Huawei переключается на телеком-«железо». Смартфоны больше никому не нужны

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Huawei сократит затраты на производство смартфонов в пользу оборудования для сотовых сетей в соответствии с планом властей КНР по ускоренному развитию систем связи. Также на это повлияла и торговая война с США, из-за которой Huawei вынуждена выпускать новые смартфоны без сервисов Google. В 2020 г. поставки ее гаджетов сократятся на 20-25%.



Базовые станции вместо смартфонов

Компания Huawei сменила профильное направление своей деятельности, переключившись со смартфонов на оборудование для сетей связи. Толчком к принятию решения стала пандемия коронавируса, затронувшая мировой рынок смартфонов и сильно повлиявшая на экономику КНР.

По данным Nikkei, Huawei решила сосредоточиться на производстве телеком-оборудовании в связи с желанием китайского правительства увеличить расходы на развитие сетей связи и дата-центров в стране. От этого, по мнению властей, напрямую зависят темпы восстановления экономики Китая после коронавируса. Напомним, что CoVID-19 появился именно в Китае, заставив закрыть многочисленные заводы и фабрики, в том числе и иностранных компаний – Apple, Samsung и др.

Решение о смене приоритетов Huawei приняла, несмотря на то, что смартфоны приносят ей значительную часть дохода. По итогам 2018 г. выручка компании составила около $108 млрд, из них $53 млрд или 48,4% принесло подразделение Huawei Consumer Business Group (BG), занимающееся разработкой и производством смартфонов, планшетов и ноутбуков, а также облачными сервисами и другими направлениями потребительских продуктов.

Смартфоны отошли для Huawei на второй план, теперь в приоритете базовые станции

Подразделение Huawei Carrier BG, ответственное за производство телеком-оборудования, в 2018 г. принесло компании немного меньше – $43,8 млрд, что составило 40,8% суммарной выручки Huawei. Оставшиеся 10,3% заработало подразделение Huawei Enterprise BG, ориентированное на корпоративный сегмент рынка, в том числе банки и финансовые структуры, государственные структуры и т.д.

Смартфоны больше не в приоритете

Nikkei со ссылкой на приближенные к Huawei источники пишет, что китайский техногигант не просто сосредоточился на разработке и производстве разнообразного телекоммуникационного оборудования, но даже сократил закупки компонентов для смартфонов. Прежние объемы заказов микросхем и прочих комплектующих пока не раскрываются, но известно, что на II квартал 2020 г. Huawei сократила их на 30%. Это касается, в том числе, и дисплейных модулей.

Huawei даже не рассчитывает достичь показателей 2019 г. по объемам продаж – за этот срок, как сообщал CNews, компания реализовала 240,6 млн мобильников, заняв 17,6% мирового рынка и второе место в рейтинге производителей. Впереди нее теперь только Samsung.

В 2018 г. телеком-оборудование принесло Huawei практически столько же денег, сколько и гаджеты. Суммы указаны в миллиардах иен

В начале марта 2020 г. Huawei, озвучивая свои прогнозы на 2020 г., планировала реализовать за этот период 190-200 млн смартфонов в мировом масштабе, что на 20% меньше, чем в 2020 г. теперь же речь идет и вовсе о возможном 25-процентном падении, до 180 млн. Такое предположение высказал и аналитик ИБ-компании GF Securities Джефф Пу (Jeff Pu): он считает, что по итогам 2020 г. Huawei ждет падение со второго на третье место в рейтинге производителей смартфонов. Кому она уступит «серебро», аналитик не уточнил.

Стоит отметить, что Huawei и раньше планировала сконцентрироваться на телеком-оборудовании вместо мобильных гаджетов. Об этом Nikkei сообщал еще в январе 2020 г., однако на тот момент это было связано не с разрушительными последствиями пандемии коронавируса, а ужесточением американских санкций.

Основные причины краха смартфонного бизнеса

Проблемы Huawei на рынке смартфонов связаны в основном с торговой войной между США и Китаем, а также с попытками американского президента Дональда Трампа (Donald Trump) уличить ее в слежке за чиновниками и простыми гражданами США. Впервые он заговорил об этом еще весной 2018 г., однако спустя два года доказательства вины Huawei по-прежнему не были предоставлены.В активную стадию давление США на китайского техногиганта вступило весной 2019 г., - Дональд Трамп заставил крупные американские компании полностью деловые отношения с Huawei. В число первых, кто выполнил указ, вошли Google, Intel, Qualcomm и Broadcom.

Сильнее всего Huawei пострадала от действий Google, поскольку та закрыла ей доступ к полноценной ОС Android и ее сервисам. Запрет на установку Android не распространялся на выпущенные до вступления его в силу смартфоны, что и позволило Huawei продемонстрировать высокие показатели продаж – модели линейки Р30, вышедшие в марте 2019 г., и ряд других смартфонов пользовались очень высоким спросом.

В сентябре 2019 г. Huawei выпустила первые смартфоны на Android, но без сервисов Google – флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro. 16 марта 2020 г. были представлены мобильники P40 Lite и P40 Lite E, тоже без Google Services, а 26 марта 2020 г. состоялась премьера наследников P30 и P30 Pro – P40 и P40 Pro соответственно. Сервисов Google нет и в них, и в качестве альтернативы китайский вендор предлагает их аналоги собственной разработки, входящие в набор Huawei Mobile Services. В их числе есть и магазин приложений AppGallery, но в нем представлен пока не весь популярный и востребованный пользователями софт.