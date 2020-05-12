Путин рассмотрит, чем помочь российской ИТ-отрасли, пострадавшей от карантина

Владимир Путин пообещал обратить внимание на проблемы российской ИТ-сферы, связанные с пандемией коронавируса и падением экономики страны. Область информационных технологий пока не входит в сферу пострадавших отраслей, и занятым в ней компаниям пока не полагается помощь государства. По итогам II квартала 2020 г. она может стать убыточной

ИТ-область под надзором Президента

Президент России Владимир Путин рассмотрит ситуацию вокруг российской ИТ-сферы, сложившуюся из-за пандемии коронавируса и ухудшившейся экономической ситуации. Сделать это он пообещал в рамках совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое он провел 11 мая 2020 г. в режиме видеоконференции.

«Практически каждую неделю с участием бизнеса мы проводим совещания по поддержке и развитию ключевых отраслей экономики. Такую практику выработки адресных решений, донастройки уже принятых мер в ближайшее время обязательно продолжим», – сказал Президент во время совещания «Рассмотрим ситуацию в сельском хозяйстве, легкой промышленности, в сфере связи и ИТ-индустрии», – добавил он.

Владимир Путин осведомлен о трудностях, с которыми столкнулась российская ИТ-сфера

На момент публикации материала ИТ-сфера в список областей, пострадавших от пандемии коронавируса, не входила. Данный перечень определен постановлением Правительства России №434 от 3 апреля 2020 г. «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». В него входят следующие области: гостиничный бизнес, общественное питание, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, автоперевозки, авиаперевозки и аэропортовая деятельность. К пострадавшим отраслям также относятся: деятельность по организации конференций и выставок; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Российские ИТ-компании нуждаются в помощи

Упоминанию Президентом России ИТ-отрасли предшествовал прогноз Минкомсвязи России о возможном ее переходе к убыточности во II квартале 2020 г., который заканчивается 30 июня 2020 г. Свой прогноз министерство, по данным «Ведомостей», изложило в письме, направленном в начале мая 2020 г. в аппарат Правительства и Минэкономразвития России.

По оценке Минкомсвязи, чистая прибыль ИТ-компаний по итогам II квартала 2020 г. может сократиться до нуля, а к убыточности бизнес могут привести различные отчисления, в том числе и выплаты процентов по кредитам. По итогам всего 2020 г. прибыль отрасли в целом может снизиться на 30 млрд руб. в сравнении с 2019 г. и составить 93 млрд руб.

Сложившаяся в отрасли ситуация, полагает Минкомсвязи, может повлечь за собой и сокращение числа ИТ-специалистов – во второй половине 2020 г. оно может снизиться в среднем на 27 тыс., и восстановится оно, по прогнозам, лишь к 2024 г. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в I квартале 2020 г. в России насчитывалось около 1,45 млн человек занятых в ИТ-сфере.

Меры по поддержке ИТ-сферы

В конце апреля 2020 г., как сообщал CNews, Минкомсвязи сформировало перечень предложений по поддержке ИТ-бизнеса в сложившейся экономической ситуации. Они были приведены в письме, подписанном главой министерства Максутом Шадаевым и направленном премьер-министру России Михаилу Мишустину и вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

В общей сложности письмо Минкомсвязи содержало 15 предложений. В их число входила отсрочка уплаты налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний и отмена уплаты ими страховых взносов в фонд оплаты труда до конца 2020 г. После прекращения действия отсрочки Министерство предложило предоставить компаниям возможность льготного погашения налогов в течение последующих трех лет.

Также были внесены предложения по снижению налога на прибыль с текущих 20% до 12% и обнулению НДС на все услуги, связанные с деятельностью по доставке продуктов, телемедициной и образованием в режиме онлайн.

Часть предложений относились к компаниям из сферы телекоммуникаций. Минкомсвязи предложило отсрочить уплату страховых взносов и налога на прибыль до конца 2020 г. всем операторам связи, регулярно модернизирующим свои сети. Также было предложено упросить им процедуру ввоза на территорию России радиоэлектронных средств и их перерегистрацию. Еще одно предложение касалось приостановки на один год части требований «закона Яровой», касающихся необходимости увеличения операторами связи емкости хранилищ под записи разговоров и сообщений абонентов на 15% в год.

Если ИТ-сферу добавят в список пострадавших от пандемии отраслей, то небольшие компании, занятые в ней, получат возможность оформить субсидии. CNews писал, что 1 мая 2020 г. в России заработал онлайн-сервис по оформлению субсидий для индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний-представителей малого бизнеса. Проект запущен Федеральной налоговой службой России (ФНС) на базе ее сайта и ориентирован на поддержку компаний и предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате пандемии коронавируса и всероссийского режима самоизоляции. Портал позволяет получить субсидии в расчете 12,13 тыс. руб. на каждого сотрудника компании. На денежную выплату также могут рассчитывать компании без наемных работников, но в этом случае размер субсидии составит ровно 12,13 тыс. руб.