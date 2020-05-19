28 мая G-Core Labs проведет вебинар: Как в 3 раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки

28 мая G-Core Labs проведет вебинар на тему: «Как в три раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки?»

Приняв участие в вебинаре, вы:

Ведущий мероприятия - Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ компании G-Core Labs.

Ждём вас 28 мая в 15:00!

Информация о подключении к вебинару будет направлена подтвержденным участникам.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.