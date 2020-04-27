Россияне строят ИТ-систему поиска злоумышленников на расстоянии 4 километров

Портфельная структура «Роснано» и американской компании Senesys получила от Минпромторга свыше 200 млн руб. на разработку и запуск производства ИТ-системы распознавания движущихся объектов для охраны зданий и периметров на местности.

Миллионы на АПК «Сет»

Как выяснил CNews, зеленоградский разработчик ИТ-систем «Элвис-неотек» — портфельная компания «Роснано» — до конца 2022 г. разработает и организует серийное производство аппаратно-программного комплекса для обеспечения физической безопасности объектов с применением технологий машинного зрения. Новинка получит название АПК «Сет».

Общая стоимость проекта составит 436,2 млн руб. Из этой суммы 205,6 млн руб. будет компенсировано за счет субсидии Минпромторга. Соответствующий договор стороны подписали 19 декабря 2019 г. В его рамках «Элвис-неотеку» из госбюджета уже выделено 50,4 млн руб. в 2019 г., 52 млн руб. в 2020 г. и 45,9 млн руб. в 2021 г. Остальное компания сможет получить, заключив дополнительное соглашение. Напомним, субсидию не стоит путать с обычным контрактованием; она выдается безвозмездно, хотя и при условии, что получатель полностью исполнит условия договора, и проект будет реализован в полном объеме.

Таким образом, финансироваться Минпромторгом проект будет ближайшие три календарных года, непосредственно отведенных на разработку и запуск производства ПАКа. В то же время срок исполнения «Элвис-неотеком» полного комплекса обязательств перед государством истечет 30 июня 2024 г.

Именно к этому моменту компания должна будет произвести и реализовать новой продукции на сумму в 370,5 млн руб., в том числе (видимо) $108,16 тыс. на экспорт, а также создать 39 новых высокотехнологичных рабочих мест и получить 11 патентов мест.

Россияне за 436 миллионов наладят выпуск ИТ-систем поиска нарушителей с расстояния свыше 4 км

Где именно «Элвис-неотек» собирается развернуть производственные мощности, не известно. В компании не прокомментировали CNews проект в течение пяти с лишним недель.

Технические подробности

Как следует из договора о субсидировании, ключевыми разработками проекта станут два охранных радиолокационных модуля для распознания наземных движущихся целей: средней дальности Orwell-R 2.0 и ближнего радиуса действия «Пеленг 2.0».

Первый из них сможет распознать человека с расстояния не менее 2 тыс. м, небольшой автомобиль — 3,6 тыс. м, крупный автомобиль — 4,3 тыс. м. Второй в зависимости от исполнения (модельный ряд включит как минимум три системы) должен распознать человека с расстояния в 500-2000 м, автомобиль — 500-3000 м.

Orwell-R 2.0 и «Пеленг 2.0» включат приемопередающее антенно-фидерное устройство, высокочастотный модуль обработки сигнала, модули низкочастотной и цифровой обработки сигнала.

В проекте также будет разработана ИТ-система формирования единой целевой обстановки, высокоскоростное опорно-поворотное устройство (ОПУ) повышенной точности и грузоподъемности, системы наблюдения и верификации целей с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), аналитическая система обнаружения долгосрочных изменений по данным с БПЛА, автоматизированная система построения карты фактического пространственного обнаружения целей.

Отметим, что название Orwell-R 2.0 дает понять, что разработка первого из модулей станет развитием идей, уже реализованных «Элвис-неотеком» в радиолокационной системе охраны периметра и территории объектов Orwell-R. Она предназначена для круглосуточного обнаружения и классификации движущихся целей при любых погодных условиях с последующей верификацией целей оператором с помощью автоматически наведенных оптикоэлектронных средств.Дальность распознавания этой системы меньше, чем у запланированной к выпуску Orwell-R 2.0.

Несколько фактов об «Элвис-неотеке»

«Элвис-неотек» позиционирует себя как проектная компания «Роснано», разработчик и производитель систем безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео, тепловизионного наблюдения.

«Компания была создана в 2011 г. при поддержке «Роснано», но в действительности ее истоки лежат намного глубже, так как история компании неразрывно связано с АО «Элвис», организованного на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «ЭЛАС», выполнявшего в 1960–1980 гг. передовые разработки в области космической электронной техники», — говорится на сайте организции.

По данным госструктуры, акционером «Элвис-неотека» наравне с «Роснано» выступает американская компания Senesys. При общем бюджете инвестиционного проекта, которым является «Элвис-неотек», в 2,81 млрд руб. на «Роснано» приходится 1,06 млрд руб.