Московские власти компенсируют бизнесу расходы на участие в конференции CNews

Москва просубсидирует участников мероприятия CNews

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: государство переходит к цифровому управлению», намеченная на 9 апреля 2020 г., вошла в перечень 247 мероприятий, на которые предоставляются субсидии из московского бюджета. Таким образом, представители малого и среднего бизнеса смогут претендовать на компенсацию затрат, связанных с участием в конференции.

Требования к претендентам

На компенсацию могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве, основная деятельность которых не относится к агентской, посреднической или торговой.

Москва компенсирует бизнесу расходы на участие в конференции CNews

Другое важное требование, предъявляемое к претендентам, – наличие опыта участия хотя бы в одном конгрессно-выставочном мероприятии в 2019 г. и до момента подачи заявки.

Сколько денег компенсируют участникам мероприятия

Компенсации подлежит до половины всех расходов на выплату регистрационного взноса, застройку и оборудование стенда (в том числе монтажно-демонтажные услуги, инженерно-технические услуги), а также на аренду выставочной площади. Максимальный размер выплаты составит 350 тыс. руб.

Субсидии предоставляются Департаментом предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Москвы за счет средств города, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Москва – город для бизнеса и инвестиций» государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».

Порядок отбора победителей и осуществления выплаты

Победителей отбора определяет отраслевая комиссия ДПИР по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства с учетом рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов участников. Решение о предоставлении субсидии и ее размере или об отказе принимается ведомством на основании протокола комиссии в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его подписания.

По результатам проведенного отбора между ДПИР и победителем заключается договор о предоставлении субсидии. Затем субсидия перечисляется непосредственно на счет получателя в банке.

Как подать заявку

Прием заявок стартовал 6 марта и продлится до 30 апреля включительно. Подать заявку на компенсацию можно на портале «Московский предприниматель».