CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики. Его показатели побили рекорды прошлых лет

В новом обзоре «Аналитика 3.0 — 2020» приняло участие почти в 2,5 раза больше компаний, чем год назад. Некоторые из новичков сходу попали в число лидеров, вследствие чего выручка топ-15 рейтинга увеличилась без малого в два раза, а порог входа в топ — втрое. Это можно считать убедительным свидетельством того, что интерес к средствам анализа данных в России растет, и, соответственно, растет соответствующий сегмент ИТ-рынка.

Рекорды года

CNews Analytics выпустил обзор «Аналитика 3.0 — 2020», посвященный развитию рынка средств анализа данных в России и в мире. Цифры, характеризующий рейтинг, составляемый в рамках обзора, в этом году побили рекорды прошлых лет.

Так, в этом году количество участников рейтинга выросло более, чем вдвое, с 18 до рекордных 44. Из них 17 компаний принимали участие в прошлогоднем рейтинге, 22 компании решили «выйти из тени» и 5 компаний были или созданы или занялись аналитикой в 2019 г. В топ-15 рейтинга представлены все 3 «группы», причем один из новичков, Ctrl2GO, созданный лишь в прошлом году, занял в рейтинге 2 место, составив серьезную конкуренцию лидеру последних лет, Glowbyte Consulting, которая также добилась серьезного прогресса, нарастив выручку на 24,5%. Вследствие этого совокупная выручка топ-15 участников рейтинга выросла на 85%, до ₽21,7 млрд. Это рекордные показатели за все время составления рейтинга. А появление второй компании с оборотом более ₽4 млрд говорит о том, что «резервы роста» у рынка аналитики больше, чем могли бы показаться.

Планку в ₽1 млрд годового оборота одолели 5 компаний (в прошлом году - 3). А порог входа в топ-15 вырос втрое, с ₽135,3 млн до ₽542,6 млн. Это еще один рекорд.

Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2019

№ 2019 № 2018 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка по проектам аналитики данных в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка по проектам аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2019/2018, % Штатная численность сотрудников компании, задействованных на направлении аналитики данных, 2019 г. 1 1 Glowbyte Москва 4 181 158 3 357 474 24,5% 1036 2 - Ctrl2GO Москва 4 126 823 0 - 187 3 3 Softline Москва 2 635 887 2 142 998 23,0% н/д 4 - Лига цифровой экономики Москва 2 070 647 1 884 210 9,9% 625 5 2 Крок Москва 1 853 054 2 161 120 -14,3% 1960 CNews Analytics, 2020

Ознакомиться с полным рейтингом можно в обзоре «Аналитика 3.0 — 2020».

Появление новых игроков свидетельствует, что спрос на средства анализа данных быстро растет. Трансформируется и сама аналитика. «Внедрение машинного обучения, распространение инструментов процессной аналитики, роботизации, самообслуживания при работе с данными — эти факторы определяют рост рынка аналитики в мире», — говорит Андрей Кондратов, главный архитектор Glowbyte Consulting. Другие важные технологические тренды, по его мнению, связаны с появлением средств расширенной аналитики и управления данными, более широким использованием фабрик и озер данных, потоковой аналитики, периферийных вычислений.

Аналитика «в лицах». В квадранте лидеров — без перемен

Мировой рынок аналитических средств в 2019 г. продолжил рост несмотря на общую стагнацию в сфере ИТ, поскольку именно анализ данных лежит в основе цифровой трансформации.

По прогнозам, в ближайшие годы мировой рынок средств анализа данных будет расти на 12% в год. Отдельные его сегменты — еще быстрее (например, анализ данных, получаемых с устройств интернета вещей — на 31%, мобильная аналитика — на 22,4%, дополненная аналитика, базирующаяся на средства искусственного интеллекта — на 22-25%).

Эти перемены могут внести изменения в состав группы лидеров, которая неизменна уже несколько лет.

Магический квадрант Gartner в области бизнес-аналитики

Источник: Gartner, 2020

В этом году в магическом квадранте Gartner новички появились лишь среди «нишевых» игроков. Однако один из них — Alibaba Cloud, вряд ли удовольствуется положением «в левом нижнем углу» в качестве региональной компании.

Тенденции на текущий год

Что касается перспектив развития, то представители топ-компаний рейтинга среди драйверов рынка называют развитие платформенных решений, отмечают рост интереса к качеству данных, средствам визуализации. Как и в других сферах, растет роль облачных вычислений.

«Наиболее важным становится направление развития платформ, объединяющих самые востребованные приложения. Для клиентов это не только ответ на ситуативные вызовы, но и быстрое решение типовых задач за счет имеющихся предконфигурированных аналитических сервисов, а также возможность оперативного создания новых приложений на основе готового инструментария базовой платформы», — говорит Игорь Селезнев, заместитель генерального директора по стратегии Ctrl2GO.

Что касается прогнозов на этот год, то заморозили аналитические проекты, в основном, в пострадавших областях, например — в ресторанном бизнесе. Однако, скорее всего, новых проектов по созданию систем аналитики в этом году будет все-таки меньше. «Если компания еще не внедрила аналитические решения, то сейчас не время для таких инвестиций», — считает Станислав Воронин, руководитель направления внедрений систем бизнес-аналитики департамента бизнес-решений Softline.

Подробнее читайте в обзоре CNews «Аналитика 3.0 — 2020».