпуска с 256 ГБ памяти и Lenovo ThinkPad Tablet 10 LTE с 128 ГБ памяти – все с сотовым модулем. Можно также приобрести планшет Microsoft Surface Pro 7 i5 или Google Pixel Slate i5 с 128 ГБ памяти, Surface Pro 6 i5 или Surface Pro 5 i7 с 256 ГБ памяти, но только с модулем Wi-Fi, без сотовой связи.

В категорию до 40 тыс. руб. вписывается планшет Apple iPad Pro 9.7, Apple iPad mini 3, Lenovo IdeaPad D330 N5000 или Samsung Galaxy Tab S4 10.5 – с сотовой связью, или Apple iPad Air (2019), Microsoft Surface Go или Lenovo ThinkPad Tablet 10 (Gen 3) без модуля сотовой связи.

Ноутбуки. С бюджетом в 100 тыс. руб. можно выбрать мощнейшие модели вроде HP OMEN 15-dc1007na, Lenovo Yoga 730 15 (Intel Core i7 8550U 1800 MHz/15.6"/1920x1080/16GB/512GB или MSI Creator 15M A9SE на процессорах Intel Core i7, но из «яблочной» продукции сегодня можно «замахнуться» разве что на покупку ноутбука Apple MacBook Pro 13 2019 года на процессоре Intel Core i5 или на MacBook Pro 13 2017 года на Intel Core i7.

При бюджете до 80 тыс. руб. можно остановиться на системе вроде ASUS ROG Strix G, Acer Predator Helios 300, MSI GP63 8RE с мощными процессорами и дискретной графикой, изящных ASUS ZenBook Flip 14 или HP ZBook 15v G5. Из более-менее современной продукции Apple можно выбрать Apple MacBook Air 13 2019 года, или MacBook, но более ранних готов выпуска.

За 60 тыс. руб. доступны мощные ноутбуки вроде Dell G3 15, HP 470 G7 и Xiaomi RedmiBook 13 на процессорах Intel Core i5 и даже Core i7, но из продукции Apple доступны только варианты выпуска 2017 года и ранее.

Исключения и дополнения

Руководство федеральных госорганов, осуществляющее контрольно-надзорные функции, теперь может самостоятельно принимать решения по обеспечению планшетами и ноутбуками служащих, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия вне места нахождения федерального государственного органа (территориального органа).

Новые нормативы не распространяются на дипломатические службы России. В документе также отмечается, что вводимые нормативы не применимы в тех случаях, когда требуется приобретение защищенной техники для особых условий эксплуатации.

Гражданские служащие на должности начальника отдела структурного подразделения госоргана в группе должностей категории «специалисты», начальники отделов и их заместители в территориальных органах госорганов в группе должностей категории «руководители» средствами связи и услугами мобильной связи не обеспечиваются.

Нормативы по обеспечению руководителей центрального аппарата транспортными средствами с персональным закреплением остались прежними (до 1,5 млн руб. и до 200 лошадиных сил), однако в новом документе исключено обеспечение транспортом с персональным закреплением для заместителей руководителей структурных подразделений.