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Спецпроекты

МТС, «Билайн» и Tele2 прорвали «блокаду» питерского метро

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Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев
МТС, «Вымпелком» и Tele2 договорились о совместном строительстве сети связи в петербургском метрополитене. Это решит для указанных операторов многолетнюю проблему, когда единственным обладателем полноценного покрытия в метрополитене являлся «Мегафон».

Строительство сети сотовой связи в петербургском метро общими усилиями

Сотовые операторы «Мобильные телесистемы» (МТС), «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) и «»Вымпелком» (торговая марка «Билайн») договорились о совместном строительстве инфраструктуры в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщениях компаний.

Операторы разделили между собой работы по покрытию метрополитена. МТС обеспечит строительство сети на второй и четвертой линиях, «Вымпелком» - на первой и третьей (от Василеостровской до Рыбацкой) линиях, Tele2 - на третьей (от Беговой до Приморской) и пятой линиях. Строительство будет вести по единому техническому заданию во всех стандартах связи (GSM, UMTS и LTE) и предусматривает доступ каждого из операторов к фрагменту сети, уже построенному одним из участников соглашения. Для развертывания сети в тоннелях выбрана ADAS-система, которая позволит обеспечить максимально высокое качество сервисов в условиях сложной архитектуры, низкой пропускной способности стен и перекрытий, высокой скорости движения подвижных составов. Такой вариант оптимален для оперативного устранения аварий, модернизации и усиления сигнала, что повысит качество оказываемых услуг и скорость проведения любых работ по обслуживанию подземной сети.

На данный момент у указанных операторов есть связь только на вестибюлях метро и платформах станций. Реализация соглашения позволит обеспечит абонентам всех трех операторов устойчивым сигналом в перегонах между станциями. Завершение проекта ожидается в 2021 г.

Монополия «Мегафона» на связи в туннелях петербургского метро

До сих пор единственным сотовым оператором, обладающим полным покрытием в метрополитене Санкт-Петербурга, был «Мегафон». В 2010 г. компания приобрела оператора фиксированной связи «Метроком», который владел волоконно-оптической сетью в метрополитене, за 2 млрд руб.

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После многолетних усилий МТС, «Вымпелком» и Tele2 смогут построить сети в петербургском метрополитене

«Мегафон» на базе сети «Метрокома» проложил собственный излучающий кабель, который обеспечил связи для абонентов оператора в перегонах между станциями. При этом руководство «подземки» утверждало, что мест для излучающих кабелей других операторов нет. Несколько лет назад связь в перегонах петербургской подземки обеспечила также компания «МаксимаТелеком», предоставляющая бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi в обмен на просмотр рекламы.

В 2015 г. оператор МТС подавал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на «Мегафон», петербургский метрополитен и мэрию Санкт-Петербурга в связи с отказом компании в прокладке излучающего кабеля. Но жалоба не была удовлетворена.

«У «Мегафона» есть собственная сеть связи в метро Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе оператора. - Она обеспечивает покрытие и на станциях, и в перегонах. Мы знаем о намерениях операторов, будем следить за развитием этого проекта».

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» считает, что МТС и «Вымпелком» сами виноваты в сложившейся ситуации. «10 лет назад они могли купить «Метроком», который недорого продавался, хотя бы вскладчину, но «эффективные менеджеры», возглавлявшие указанных операторов, посчитали эту покупку невыгодной, - говорит Брюквин. - В результате «Метроком» достался «Мегафону», который за 10 лет уже давно отбил свои расходы на данную сделку. Его же конкуренты только сейчас нашли выход из ситуации и еще минимум год уйдет на строительство сети».

Как в московском метро пытались построить единую сотовую сеть

В 2014 г. планировалось создание консорциума для строительства единой инфраструктуры сотовой связи в московском метрополитене. МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 подписали меморандум, согласно которому инвестору, которого предстояло определить в будущем, построить инфраструктуру сотовой свети. Операторы смогли бы пользоваться этой инфраструктурой на недискриминационных условиях. Однако последовавший тогда кризис разрушил эти планы.



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