«Ростелеком» купил за миллиард землю под собственным ЦОДом

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«Ростелеком» приобрел НПО СЭМ за 1 млрд рублей

«Ростелеком» приобрел «Научно-производственное объединение СЭМ» (НПО СЭМ), следует из годового отчета оператора. Сумма сделки составила 1,01 млрд руб.

Из данной суммы 650 млн руб. было выплачено наличными в момент совершения сделки. Оставшаяся сумма размером 363 млн руб. будет выплачена в течение трех лет после завершения сделки.

Чем занимается НПО СЭМ

НПО СЭМ занимается разработкой, производством и внедрением оборудования для инженерного обеспечения зданий. Компания утверждает, что она владеет многопрофильным комплексом с развитой исследовательской, проектной и производственной инфраструктурой.

«Ростелеком» купил за 1,01 млрд руб. компанию НПО СЭМ ради земли под ЦОДом «Москва-I»

Сферой деятельности компании является производство контроллеров EIB/KNX, производство электрощитового оборудования и шкафов автоматики, автоматизация инженерных систем здания и предоставление услуг связи. Также НПО СЭМ обладает современными складскими терминалами.

Цель покупка – земля для ЦОД

Впрочем, согласно отчету «Ростелекома», основная цель приобретения НПО СЭМ – это имеющийся у компании земельный участок. В «Ростелекоме» считают, что для сохранения лидирующих позиций в сфере оказания услуг хранения данных компании необходимо строить новые центры по хранению данных.

Принадлежащий НПО СЭМ земельный участок обладает рядом необходимых характеристик для строительства новых центров хранения данных, утверждается в отчете «Ростелекома». При этом наличие права собственности на земельный участок и строения позволит «Ростелекому» снизить затраты на аренду и уменьшить бизнес риски.

Пресс-служба «Ростелекома» уточнила, что НПО СЭМ владеет земельным участком, на котором расположен центр обработки данных (ЦОД) «Москва-I». Данный ЦОД расположен по адресу Остаповский проезд, д. 22 стр. 1, то есть там же, где зарегистрирован НПО СЭМ.

Согласно данным базы «Контур-Фокус», в 2001 г. единственным акционером АО «НПО СЭМ» было зарегистрированное по одном у адресу с ним АО «Спецэлектромонтаж».

В 2002 г. акционерами данной организации были британская компания Electro Stock и физические лица: Вадим Афанасьев, Александр Гурвич, Светлана Лановенко и Михаил Фолин. В конце 2019 г. после покупки «Ростелекомом» компании НПО СЭМ, «Спецэлектромонтаж» прекратило свою деятельность.

Как «Ростелеком» скупает ЦОДы

«Москва-I», как и другой ЦОД с похожим названием «ЦОД-II», был создан группой Safedata. В эту же группу входила крупнейшая в России точка обмена трафиком MSK-IX. Головной структурой данной группы была компания «Центр хранения данных» (ЦХД).

В начале 2015 г. «Ростелеком» приобрел контрольный пакет ЦХД за 1,8 млрд руб.

В начале 2017 г. «Ростелеком» купил оставшуюся долю размером в 49,9% в ЦХД за 1,83 млрд руб. На базе Safedata «Ростелеком» создал компанию «РТК-ЦОД», которая стала для оператора единым центром компетенции в области центров хранения данных и облачных сервисов.

В конце 2019 г. «Ростелеком» приобрел еще одного оператора ЦОД – компанию Dataline. Сумма сделки составила 17,5 млрд руб.

Еще до покупки Dataline «Ростелеком» был лидером на рынке ЦОД, имея 5,7 тыс. стойко-мест. Согласно рейтингу поставщиков ЦОД, подготовленному CNews Analytics, Dataline находился на втором месте по этому показателю, имея 4,8 тыс. стойко-мест. С покупкой Dataline «Ростелеком» усилил свою лидирующие позиции на рынке ЦОД, увеличив число стойко-мест до 11,5 тыс.