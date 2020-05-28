Начались продажи чудо-флешки, защищающей от 5G и коронавируса. Ее можно заказать и в России

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Два предпринимателя из Великобритании начали продажи флешки 5GBioShield, которая якобы защищает от вредного воздействия сетей 5G и тем самым снижает риск заболевания коронавирусом. Многие британцы верят в связь 5G с Covid-19. На деле 5GBioShield отличается от обычной флешки лишь наклейкой на корпусе, хотя стоит в несколько раз дороже.

«Надежная защита» от 5G

В Великобритании начались продажи USB-флешки 5GBioShield, способной, по заверениям разработчиков, защитить от вредного воздействия сотовых сетей пятого поколения (5G). В Великобритании распространена вера, что сети 5G помогают в распространении коронавируса, что, в теории, наделяет 5GBioShield защитой и от него.

Производитель не указывает емкость такого накопителя, но, как пишет The Verge, он вмещает всего лишь 128 МБ (именно мегабайтов) информации. 5GBioShield продается за 283 фунта стерлингов (23,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 мая 2020 г.). При необходимости можно заказать комплект из трех накопителей за 795 фунтов (69,5 тыс. руб.), и их корпуса даже будут покрашены в различные оттенки. 5GBioShield украшена изображением святого Георгия Победоносца, покровителя Англии.

В Великобритании создали «спасительное средство» от коронавируса

У 5GBioShield даже есть фирменный веб-сайт, интерфейс которого частично и с большим количеством ошибок переведен на русский язык, и на нем можно оформить доставку чудо-флешки практически в любую страну мира. Россия в списке присутствует.

Как работает «спасительная» флешка

По утверждению производителя, для достижения эффекта защиты от сетей 5G флешку 5GBioShield необходимо подключить к любой USB-разъем – это позволит создать вокруг нее некое защитное поле. На сайте «проекта» сказано, что флешка обеспечивает «непроницаемое экранирование и гармонизацию дома и семьи от всего вредного несбалансированного электрического излучения (в том числе 2G, 3G, 4G, 5G и Wi-Fi)».

Заказать 5GBioShield можно практически в любую точку мира

Разработчики заявляют, что USB-ключ 5GBioShield «является результатом исследований, проведенных в течение нескольких десятилетий во многих странах». Они также уверяют, что одна такая флешка обеспечивает защиту от «несбалансированного электрического излучения» от восьми до 40 метров.

Обман чистой воды

На момент публикации материала не существовало ни одного доказательства опасности сетей 5G и тем более их связи с распространением коронавируса. На сайте «Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ) даже есть отдельная страница, посвященная 5G-сетям, на которой сказано об отсутствии подтверждения негативного воздействия волн в диапазоне до 300 ГГц на здоровье людей (5G работает в спектре от 3,5 до нескольких десятков ГГц).

ВОЗ открыто заявляет, что доказательств опасности 5G для здоровья не существует

По данным BBC, обман с флешками из Великобритании тоже раскрыт. Один такой чудо-прибор изучили специалисты компании Pen Test Partners, и по результатам тестирования они вынесли вердикт, что от обычной флешки за 4,8 фунта стерлингов (425 руб.) 5GBioShield отличается исключительно наклейкой на корпусе.

Кто стоит за всем этим

За появление 5GBioShield в продаже ответственность несут два человека – клинический фармацевт Жак Бауэр (Jacques Bauer) и профессор Илья Лакичевич (Ilija Lakicevic). Лакичевич, как утверждает сайт «проекта», работал в ряде крупных вузов всего мира, в том числе и в мюнхенском институте физики общества Макса Планка.

Отцы-создатели 5GBioShield

Бауэр якобы работал в Центре медицинской помощи и лечения (Швейцария) и Институте альтернативного ухода и комплексной терапии (Бельгия). Согласно данным официального сайта, Бауэр специализируется на пищевой иммунологии, психонейроиммунологии, квантовой биологии и воздействии электромагнитных волн на иммунную систему.

Создатели 5GBioShield даже успели заручиться поддержкой властей. Положительный отзыв об этом устройстве, как пишет BBC, оставил член Консультативного комитета 5G британского города Гластонбери Тоби Холл (Toby Hall). Он даже одобрил его к использованию, заявив, что сам использует этот гаджет и находит его полезным. Холл добавил также, что в местах покрытия сетей 5G «стаи птиц замертво падают с неба, а у людей появляются носовые кровотечения, плюс увеличивается число самоубийств.

Как еще британцы борются с 5G

Жители Великобритании ополчились против сотовых сетей пятого поколения, и дело не только в выпуске «целительных» флешек. В апреле 2020 г., как сообщал CNews, в стране начались поджоги вышек сотовых сетей пятого поколения. За поджогами стоят обычные британцы, уверенные, что эти вышки помогают в распространении коронавируса (CoVID-19).

Всего за несколько дней поджоги произошли в Ливерпуле, Бирмингеме и небольшой деревне Меллинг, расположенной в графстве Мерисайд. К примеру, вышку 5G в Ливерпуле подожгли 3 апреля 2020 г., спустя всего несколько дней после ее установки.

Идею о связи 5G-вышек с коронавирусом британцы почерпнули в социальных сетях , где распространяется соответствующая теория заговора. Согласно ей, излучение базовых станций 5G-сетей негативно сказывается на иммунитете людей, вследствие чего повышается риск заражения коронавирусом, и растет скорость его распространения среди населения.

Сторонники этой теории приводят в пример китайский город Ухань, откуда и началось распространение CoVID-19 в декабре 2019 г. По их мнению, непосредственно перед началом эпидемии в Ухане была запущена 5G-сеть, излучение которой и привело к быстрому распространению вируса среди населения.

Однако люди, уверовавшие в способность 5G-вышек помогать в распространении коронавируса, не учитывают ряд слабых мест в этой теории заговора. В частности, Ухань – это многомиллионный город (около 12 млн человек, самый населенный город центрального Китая) с высокой плотностью населения, что и стало одной из основных причин быстрого распространения вируса. К тому же, Covid-19, охвативший всю планету, активнее всего распространяется именно в крупных населенных пунктах, даже там, где нет широкого распространения сетей пятого поколения. Яркий тому пример – российские города-миллионники, да и в целом Россия, сотовых сетей пятого поколения в которой еще нет. При этом по числу заболевших коронавирусом она находится на втором месте в мире (411,8 тыс. человек на момент публикации материала), уступая лишь США (1,7 млн человек).