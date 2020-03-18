CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и программистов
Издание CNews приглашает к сотрудничеству редакторов (горящая вакансия), журналистов и дизайнеров.
ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ (горящая вакансия)
Обязанности:
- подготовка материалов;
- проведение интервью.
Требования:
- грамотный русский язык;
- опыт работы в журналистике;
- знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
- владение английским языком является преимуществом.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования;
- работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком), допускается удаленка;
- рабочие дни с понедельника по пятницу.
РЕДАКТОР (горящая вакансия)
Обязанности:
- запуск новых форматов;
- реализация специальных проектов;
- проведение интервью;
- подготовка аналитических материалов;
- редакторская правка материалов;
- координация работы журналистов.
Требования:
- креативность;
- умение работать в рамках поставленных сроков;
- грамотный русский язык;
- опыт работы в журналистике;
- умение четко организовать свою работу и работу журналистов;
- знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
- владение английским языком является преимуществом.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования;
- работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком);
- рабочие дни с понедельника по пятницу.
PHP-программист
Обязанности:
- написание нового функционала согласно текущим планам разработки;
- рефакторинг существующего кода / оптимизация работы;
- выполнение задач от технического директора;
Требования:
- отличные знания PHP и MySQL;
- хорошие знания в области Frontend;
- знание JavaScript и JQuery;
- опыт работы с высоконагруженными сайтами;