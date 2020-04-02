ТТК расширил каналы доступа в интернет подразделениям РЖД для удаленной работы

Компания «ТрансТелеКом» объявила о расширении емкости каналов доступа в интернет для сотрудников РЖД. Это поможет обеспечить бесперебойность работы подразделений «Российских железных дорог».

РЖД увеличили емкость интернет-каналов

Компания «ТрансТелеКом», крупный федеральный провайдер сервисов связи и дочернее предприятие РЖД, реализует проект по расширению пропускной способности каналов связи для подразделений и дочерних организаций «Российских железных дорог».

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, когда во избежание риска для здоровья людей максимальное количество сотрудников переведено на удаленную работу, бесперебойная связь становится основой для обеспечения нормального функционирования бизнес-процессов. Компания «ТрансТелеКом» расширила для подразделений РЖД емкость каналов доступа в интернет, которая теперь составляет от 1 до 10 Гбит/сек.

Фото: ru.depositphotos.com «ТрансТелеКом» помогает РЖД обеспечить бесперебойность работы

«Мы видим свою задачу в максимальном содействии бесперебойной работе компаний, деятельность которой критически важна для жизни и экономики страны в современных условиях», — сказал генеральный директор «ТрансТелеКома» Роман Кравцов.

Сотрудники РЖД продолжают работать удаленно

Помимо этого, была увеличена емкость каналов для ряда компаний, являющихся дочерними предприятиями Российских железных дорог. Это позволяет обеспечить требуемую скорость и надежность связи для дистанционного исполнения сотрудниками своих должностных обязанностей.

«Сейчас компания «ТрансТелеКом» в круглосуточном режиме оказывает услуги связи и обеспечивает работу цифровых сервисов для населения, корпоративных клиентов, органов власти, социально значимых объектов по всей стране. Проект, реализованный для холдинга РЖД, позволит значительному количеству сотрудников эффективно работать дистанционно, не нарушая режима самоизоляции», — заключил Роман Кравцов.