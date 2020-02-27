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Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта

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CNews приглашает принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2020» 11 марта 2020 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2020» 11 марта 2020 г.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

Основные вопросы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

  • Система быстрых платежей: первые итоги и планы на будущее;
  • Проект «Маркетплейс» - прогнозы и перспективы для банков;
  • Единая биометрическая система: как обеспечить доверие клиента;
  • Новые форматы финансовой отчетности: XBRL, МСФО - что дальше?

Технологии и инструменты

  • Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering;
  • Как традиционному банку увеличить цифровые продажи;
  • Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом;
  • Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?

Безопасность

  • Как обеспечить безопасность цифровых платежей;
  • Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью;
  • Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры;
  • Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?

Тренды

  • Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям;
  • В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными;
  • Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли;
  • Найдут ли IRA-системы свое место в банках?

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:

Олег Скворцов, член совета директоров, КБ «Юнистрим»;
Сергей Минофьев, заместитель председателя правления, член правления, Руснарбанк;
Максим Белоусов, советник председателя правления по ИТ, банк Уралсиб;
Светлана Бова, CDO, управляющий директор – вице-президент, ВТБ;
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, банк ВТБ;
Сергей Иванов, директор по стратегии и эффективности дивизиона «Цифровой корпоративный банк», блок инвестиционный бизнес, Сбербанк;
Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк;
Денис Ананьев, руководитель проектов, дивизион «Цифровой корпоративный банк», Сбербанк;
Александр Яковлев, руководитель направления распределенных учетных систем, НКО АО НРД;
Андрей Залманов, директор Направления ИТ-архитектуры, банк «Открытие»;
Вадим Перепелкин, начальник ОИТ, АТОН;
Илья Батай, директор департамента информационных технологий, «Альфа Капитал»;
Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ БАНК ;
Алексей Флоринский, генеральный директор, SimbirSoft;
Иван Никиточкин, директор по развитию Mobile Dimension;
Антон Аглицкий, директор по продажам, Atos.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-компаний, ИТ-отделов банков, страховых компаний и других компаний финансового сектора.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.

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