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«Ростелеком» признался в перегрузке интернета из-за массового карантина

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Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
, Текст: Игорь Королев

«Ростелеком» предупредил своих столичных абонентов о проблемах с доступом в интернет. При этом представители компании уверяют, что проблема лежит на стороне ее европейских партнеров, из-за чего увеличилось время загрузки зарубежных ресурсов.

Абоненты Onlime могут испытывать проблемы с доступом в интернет

Столичный интернет-провайдер Onlime (под этим брендом «Ростелеком» оказывает услуги доступа в интернет в Москве) предупредил своих абонентов о некоторых проблемах в предоставлении услуг. «В связи с массовым переходом на удаленный режим работы, нагрузка на наши сети существенно возросла», - сообщила компания в объявлении, размещенном на ее сайте 1 апреля 2020 г.

«Поэтому вы периодически можете замечать низкую скорость соединения, обрывы связи или недоступность ряда ресурсов, - говорится в заявлении Onlime. - Мы активно работаем над увеличением пропускной способности сети, но этот процесс может занять некоторое время».

Кроме того, у абонентов провайдера могут быть проблемы с дозвоном в абонентскую службу. «Будем честны, из-за роста количества обращений в контактный центр увеличилось время ожидания ответа от оператора, - добавили в Onlime. - Просим вас на некоторое время отложить несрочные вопросы».

Проблема касается доступа к зарубежным ресурсам

В то же время пресс-служба федерального «Ростелекома» заверила CNews, что проблем в работе сети самой компании нет. «В последнее время мы фиксируем рост нагрузки как на собственной сети, так и на сетях европейских партнеров, - уточнили в компании. - Временное уменьшение скорости при доступе на зарубежные ресурсы действительно возможно».

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Объявление Onlime о проблемах с интернет-соединением

В компании добавили, что «в настоящее время при активном взаимодействии с нашими коллегами из Европы ведутся работы по значительному сегменту нашего европейского сегмента IP-сети».

Другие провайдеры не фиксируют проблем

Представители других столичных интернет-провайдеров – «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные Телесистемы» (МТС) и «Акадо» - сообщили CNews, что технических проблем в работе их сетей нет, хотя нагрузка на сами сети выросла.

«С точки зрения обращений клиентов у нас нет фиксации проблем, нет и проблем по доступам к зарубежным ресурсам наша сеть готова к росту нагрузки, - рассказали в пресс-службе «Акадо». - Мы успешно завершили модернизацию сети, увеличив ее пропускную способность в два раза – сетевой емкости достаточно для пропуска больших объемов трафика».

«Трафик растет у всех провайдеров, - добавили в пресс-службе МТС. - Мы с этим справляемся, умощняем, создаем резервы на будущие период».

Как Евросоюз ограничил качество потокового видео

Автор Telegram-канала «Зателеком» Михаил Климарев также фиксирует проблемы у «Ростелекома» с доступом к зарубежным ресурсам. «Судя по всему, «Ростелеком» меньше других крупных провайдеров вкладывал в развитие зарубежных каналов», - говорит Климарев.

При этом в самой Европе наблюдают проблемы с перегрузкой интернет-сетей из-за массового перехода людей на удаленную переходу. В частности, стриминговые сервисы Netflix и Youtube по просьбе властей Европейского союза временно отказались от трансляции видео в высоком разрешении.

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