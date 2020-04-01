В России заработала система слежки за носителями коронавируса. Можно ли ее обмануть?

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Минкомсвязи создало систему отслеживания перемещений россиян, контактирующих с больными коронавирусом, а также тех, кто сам им болен или находится на самоизоляции после возвращения из-за границы. В дальнейшем с ее помощью могут начать следить за всеми гражданами России, но существуют методы ее обхода.

Система слежки за россиянами

Минкомсвязи России по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина разработало систему отслеживания перемещений россиян-носителей коронавируса. В настоящее время доступ к ней осуществляется через отдельный раздел официального сайта министерства.

На создание такой системы, как сообщал CNews, у министерства было всего несколько дней – Мишустин дал свое поручение 23 марта 2020 г. и назначил крайний срок его выполнения на 27 марта 2020 г. Решение было принято по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В заседании также принимали участие первый заместитель премьер-министра Андрей Белоусов, заместитель премьер-министра и глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, заместитель премьер-министра Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра Дмитрий Чернышенко, министр финансов России Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Как работает система

По информации «Ведомостей», работать система отслеживания будет на основе геолокационных данных, предоставляемых операторами связи, о чем говорится в письме главы Минкомсвязи Максута Шадаева руководителям регионов. Ведомство еще 30 марта 2020 г. затребовало у региональных властей номера телефонов людей, больных коронавирусом.

Как пишет ресурс «Медуза», эту информацию Минкомсвязи получает в обезличенном виде. Дополнительно оно запросило номера телефонов россиян, оказавшихся на самоизоляции после контакта с инфицированными или после возвращения из других стран.

Номера телефонов, геолокация и другая информация по абонентам, собранная операторами связи, будет поступать в ситуационный центр Минкомсвязи. Если станет ясно, что отслеживаемый абонент отошел слишком далеко от места самоизоляции, об этом узнают правоохранительные органы.

«Медуза» пишет, что отслеживания в реальном времени пока не будет, и что список нарушителей карантина или самоизоляции планируется составлять постфактум – к примеру, по итогам дня. Вероятность возникновения ошибок в отслеживании текущего положения россиян Минкомсвязи планирует снизить путем увеличения расстояния, после которого жители России будут считаться нарушителями – оно может составить до нескольких километров.

Под колпаком могут оказаться все

В настоящее время операторы связи сотрудничают с Минкомсвязи – в последнюю неделю марта 2020 г. они передали ему перечень номеров телефонов всех россиян, находившихся в международном роуминге с последних чисел февраля 2020 г. Об этом сказано в разъяснениях Роскомнадзора, датированных 25 марта 2020 г., подписанных замглавы службы Антониной Приезжевой и направленных в Минкомсвязи.

Каждый номер из перечня сопровождался информацией о том, какие страны посещал его владелец за указанный период, и когда он вернулся обратно в Россию. В документе, подписанном Приезжевой, сказано, что предоставленный объем информации, не содержащий ФИО абонентов, не нарушает закон «О персональных данных».

Слежка за заболевшими коронавирусом и теми, кто находится на самоизоляции по прибытии из-за границы – это первый этап развертывания системы. В дальнейшем не исключена вероятность отслеживания с ее помощью всех россиян, находящихся на карантине.

При этом россияне должны будут самостоятельно заполнить на сайте госуслуг специальную анкету. В нее необходимо будет внести контактный номер телефон и адрес, по которому они будут находиться на самоизоляции. Сроки перехода работы системы на этот этап на момент публикации материала известны не были.

Как обмануть систему

Исключить возможность тотальной слежки за перемещениями и до нуля снизить вероятность попадания в список нарушителей можно лишь одним способом – нужно оставить телефон или смартфон дома. В этом случае система не сможет установить факт нарушения, и никакие санкции применены не будут.

Но все это может не сработать на территории Москвы – в столице, как писал CNews, готовится к запуску система идентификации личности по лицу для выявления нарушителей карантина, в том числе и самоизолировавшихся людей, решивших выйти на улицу. Она сможет распознавать даже лица, на 40% закрытые маской или предметом одежды.

Систему свяжут с камерами наблюдения по всему городу, количество которых превышает 175 тыс. и в обозримом будущем увеличится еще на 9000, и данными сотовых операторов по геолокации. Необходимое оборудование для системы полностью закуплено, однако его развертывание затребует дополнительных затрат времени. Сроки финального запуска системы слежки за москвичами и гостями столицы не установлены – для этого потребуются еще несколько недель.

По состоянию на 1 апреля 2020 г. общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 2777 человек, а количество скончавшихся от него – 24. Во всем мире болезнь подхватили более 877,4 тыс., а число смертей от нее составило более 43,5 тыс.