Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor

10807

Блокираторы сотовой связи доказали свою «эффективность» во время проведения ЕГЭ

В распоряжении CNews оказалось письмо замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева замминистра связи Олегу Иванову. Письмо посвящено вопросу функционирования блокираторов сигнала сотовой связи в местах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые должны помешать выпускникам использовать мобильные телефоны во время экзаменов.

В конце 2018 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила использовать блокираторы сотовой связи в указанных местах. Срок действия данного решения ГКРЧ истекает 20 марта 2020 г., и Музаев просит его продлить, так как использование блокираторов оказало «положительный эффект в части предупреждения и предотвращения использования мобильных телефонов во время экзаменов».

В 2018 г. блокираторы во время ЕГЭ использовались в 48 регионах, в 2019 г. - в 52 регионах. Всего в ходе прошлогоднего ЕГЭ было установлено 7,7 тыс. блокираторов. Об эффективности использования блокираторов свидетельствует тот факт, что в 2018 г. количество участников сдачи ЕГЭ, удаленных за использование мобильных телефонов, сократилось на 20% по сравнению с 2017 г., а в 2019 г. - на 18% по сравнению с 2018 г.

Какие смартфоны неподвластны блокираторам

Однако, с работой блокираторов есть проблемы. Например, ряд регионов сообщили о том, что такие устройства бессильны против некоторых современных моделей смартфонов, включая Honor. В российском представительстве китайской корпорации Huawei, выпускающей данные аппараты, не стали комментировать этот факт.

Российские власти усиливают борьбу с использованием сотовых телефонов во время ЕГЭ

Также в 2019 г. в Амурской области и республике Башкортостан было зафиксировано по четыре случая создания блокираторами помех за пределами мест проведения ЕГЭ, в связи с чем были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Арочные детекторы сотовых телефонов - альтернатива блокираторам

У блокираторов есть альтернатива - это устройства для обнаружения сотовых телефоном и поиска сигналов связи. Например, Мурманская и Астраханская области предложили вместо блокираторов использовать арочные детекторы сотовых телефонов совместно с металлодетекторами. Однако стоимость такого оборудования составляет от 80 тыс. руб. за единицу и «в текущей финансово-экономической ситуации приобретение таких устройств не представляется возможным», заключает Музаев.

Машинное зрение как средство выявления использования сотовых телефонов во время ЕГЭ

Еще один метод борьбы с использованием сотовых телефонов во время экзаменов - осуществление трансляций в режиме онлайн из мест проведения экзаменов с применением функции детекции (выявления) нарушений на видеозаписи при помощи машинного зрения. Музаев пишет, что в 2020 г. будет увеличено количество мест проведения экзамена, в которых в тестовом режиме будут применяются такие системы.

Также внедрена система обратной связи с пунктами проведения экзаменов по нарушениям, зафиксированным на конкретных пунктах. Кроме того, ведется работа, направленная на повышение эффективности региональных ситуационных центров по наблюдению за проведением ЕГЭ.

Сканирование экзаменационных работ для предотвращения вмешательства в них

В 2019 г. в Мордовии и Тыве, а также в Ленинградской области применялась технология сканирования экзаменационных материалов в аудитории проведения ЕГЭ, которая минимизирует риск искажения экзаменационной работы участника экзамена. В 2020 г. число регионов, применяющих данную технологию, будет увеличено.

В то же время остается актуальной проблема использования средств связи в местах, доступ к которым ограничен для общественных наблюдателей, в частности, в туалетах. Кроме того, в 2019 г. были зафиксированы случаи применения микронаушников и микрокамер, которые свободно продаются в сети интернет, в том числе в социальных сетях. «В указанных случаях блокираторы являются единственной эффективной мерой по исключению возможности использования упомянутых технических средств», - заключает Музаев.

Мнение эксперта

Автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев говорит, что существует три способа подавления сигнала мобильных телефонов. Первый способ - спуфинг - предполагает отправку на мобильное устройство ложного сигнала, что приводит к нарушению его работы.

Другой способ, DDoS-атака, предполагает отказ в обслуживании, когда сигнал перекрывается радиопомехами и не может нормально быть принят или отправлен. Также возможна блокировка путем использования электромагнитной экранировки, когда объект заключается в защитный экран, которые не пропускает ни входящие, ни исходящие сигналы.

«Если глушилка работает на основе спуфинга, то есть возможность избирательно глушить отдельные аппараты, - заключает Климарев. - Но почему именно смартфоны Honor остаются неподвластны блокираторам, остается непонятным».

«Во всех флагманских моделях смартфонов есть антенные функции по оптимизации приема и борьбе с помехами, это часть адаптивных механизмов сотовой связи, - говорит еще один эксперт по сотовой связи, просивший об анонимности. - Возможно, в Honor эти функции особенно развиты. В целом же сотовая связь очень помехоустойчива, для ее подавления требуется не только использование блокираторов, но и экранирование помещений. У Федеральной службы исполнения наказаний та же проблема, и они смогли ее решить только начав просить сотовиков отключить близлежащие базовые станции, используя контроль над SIM-картами».