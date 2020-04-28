МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании

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Контракт МТС с «Яхонт» на выполнение требований «закона Яровой»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыла сумму сделки по закупки систем хранения данных (СХД) и сопутствующих сервисов для исполнения требований «антитеррористического пакета законов» («пакета Яровой»). Как следует из годового отчета МТС, соответствующий контракт был заключен с компанией «Яхонт», его сумма составила 14 млрд руб.

В числе прочего, МТС уже по данному контракту купила оборудование на 1,13 млрд руб. Схожая сумма также была выплачена оператором в пользу «Яхонта» в рамках предпоплаты.

Как «Яхонт» связан с владельцами МТС

Компания «Яхонт» была создана осенью 2019 г. Согласно данным базы «Контур – Фокус», 60% в ней принадлежит АО «ВЗПП-Микрон» (бывшему «Воронежскому заводу полупроводниковых приборов»). «ВЗПП-Микрон» входил в группу РТИ, подконтрольную АФК «Система».

В 2019 г. «ВЗПП-Микрон» был передан холдингу «Элемент», созданному АФК «Система» вместе с госкорпорацией «Ростех» и принадлежащему ей холдингу «Российская электроника». Контроль над «Элементом» находится у структур АФК «Система». Также АФК «Система» является контролирующим акционером МТС.

МТС потратит 14 млрд руб. на закупку оборудования для исполнения требований «закона Яровой»

40% доля в «Яхонт» принадлежит «Норси-Транс» - одному из ведущих в России поставщиков решений для работы телекоммуникационных операторов с Системой оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), обеспечивающей взаимодействие операторов со спецслужбами.

«Норси-Транс» еще год назад договорилась о поставке решений для выполнения требований «пакета Яровой» для МТС и подконтрольного ему оператора «Московская городская телефонная сеть» (МГТС). Ранее гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников рассказывал газете «Коммерсант», что его компания будет поставлять в МТС и МГТС СХД «Яхонт-УВМ», которая работает на отечественных процессорах «Эльбрус».

Что такое «пакет Яровой»

«Пакет Яровой», разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят в 2016 г. и вступил в полную силу летом 2018 г. В числе прочего, пакет законов обязал операторов телефонной связи в течение трех лет хранить данные о совершенных их абонентами переговоров и в течение полугода – содержимое самих переговоров.

Интернет-провайдеры также должны хранить трафик своих абонентов. Для этого они должны выделить мощности, необходимые для хранения трафика своих абонентов за месяц до сдачи регулирующим органам соответствующих мощностей. Данная емкость должна увеличиваться каждый год на 15%.

МТС оценивала свои затраты на выполнение требований Пакета Яровой в 50 млрд руб. за пять лет, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») – в 45 млрд руб., «Мегафон» - в 40 млрд руб. «Вымпелком» и «Мегафон» не раскрывают, у кого они закупают решения для выполнения требований данного закона.

Как обеспечивают выполнение требований «пакета Яровой» «Ростелеком» и Tele2

Tele2 закупил соответствующие услуги у «Ростелекома», под контроль которого недавно перешел данный оператор. Сам «Ростелеком» для выполнения требований «пакета Яровой» закупает СХД «Купол», разработанную компанией «Национальные технологии». Данная компания была создана «Ростехом» и структурами «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова, бывшего партнера Алишера Усманова (владелец «Мегафона») по киберспорту.

Впоследствии «Ростелеком» выкупил 49% долю «Национальных технологий» у «ИКС Холдинга». Контроль над компанией остался у «Ростеха».

Данные абонентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться в Центре обработки данных (ЦОД) в городе Удомля Тверской области. Данный ЦОД был построен «Ростелекомом» и госкорпорацией «Росатом» на базе Калининской АЭС.

Крупный поставщик решений для «пакета Яровой»

В состав «ИКС Холдинга» входит группа «Цитадель», являющаяся крупнейшим в России поставщиком решений для СОРМ. Пресс-служба «Цитадели» сообщила CNews, что решения группы, необходимые для выполнения требований «пакета Яровой», поставлены в 40 городов России. Эти решения развернуты на 1 тыс. серверов в 400 стойках, объем хранимых данных уже превысил 1 Экзабайт, а суммарный объем единовременно обрабатываемой информации – 5 Тбит/с.