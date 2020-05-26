Арестована постсоветский министр связи

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Арестована экс-глава Госкомсвязи Киргизии

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) арестовал бывшего главу Государственного агентства связи республики Наталью Черногубову. Задержание было произведено совместно с Военной прокуратурой республики. Черногубова была арестована 12 мая 2020 г., а своего поста она лишилась за день до этого – 11 мая.

Первомайский районный суд Бишкека санкционировал арест Черногубовой до 12 июля 2020 г. Представитель Генпрокуратуры Киргизии Наргиза Куватова сообщила киргизской службе «Радио Свобода», что Черногубова обвиняется в переоформлении частот одного из сотового операторов с целью изменения используемого стандарта связи.

Это решение было незаконным и повлекло за собой ущерб для интересов государства, считают в Генпрокуратуре. О каком именно сотовом операторе идет речь, Генпрокуратура не сообщает.

Связь с местной «дочкой» группы Veon

По данным депутата парламента Киргизии Жанара Акаева, речь идет о сотовом операторе Sky Mobile (торговая марка Beeline), входящем в группу Veon. Согласно выступлению Акаева в парламенте, текст которого приводит издание 24.kg, ранее Sky Mobile приобрел полосы частот общей шириной 200 МГц у оператора кабельного телевидения «Ала-TV».

Арестованная экс-глава Госкомсвязи Киргизии Наталья Черногубова

Далее Sky Mobile переоформил эти частоты для использования под технологию четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Акаев напоминает, что при прежнем премьер-министре республике Темире Сариеве государство продало сотовым операторам полосы частот шириной 15 МГц в диапазоне 800 МГц за 1 млрд сомов ($25 млн).

Сейчас же за переоформление частот для Sky Mobile государство получило лишь 700 сомов ($7). Акаев предполагает, что в деле может быть замешан и нынешний премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Пресс-служба группы Veon подтвердила CNews, что Sky Mobile в феврале 2020 г. приобрел частоты и оборудование «Ала-ТВ». Представители Veon добавили, что им неизвестно о каких-либо проблемах с регулирующими органами Киргизии из-за этой сделки. «При этом деятельность Sky Mobile соответствует высочайшим этическим и корпоративным стандартам и компания готова содействовать местным властям в проводимых ими расследованиях», - заявили в Veon.

Как MMDS-частоты переоформляют под технологию LTE

Отметим, что операторы кабельного ранее имели практику использования частот в диапазоне 2,5 – 2,7 ГГц, на которых работала технология беспроводного телевидения MMDS. Эта технология давно перестала быть перспективной, в то время как данные частоты могут использоваться для сетей LTE.

Важным вопросом регуляторной политики является то обстоятельство, может ли оператор MMDS использовать переоформить имеющиеся у него частоты для технологии LTE, то есть воспользоваться принципом технологической нейтральности. Например, в России MMDS-операторы прекратили вещание, а сотовые операторы заплатили им компенсацию за прекращение использование частот.

Рынок сотовой связи Киргизии

Sky Mobile является одним из двух крупнейших сотовых операторов республики. Оператор обслуживает 2,3 млн абонентом. Другим крупным игроком является компания «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom), которая была создана «питерской группой связистов», но затем национализирована властями республики. Также в республике работает сотовый оператор «Нуртелеком» (бренд «О!»), который принадлежит казахстанской группе Visor.

Уровень проникновения услуг сотовой связи в республике составляет 126%. Население республики составляет 6,3 млн человек.