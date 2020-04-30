Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом»

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Президент НКК и его сын, недавно покинувший при странных обстоятельствах руководящий пост в OCS (входит в НКК), учредили ИТ-компанию «Авотел». По заверению одного из инициаторов проекта, в его рамках будет производиться уникальный для российского рынка полностью отечественный телеком-продукт. С НКК проект не связан.

Рождение ИТ-компании «Авотел»

Как стало известно CNews, президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, его сын, экс-президент дистрибутора OCS (входит в НКК) Алексей Калинин, а также предприниматели Александр Родин и Ратмир Трошин создали новую ИТ-компанию. Эта информация нашла отражение в ЕГРЮЛ и была подтверждена в разговоре с CNews Алексеем Калининым.

По данным реестра юрлиц, ООО «Авотел» было зарегистрировано в Москве 13 апреля 2020 г. Все вышеупомянутые лица выступают в нем соучредителями в равных долях. Уставный капитал организации — 5 млн руб. Ее гендиректором заявлен Ратмир Трошин. Основным видом деятельности структуры указана «обработка данных, предоставление услуг по размещению информации».

Сайт компании в интернете поисковики не находят. Наиболее очевидные для использования доменные имена avotel.ru и avotel.com заняты с 2008 и 2006 гг. соответственно, хотя оба сейчас не используются.

Представители НКК заверили CNews, что новый проект не имеет отношения к этой компании. То есть можно сделать вывод, что Александр Калинин выступает в нем как частное лицо.

Чем займется «Авотел»

«Компания Avotel занимается разработкой и производством продуктов на базе собственной технологии, которая на сегодняшний день не имеет аналогов на российском рынке; технология Avotel Summa обеспечивает надежный канал передачи данных там, где обычные решения либо технически невозможны, либо экономически не целесообразны». — сообщил CNews Алексей Калинин, не вдаваясь в технические подробности.

В его понимании, на сегодняшний день очевидна потребность государства, бизнеса и частных лиц в организации надежных каналов передачи данных там, где стандартные решения либо технически невозможны, либо экономически нецелесообразны.

Покинув OCS, Алексей Калинин организовал новую ИТ-компанию

«Задача компании — внести свой вклад в устойчивое развитие экономики путем создания доступной цифровой среды, которая позволит внедрить автоматизацию процессов повсеместно, — добавляет он. — По нашему мнению, сейчас в стране нет других решений, способных дать сопоставимый уровень качества связи вдали от развитой инфраструктуры или на транспорте. Это полностью отечественный продукт».

Несколько фактов о соучредителях «Авотела»

Александр Калинин — весьма заметная личность в ИТ-отрасли России. В 1993 г. он выступил соучредителем компании «Компьюлинк», став ее директором. В 1994 г. создал и до 2000 г. возглавлял ЗАО НТЦ «Ландата». С 2000 по 2002 гг. был первый заместитель директора подведомственного Минкомсвязи НИИ «Восход»; в 2002-2003 гг. исполнял обязанности директора института. С 2002 по 2004 гг. — занимал должность главного конструктор ГАС «Выборы», выступая советником министра связи России.

Членом совета директоров НКК он стал в 2003 г.; первым вице-президентом НКК по корпоративному управлению — в 2004 г. С 2005 г. — президент НКК; с 2006 по 2019 г. — президент «Аквариуса» (входит в НКК), с 2008 г. — член совета директоров группы «Систематика». В 2018 г. Александр Калинин избран в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

На то, что частные проекты он собирается осуществлять, не разрывая связей с НКК, косвенно указывает сообщение на одном из корпоративных сайтов НКК о том, что уже в текущем 2020 г. он был избран председателем совета директоров компании NCC UAE, «системного интегратора, оперирующего на рынке ОАЭ» (по всем признакам аффилирован с НКК). За последнее время размеры его долей в НКК и связанных с ней структурах изменений не претерпели.

Что касается Алексея Калинина, то во входящей в НКК компании-дистрибуторе OCS он начал работать в 2011 г. в должности вице-президента. В 2015 г. стал президентом организации. В конце сентября 2019 г. покинул организацию при, как выяснил CNews, весьма странных обстоятельствах, в частности успев посудиться со своими работодателями, пресекая «неуполномоченную» смену руководства (подробности ниже).

Позже CNews обнаружил, что в октябре 2019 г. к Калинину перешла ранее принадлежащая НКК 40-процентная доля в ИТ-компании «Смарт текнолоджис», чьи дела сейчас явно идут в гору — она получает миллиардные господряды. В НКК сообщили CNews, что передача долей Алексею Калинину стала «частью сложной сделки» по продаже доли Калинина в OCS. «Детали сделки являются коммерческой тайной», — уточнили собеседники редакции.

Еще один соучредитель «Авотела», Александр Родин ранее был участником других юрлиц, например ООО «Региональные телематические системы», но к настоящему моменту либо вышел из них, либо они в принципе прекратили свое существование.

С последним сооснователем «Авотела», Ратмиром Трошиным отца и сына связывает еще один общий проект. Все трое в сотрудничестве с еще двумя предпринимателями (Анатолием Ференцевым и Максимом Шалимовым) в разных долях в ноябре 2017 г. учредили ООО «Конструкторское бюро “Борей”». Правда это не вполне ИТ-компания. ЕЕ основным видом деятельности заявлено производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.

Уход Калинина из OCS на фоне исков

Сообщение о том, что Алексей Калинин принял решение продать своим партнерам доли в компании и покинуть пост «при полном согласии и взаимоуважении сторон», пресс-служба OCS распространила 30 сентября 2019 г. «Жизнь и рынок не стоит на месте; пришло время двигаться дальше, — приводились в сообщении слова Калинина. — Движение — это развитие. Очень важно чувствовать себя, рынок, страну; сейчас тот самый момент, который нельзя упустить. Я благодарен компании OCS, которая дала мне бесценный опыт и силы для нового рывка. Это замечательная компания, в которой работают удивительные люди. Мы, без сомнения, останемся в партнерских отношениях и сделаем вместе еще много хорошего для развития ИТ-рынка в России».

Как обнаружил CNews, незадолго до того, как OCS объявил о добровольной отставке Алексея Калинина, последний судился со своими работодателями, пресекая «неуполномоченную» смену руководства. По данным картотеки арбитражных дел, 6 августа 2019 г. Алексей Калинин подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к ООО «Группа компаний О-си-эс», ООО «О-си-эс-центр» (юридически Калинин выступал президентом именно этих двух организаций), нотариусу Кириллу Козлову и «лицу, считающему себя ИО президента “О-си-эс-центр”» Владимиру Первякову.

В иске Калинин потребовал признать недействительными решения общего собрания участников ООО «Группа компаний О-си-эс» от 1 августа 2019 г. и единственного участника ООО «О-си-эс-центр» от 3 августа 2019 г. — о смене единоличных исполнительных органов указанных обществ и о назначении Первякова их исполняющим обязанности (так сформулировано в документах). В переводе с юридического канцелярита это должно означать, что Первяков был назначен ИО руководителя организаций — в статусе временного президента или директора. По открытым источникам, Владимир Первяков как минимум в конце 2017 г. был замгендиректора по административным вопросам в «О-си-эс-центр».

Далее, 8 августа 2019 г. суд по дополнительному ходатайству Калинина принял обеспечительные меры в виде запрета Межрайонной инспекции ФНС №15 по Санкт-Петербургу вносить в ЕГРЮЛ записи об изменении сведений о лице, «имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО “Группа компаний О-Си-Эс”».

Две недели спустя, 22 августа 2019 г. ООО «О-си-эс-центр» и Руденко И. Ю. подали иск к ООО «Группа компаний О-Си-Эс», Калинину и Антону Грекову (соучредитель «О-си-эс-центра») о признании недействительными неких решения и сделки. 25 сентября суд решил, что иск был подан с нарушениями и вернул его авторам.

Комментируя CNews судебные разбирательства, пресс-служба OCS заявила, что «это просто технический момент процедурных процессов», на который можно не обращать внимание. «Конфликта у нас не было. Все происходит по взаимному согласию и в нормальной рабочей обстановке. Все иски в процессе закрытия», — добавил собеседник редакции. Позже иски действительно были закрыты.