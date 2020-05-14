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Россияне создали систему тотального контроля за нарушителями масочного режима

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Телеком Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Эльяс Касми

Холдинг «ЭР-телеком» создал детектор защитных масок для российских компаний и предприятий, предназначенный для выявления нарушителей масочного режима. Он был введен российскими властями в связи с пандемией коронавируса. В основе сервиса лежит нейросеть с алгоритмами самообучения, подключить его можно к имеющимся у компании или предприятия камерам видеонаблюдения.

Автоматизированный детектор масок

Российский холдинг «ЭР-телеком» (бренд «Дом.ру») разработал систему автоматического распознавания защитных масок на видеозаписи. Детектор, как сообщили CNews представители холдинга, будет эффективен в офисах, на предприятиях и местах скопления людей в период пандемии коронавируса, он позволит выявлять тех, кто, вопреки постановлению российских властей, не носит средства индивидуальной защиты.

По состоянию на 14 мая 2020 г. Россия находилась на втором месте по числу заболевших коронавирусом (252,2 тыс. человек) после США (1,39 млн человек), а общемировое число инфицированных превышало 4,36 млн человек.

Как работает детектор

Для запуска автоматического детектора защитных и медицинских масок необходимо оборудовать требуемый объект камерой видеонаблюдения с подключенным к ней специальным модулем видеоаналитики. Камера, должна быть направлена на входящий поток людей, и в кадр должны попадать их лица.

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Система определения масок умеет обучаться

Детектор масок работает в режиме реального времени и основывается на нейросетевых технологиях, разработанных, как сообщили CNews представители холдинга, российской компанией «Форпост». В системе реализованы алгоритмы обучения, что позволяет ей определять маски разных цветов в кадре, а также повышать точность распознавания.

Новый сервис «ЭР-телекома» имеет встроенную функцию рассылки уведомлений о выявлении нарушителей масочного режима. Детектор может информировать о нарушителях как сотрудника охраны, так и непосредственно руководителя компании, сообщая ему требуемую информацию по электронной почте. В настройках также можно выбрать рассылку оповещений на мобильные устройства в виде Push-уведомлений.

Нарушители масочного режима автоматически заносятся в базу данных

Детектор масок – это часть облачной инфраструктуры «ЭР-телекома», другими словами, как сообщили CNews в компании, клиентам не потребуется закупать серверы для обработки данных – все вычисления будут проводиться на специализированном оборудовании холдинга. Такой подход также позволяет своевременно получать требуемые обновления программного обеспечения.

Тотальный контроль

В детекторе масок, созданном специалистами «ЭР-телекома», предусмотрена система учета даты и времени, когда нарушитель попал в кадр умной камеры. Это означает, что оператору системы видеонаблюдения не придется вручную вести этот журнал – система будет сохранять все в автоматическом режиме.

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Подключить детектор масок можно к любой камере наблюдения, в том числе и уличной

Помимо даты, детектор сохраняет еще и фотографию человека, не желающего носить защитную маску. Эта информация будет доступна оператору и руководителю компании или предприятия, который в дальнейшем сможет вводить санкции против сотрудников, регулярно нарушающих масочный режим. Все настройки системы меняются через личный кабинет в режиме онлайн, и из него же осуществляется доступ к журналу работы детектора.

Как стало известно CNews, система умеет распознавать не только маски, но и лица. Это дополнительная опция, и в список базовых возможностей нового сервиса она не входит.

Для чего нужен такой детектор

Интеграция новой разработки «ЭР-телекома» в систему видеонаблюдения компании или предприятия позволит в первую очередь снизить риск распространения коронавируса, а также других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, за счет своевременного выявления нарушителей. Это повлечет за собой снижение вероятности закрытия компании на карантин и позволит выполнять требования Правительства России и региональных властей о соблюдении масочного режима, за нарушение которого компанию могут оштрафовать на крупную сумму.

Как подключить детектор

Сервис детекции защитных масок «ЭР-телекома» распространяется по подписочной модели, стоит 3000 руб. (с учетом НДС) на одну камеру и подключается через персонального менеджера или по заявке через сайт. Он будет доступен после предварительного подключения услуги «Видеонаблюдение Дом.ru Бизнес», и активировать его нужно для каждой видеокамеры отдельно. Сервис, как стало известно CNews, ориентирован юридических лиц любой отрасли, любого размера и любого типа.

Детектор масок работает в паре с IP-видеокамерами, разрешение которых составляет не менее 2 Мп и, как сообщили CNews представители холдинга, поддерживает несколько десятков производителей и моделей видеокамер. Это означает, что для использования детектора масок компании не потребуется закупать новые устройства видеонаблюдения, если имеющиеся у нее находятся в списке поддерживаемых и удовлетворяют условию о минимальном разрешении матрицы.



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