Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО

12993

Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro, созданный известным программистом Владимиром Бутенко, скончавшимся в 2018 г., имеет все шансы быть исключенным из Реестра отечественного ПО — по жалобе энтузиаста.

CommuniGate под угрозой

Как стало известно CNews, на ближайшем очном заседании Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи будет рассмотрен вопрос об исключении из Реестра отечественного софта программного продукта «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro». В распоряжении CNews имеется копия письма из Минкомсвязи, в котором есть соответствующее указание.

По данным CNews, это письмо было составлено в ответ на жалобу участника рынка, который поставил под сомнение правомерность пребывания указанного продукта в Реестре (его аргументация — ниже). «Проведя проверку в соответствии с пунктом 30(4) правил формирования и ведения единого реестра…, программное обеспечение будет исключено из реестра на основании подпункта «б» пункта 33 правил в случае принятия соответствующего решения Экспертным советом по ПО при министерстве в ходе очередного очного заседания», — говорится в документе.

В указанном пункте правил 30(4) речь идет о том, что сведения из Реестра должны проверяться на актуальность не реже одного раза в календарный год.

CommuniGate Pro описывается как платформа унифицированных коммуникаций для создания корпоративных коммуникационных систем, от масштабов небольшого офиса до высоконагруженных кластерных инсталляций, обслуживающих миллионы пользователей. Его основная функциональность: обмен электронная почтой и мгновенными сообщениями, ведение календарей, голосовые и видеовызовы, хранение корпоративного контента, средства совместной работы.

ПО скончавшегося Владимира Бутенко могут исключить из Реестра российского софта

Распространением продукта в России занимается компания Communigate Systems Russia (АО «Сталкерсофт»). Среди ее клиентов на сайте указаны Госдума, Росгосстрах, «Почта России».

Когда именно может состояться ближайшее очное заседание Экспертного совета, не известно.

На что именно пожаловался энтузиаст

Копия жалобы энтузиаста в Минкомсвязи также имеется в распоряжении CNews. В своем письме он обращает внимание на то, что правообладателем Communigate Pro в Реестре указан скончавшийся в конце августа 2018 г. известный программист Владимир Бутенко.

Cайт производителя продукта communigate.com принадлежит компании из США, в то время как адрес в русскоязычной доменной зоне sales@communigate.ru отмечен как принадлежащий партнеру американской организации в Москве. При этом вопросами лицензирования официально занимается офис в Люксембурге.

«CommuniGate Pro, скачанный с домена communigate.ru, не имеет ни одной ссылки на домен communigate.ru, везде (около 50 ссылок) указан communigate.com, — отмечает автор письма в министерство. — ВПК США использует сервер CommuniGate Pro. По крайней мере, так заявлено на американском сайте компании. Ни о какой российской юрисдикции продукта речи нет. Наследница Бутенко не представила справку об отсутствии других (помимо России) гражданств».

В разговоре с CNewsпожаловавшийся в Минкомсвязи эксперт добавил, что каталог правообладателей США однозначно закрепил авторство CommuniGate Pro на территории этой страны за компанией из США с 1998 г. «Следует обратить внимание на то, что согласно циркуляру 61 U.S. Copyright Office, регистрация новой версии программного обеспечения не покрывает зарегистрированный ранее код, — добавляет энтузиаст. — В этих условиях обозначить свое право на весь код ПО Communigate Pro на территории США для российской компании становится невозможным».

Также эксперт был склонен произвести своеобразное сравнение бизнеса CommuniGate и «Лаборатории Касперского». «Касперский честно зарегистрировал право в США на московскую компанию, — отмечает он. — Никаких попыток увести бизнес в Штаты. Правообладатель CommuniGate в США — это компания из США с 1998 г. В России появился только в 2015 г.».

Комментарии экспертов

Опрошенные CNews члены Экспертного совета в своих оценках были осторожны, полагая, что рассматриваемое ПО требует подробного изучения. «Нужно разбираться с правами на конкретный продукт, что зарегистрирован в Роспатенте и Реестре российского ПО — с названием "Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro", что может в юридическом смысле совершенно не равняться продукту CommuniGate Pro, зарегистрированному в США, — отметил один из собеседников редакции. — И смотреть гражданство наследников нужно. Аргументы в письме косвенные. Реально нужно смотреть, есть ли разработчики в России, и гражданство конечного бенефициара зарегистрированного в реестре продукта».

Еще один эксперт, хорошо знакомый с аспектами формирования реестра, оказался настроен более категорично. По его данным, при включении в реестр CommuniGate Pro у членов совета сразу возникли определенные сомнения. «Тогда в Экспертный совет был представлен документ, что права на продукт принадлежат гражданину России Бутенко, а компаниям в США и в России данный гражданин предоставил только право этот продукт распространять и поддерживать, в т. ч. кодировать изменения, которые Бутенко как оригинальный автор придумывает и описывает, — вспоминает собеседник CNews. — Уже тогда многим показалось, что скорее всего фикция, но документы были юридически безупречны, а значит поводов не включать не было».

С точки зрения эксперта, смерть правообладателя должна привести к внесению изменений в реестровую запись и перезаключению договоров с наследниками. «При этом они уже вряд ли смогут, как Бутенко, утверждать, что все изменения в продукте придумывают они, а компания в России их только доводит до окончательного вида по поручению автора, — отмечает он. — Представленные же во вложении к письму доказательства и вовсе показывают, что вся эта версия с якобы принадлежащими лично Бутенко правами скорее всего с самого начала была одной большой ложью. Согласно им, правила включения продукта в реестр были нарушены. В частности, было преднамеренно скрыто, что в США права зарегистрированы на американскую компанию. Если бы эти сведения были бы получены до принятия решения о включении, то во включении наверняка было бы отказано».

Таким образом, полагает эксперт, сейчас вполне правомерно поставить вопрос о немедленном исключении продукта из реестра. «Более того, с моей точки зрения, Российская Федерация, которая в лице соответствующих госорганов пострадала от действий уже умершего Бутенко, вполне может потребовать от наследников компенсации за понесенный в результате его действий ущерб, — считает он. — Что, на последующих стадиях, гипотетически может даже привести к тяжбе по вопросу о передаче исключительных прав на этот продукт на территории России от наследников государству. Но последнее надо проверить с юристами, так как случай весьма непростой».

Комментарии Communigate Systems

В процессе подготовки данного материала CNews обратился за комментариями в Communigate Systems, в ответ на что компания подготовила официальное обращение к членам Экспертного совета и его председателю главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

В обращении говорится, что CommuniGate Pro разрабатывался «с нуля» в течение 20 лет, многократно перерабатывался и модернизировался. Продукт не содержит модулей из экосистемы свободного ПО с открытым исходным кодом. Спроектировал и реализовал архитектуру CommuniGate Pro известный российский программист Владимир Бутенко.

Во главе небольшого коллектива российских разработчиков он вел разработку первых версий. Для работы на разных рынках Владимиром Бутенко в 1993–2012 гг. была создана группа компаний CommuniGate Systems, включавшая на момент его смерти 29 августа 2018 г. юридические лица: АО «Сталкерсофт» (Москва), Stalker Software, Inc, Larkspur, CA 94939 USA, Stalker Software GmbH, Berlin, Germany, ИП Бутенко Владимир Анатольевич.

Интеллектуальные права на ранние версии CommuniGate Pro (2.6–4.1), выпущенные в период с 1998 по 2003 гг., зарегистрированы на калифорнийское юридическое лицо. «Фактическое же развитие и поддержание жизненного цикла велись лично Владимиром и группой российских разработчиков, которые с 2008 г. стали сотрудниками АО «Сталкерсофт», — говорится в документе.

В 2013 г. Бутенко вышел из состава акционеров АО «Сталкерсофт» в рамках реорганизации бизнеса. В настоящий момент контрольный пакет принадлежит менеджменту компании — гражданам России. С 2013 г. Бутенко переключился на другие проекты, оставив за собой только стратегическое управление бизнесом. Технологическим развитием CommuniGate Pro и экосистемы платформы занимались сотрудники «Сталкерсофта».

Бутенко предоставил права «Сталкерсофту» на использование, воспроизведение, распространение CommuniGate Pro в рамках пакета лицензионных договоров. Также АО «Сталкерсофт» фактически и по формальному договору с Бутенко обеспечивал хранение репозитория исходных кодов продукта, техническую поддержку, исправление ошибок.

После смерти Бутенко исключительное право на зарегистрированное в России ПО CommuniGate Pro унаследовала его дочь Анна Бутенко. Также она наследует калифорнийскую компанию Stalker Software.

«В соответствии с законодательством России, переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к новому правообладателю не является основанием для расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем, — полагают авторы обращения. — Соответственно, АО «Сталкерсофт» имеет права на использование и распространение CommuniGate Pro на основании лицензионных договоров, которые не подлежат расторжению в одностороннем порядке и являются действующими».

В компании отмечают, что позиции «Сталкерсофта» и Анны Бутенко по развитию бизнеса расходятся. «Сталкерсофт» как российская ИТ-компания выступает за безусловное и приоритетное сохранение для CommuniGate Pro де-факто и де-юре российской регистрации. Анна Бутенко заинтересована в развитии бизнеса исключительно на западных рынках.

«Сталкерсофт» разработал и зарегистрировал в Роспатенте новый продукт, получивший название «Программный комплекс CommuniGate Pro ver.6.3». В марте 2020 г. «Сталкерсофт» подал заявление на его включение в Реестр российского ПО. (В приложенном скане заявления дата не просматривается; в компании утверждают, что оно было подано 13 марта 2020 г.).

«В связи с вышеизложенным АО “Сталкерсофт” поддерживает исключение из Реестра российского ПО записи “Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro” (правообладатель Владимир Бутенко), внесенной на основании приказа Минкомсвязи России от 6 сентября 2016 г. №426, как не соответствующей требованиям реестра, — заканчивается обращение. — Просит по возможности оперативно рассмотреть заявление на включение «CommuniGate Pro версии 6.3» (правообладатель АО “Сталкерсофт” в Реестр российского ПО».