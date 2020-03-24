Уволен глава Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, выстроивший систему блокировок запрещенных сайтов, покинул ведомство. Он может возглавить холдинг «Газпром-Медиа». На место Жарова прочат главу управления Администрации Президента по ИТ Андрея Липова.

Александр Жаров покинул Роскомнадзор

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Пресс-служба Роскомнадзора не стала отвечать на вопрос, кто займет его место и куда уйдет сам Жаров.

По информации «Интерфакса», Жаров возглавит холдинг «Газпром-Медиа». Ранее его возглавлял Дмитрий Чернышенко, который в начале 2020 г. вошел в новый состав Правительства и стал вице-премьером.

Преемником Жарова агентство называют Андрея Липова, который сейчас возглавляет в Администрации Президента Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Жаров, Липов и Щеголев

Александр Жаров пришел в Правительство в 2007 г., став директором департамента пресс-службы. Через год Жаров стал заместителем министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева.

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров

В 2012 г. в рамках смены Правительства, Щеголев стал помощником Президента, а Жаров возглавил Роскомнадзор. В 2018 г. Щеголев покинул Администрацию Президента, но Жаров сохранил свой пост.

Отметим, что Липов также является человеком Щеголева: он работал под его началом в Минкомсвязи, а само управление, которое он возглавляет, было создано в Администрации Президента после прихода туда бывшего министра связи. В то же время считалось, что помимо Щеголева, покровителем Жарова является заместитель главы Администрации Президента Алексей Громов.

Когда Роскомнадзор набирал полномочия при Жарове

В момент, когда Жаров возглавил Роскомнадзор, ведомство занималось надзором в сфере телекоммуникаций, масс-медиа и персональных данных. Но уже с конца 2012 г. у Роскомнадзора появились первые полномочия в области регулирования интернета, которые за последние годы неизменно разрастались.

Роскомнадзор создал Реестр запрещенных сайтов, доступ к которым с территории России запрещен. Изначально в него включались сайты с детской порнографией, пропагандой наркотиков и призывами к суициду.

Затем Роскомнадзор стал блокировать сайты с пиратскими материалами, экстремистским контентом, продажей алкогольной продукции и азартными играми. В рамках борьбы с пиратством Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер Rutracker и библиотеки «Либрусек» и «Флибуста».

Также с 2014 г. Роскомнадзор агрегирует решения судов о блокировке сайтов по любым основаниям. При этом сам Роскомнадзор принимает решения только о блокировке сайтов с детской порнографией – в остальных случаях решения о блокировке принимают другие федеральные органы исполнительной власти или суд.

В 2017 г. поисковые системы обязали подключать к Реестру запрещенных сайтов и исключать их из своей выдаче запрещенные сайты. Изначально Роскомнадзор, перед блокировкой сайтов, на которых имеется запрещенный контент, предоставлял их владельцам три дня на удаление данной информации. В 2019 г. срок для большинства типов нарушений был сокращен до одних суток. Для экстремистской информации законодатель сразу установил необходимость «незамедлительной блокировки».

В 2014 г. Роскомнадзору поручили вести реестр блогеров, но через три года от этого отказались. С 2016 г. Роскомнадзор стал вести реестр новостных агрегаторов.

В 2014 г. Роскомнадзор создал реестр организаторов распространения информации (ОРИ) – сайтов и сервисов для общения в сети интернет. Владельцев ОРИ сначала обязали в течение полугода хранить на территории России данные о действиях их российских пользователей. В 2016 г. этот срок был увеличен до одного года, также в течении года владельцы ОРИ должны хранить содержимое переписки своих российских пользователей.

Кроме того, в том же 2016 г. владельцев ОРИ обязали предоставлять спецслужбам ключи для дешифровки содержимого сообщения своих пользователей. Тех, кто не исполняет данное требования, должны блокировать.

Самая скандальная блокировка Роскомнадзора

В 2018 г. случилась самая громкая и скандальная блокировка в истории Telegram: этот сервис, включенный в Реестр ОРИ, отказался предоставлять спецслужбам ключи для дешифровки сообщений своих пользователей. Telegram стал активно противостоять блокировке и менять свои IP-адреса.

Роскомнадзор решился на «отчаянный» шаг и стал блокировать миллионы IP-адресов от иностранных хостинг-провайдеров, которые потенциально мог использовать Telegram. Это привело к неполадкам в работе большого числа интернет-сервисов и вызвало серьезное общественное недовольство, после чего Роскомнадзор вынужден был сократить энтузиазм и Telegram фактически продолжил быть доступным в России.

Неисполненные блокировки

Роскомнадзор не всегда в полной мере выполнял требования о блокировках. Так, социальные сети Facebook, Twitter, Youtube, Blogspot и Livejournal не удаляли весь запрещенный контент, но под полную блокировку не попадали.

В 2014 г. законодатели обязали интернет-сайты хранить персональные данные россиян на территории России. В 2016 г. за нарушение данного требования Роскомнадзор через суд заблокировал сеть Linkedin. В то же время Facebook и Twitter также не исполнили данное требование, но вместо блокировки на них наложили штрафы.

Решения Генпрокуратура о блокировке экстремистской информации, как уже отмечалось, должны исполняться «незамедлительно». Однако, по крайней мере для крупных ресурсов наподобие социальной сети «Вконтакте», Роскомнадзор предоставляет возможность удалить запрещенный контент и избежать блокировки.

В 2017 г. был принят ряд законов, расширяющих полномочия Роскомнадзора, но в значительной степени они остаются невыполненными. Так, Роскомнадзор обязали вести реестр онлайн-кинотетаров и блокировать доступ к тем ресурсам из этой категории, кто принадлежит иностранцам, но этот реестр так и не появился. В том же году Роскомнадзор обязали следить за тем, чтобы владельцы VPN-сервисов не позволяли использовать их для обхода доступа к запрещенным сайтам, а владельцы мессенджеров осуществляли идентификацию своих пользователей.

Прощальная цитата Жарова

«Для меня эти восемь лет в Роскомнадзоре стали огромным и важным отрезком жизни, - сказал Александр Жаров. - Роскомнадзор очень изменился за это время. Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации».