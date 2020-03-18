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CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и программистов

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Издание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых редакторов и журналистов.

Издание CNews приглашает к сотрудничеству редакторов (горящая вакансия), журналистов и дизайнеров.

ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ (горящая вакансия)

Обязанности:

  • подготовка материалов;
  • проведение интервью.

Требования:

  • грамотный русский язык;
  • опыт работы в журналистике;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком), допускается удаленка;
  • рабочие дни с понедельника по пятницу.

Отправить резюме.

РЕДАКТОР (горящая вакансия)

Обязанности:

  • запуск новых форматов;
  • реализация специальных проектов;
  • проведение интервью;
  • подготовка аналитических материалов;
  • редакторская правка материалов;
  • координация работы журналистов.

Требования:

  • креативность;
  • умение работать в рамках поставленных сроков;
  • грамотный русский язык;
  • опыт работы в журналистике;
  • умение четко организовать свою работу и работу журналистов;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком);
  • рабочие дни с понедельника по пятницу.

Отправить резюме.

PHP-программист

Обязанности:

  • написание нового функционала согласно текущим планам разработки;
  • рефакторинг существующего кода / оптимизация работы;
  • выполнение задач от технического директора;

Требования:

  • отличные знания PHP и MySQL;
  • хорошие знания в области Frontend;
  • знание JavaScript и JQuery;
  • опыт работы с высоконагруженными сайтами;

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