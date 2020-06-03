Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики
Восстановление экономики через цифровизацию
Правительство предложило выделить льготные кредиты на сумму 2,5 млрд руб. для крупных российских ИТ-компаний, разрабатывающих и внедряющих отечественные ИТ-решения. Дополнительно предлагается выделить гранты на 1 млрд руб. для разработчиков ПО и на субсидирование спроса на их продукцию. В развитие радиоэлектронной промышленности России в ближайшие два года предлагается инвестировать 175 млрд руб.
Такие предложения изложены в программе «Общенационального плана действий», которая была представлена премьер-министром Михаилом Мишустиным во вторник, 2 июня 2020 г., Президенту России Владимиру Путину. Согласно документу, с копией которого ознакомилась редакция CNews, план призван обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и ее долгосрочные структурные изменения.
Правительственный план составлен на прогнозах затяжного кризиса с медленным восстановлением на протяжении 2021 г. Общие затраты в рамках правительственного плана, оцениваемые в 5 трлн руб., позволят выйти по итогам 2021 г. на устойчивый рост ВВП не менее 2,5%, снизить безработицу до уровня не более 5% и обеспечить рост реальных доходов населения, отмечается в документе.
Одним из ключевых направлений плана обозначена ускоренная цифровизация в государственном и частном секторах, которая может стать «драйвером технологического прорыва, роста производительности труда во многих секторах экономики».
В рамках реализации правительственного плана запланировано создание фонда фондов перспективных высоких технологий в рамках государственно-частного партнерства, технологической инфраструктуры следующего поколения, запуск новых научно-технологических центров, поддержка цифровых проектов высокой степени зрелости и создание экосистемы конкурентоспособных российских разработчиков, технологий и продуктов в сфере ИИ.
Развитие электронной промышленности России подразумевает субсидирование разработки и производства приоритетных компонентов и аппаратуры и финансирование создания новых центров проектирования электроники.
Помощь компаниям отрасли связи и телекоммуникаций, помимо льготного кредитования и выделения грантов, предусматривает приостановку планового наращивания емкости хранилищ данных операторов связи по «закону Яровой» на год и обязательной перерегистрации телеком-оборудования с переоформлением лицензий на использование радиочастот.
В настоящее время документ находится в стадии доработки. Владимир Путин уже одобрил применение плана восстановления экономики в качестве основы и поручил Правительству определиться с его параметрами во второй половине июня. Начало активной фазы реализации плана запланировано на июль 2020 г.
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, общенациональный план составлен с учетом мнений и предложений деловых объединений и экспертного сообщества. В частности, в документе отражены предложения РСПП, «Деловой России», «Опоры России»; обсуждения проходили с участием представителей Счетной Палаты, ОНФ, Банка России и банковского сообщества, Администрации президента, Совета Федерации. Правительство продолжит доработку плана восстановления экономики с учетом мнения предпринимателей и экспертов, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера.
Цели и задачи
Основной целью общенационального плана является выход на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов населения, обеспечивающую реализацию национальных целей развития экономики на основе использования новых технологий, включая цифровизацию, новых возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения, а также обеспечение высокой степени устойчивости экономики и системы здравоохранения к шокам в будущем, говорится в документе.
«Меры по стимулированию технологического развития в целом и цифровизации различных отраслей и сфер экономики как важнейшего элемента такого развития будут не просто способствовать ускорению восстановления экономики, но и принципиально новому качеству устойчивого экономического роста за пределами периода восстановления», отмечается в документе.
Стимулирование ускоренного развития отечественной ИТ-индустрии также призвано ускорить процесс импортозамещения и нарастить экспортный потенциал страны. «Регионализация мировой экономики, временные разрывы в цепях поставок наряду с ослаблением рубля сформировали благоприятные условия для импортозамещения, а также потенциально создали новые экспортные ниши», отмечается в документе.
|Направление
|Начало
|Окончание
|Исполнитель
|Бюджет 2020 г.
|Бюджет 2021 г, млрд руб.
|Формирование реестра инновационных технологических компаний в целях содействия их развитию и систематизации оказания государственной поддержки
|Июль 2020 г.
|-
|Минэкономразвития, ФНС
|-
|-
|Внедрение механизма бесшовной интеграции мер поддержки инновационных технологических компаний институтами развития, в том числе с целью акселерации
|Октябрь 2020 г.
|-
|Минэкономразвития
|-
|-
|Построение в рамках Национальной технологической инициативы технологической инфраструктуры следующего поколения с участием РВК
|Сентябрь 2020 г.
|-
|Минобрнауки
|10,7 млрд руб.
|9,577 млрд руб. плюс доп. финансирование 1,092 млрд руб.
|Программа кредитования с использованием системы зонтичных гарантий (поручительств ВЭБ.РФ) производителей инновационной продукции и потребителей такой продукции
|Октябрь 2020 г.
|Декабрь 2023 г.
|Минэкономразвития, ВЭБ.РФ
|-
|-
|Создание на территории ДФО венчурного фонда для поддержки развития дальневосточных высокотехнологических проектов ранних стадий
|Ноябрь 2020 г.
|-
|Минвостокразвития
|0,5 млрд руб. (перераспределение)
Источник: Правительство России
В рамках ускорения технологического развития экономики, в том числе, на основе цифровизации, на конец 2021 г. ожидается рост валовой добавленной стоимости в ИТ-отрасли и связи выше темпов роста экономики в целом, ежегодный 10% рост численности малых и средних высокотехнологических компаний, 5% ежегодный рост несырьевого неэнергетического экспорта.
План в три этапа
Этапы восстановления экономики в рамках плана разбиты на три стадии. Стадия адаптации – с июня по сентябрь 2020 г. призвана не допустить дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на более широкий круг отраслей, стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях.
На стадии восстановления (октябрь 2020 г. – июнь 2021 г.) предполагается восстановительный рост экономики и доходов граждан, снижение уровня безработицы.
Стадия активного роста (июль-декабрь 2021 г.) предусматривает устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост.
Цифровизация как драйвер развития экономики
В список ключевых целей плана вошло ускорение технологического развития экономики и повышение производительности труда, в том числе на основе цифровизации. В рамках этого пункта запланирован переход на комплексное оказание госуслуг в цифровом виде без необходимости очного посещения органов власти и МФЦ на базе платформенных облачных решений, внедрение электронных реестров выданных разрешений и лицензий, создание единой системы онлайн-идентификации граждан и обеспечения юридической значимости совершаемых ими действий в цифровых каналах взаимодействия.
|Направление
|Начало
|Окончание
|Исполнитель
|Бюджет 2020 г.
|Бюджет 2021 г, млрд руб.
|Цифровизация исполнительного производства на всех этапах, включая организацию электронных уведомлений, доступ к полной информации о ходе исполнительного производства, перевод в электронный вид всех видов ходатайств
|Август 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Минкомсвязи
|0,509 млрд руб.
|0,396 млрд руб.
|Создание цифровой платформы в рамках инфраструктуры электронного правительства для обмена данными между гражданами и организациями в электронном виде с их согласия, в том числе для оказания финансовых услуг и сервисов
|Октябрь 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Минкомсвязи при участии Банка России
|0,284 млрд руб.
|0,523 млрд руб.
|Перевод в электронный формат взаимодействия и оказания нотариальных услуг заявителям (наследство, доверенности и др.) с использованием инфраструктуры электронного правительства и единой биометрической системы
|Ноябрь 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Минкомсвязи
|-
|0,3 млрд руб.
|Создание единого реестра цифровых доверенностей
|Ноябрь 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Минкомсвязи
|0,05 млрд руб.
|0,5 млрд руб.
|Переход на процедуры электронных торгов для реализации государственного и муниципального имущества
|Ноябрь 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Минфин
|0,1 млрд руб. (доп. финансирование)
|0,2 млрд руб. (доп. финансирование)
|Создание на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг платформы для подписания усиленной неквалифицированной подписью договоров между физическими и юридическими лицами, трудовые соглашения, за исключением сделок с недвижимым имуществом
|Ноябрь 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Минкомсвязи
|0,15 млрд руб.
|0,6 млрд руб.
|Создание на Едином портале государственных и муниципальных услуг сервисов для взаимодействия с банками в рамках получения льготных кредитов
|Ноябрь 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Минкомсвязи
|0,05 млрд руб.
|0,01 млрд руб.
|Создание единой цифровой платформы ведения и акцептования оферт с использованием инфраструктуры электронного правительства
|Ноябрь 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Минкомсвязи
|0,1 млрд руб.
|0,3 млрд руб.
|Создание платформы на Едином портале государственных и муниципальных услуг для выдачи любых лицензий и разрешений для бизнеса с обеспечением возможности электронной подачи заявлений без необходимости очных обращений
|Ноябрь 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Минкомсвязи
|0,4 млрд руб.
|0,8 млрд руб.
|Создание на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг национальной системы юридически значимых электронных уведомлений
|Ноябрь 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Минкомсвязи
|0,2 млрд руб.
|0,15 млрд руб.
Источник: Правительство России
Цифровая трансформация в рамках плана по восстановлению и развитию экономики России предусматривает создание единой платформы облачных решений для государства, а также отраслевых платформ поддержки электронного взаимодействия бизнеса между собой и с потребителями. Запланирован переход на преимущественное заключение договоров в электронном виде, в том числе с физическими лицами, и интеграцию создаваемых платформ с инфраструктурой электронного правительства.
|Направление
|Начало
|Окончание
|Исполнитель
|Бюджет 2020 г.
|Бюджет 2021 г, млрд руб.
|Создание инновационных научно-технологических центров («технологических долин»), в том числе в 2020 г. одну, в 2021 г. три
|Октябрь 2020 г.
|-
|Минэкономразвития
|0,895 млрд руб. (доп. финансирование)
|5,7 млрд руб. (доп. финансирование)
|Создание экосистемы конкурентоспособных отечественных разработчиков, технологий и продуктов в сфере искусственного интеллекта, в том числе путем реализации соглашений между Правительством и отдельными компаниями – лидерами в целях развития технологий ИИ
|Октябрь 2020 г.
|Декабрь 2024 г.
|Минэкономразвития, Минкомсвязи
|3,0 млрд руб.
|12, 0 млрд руб. (перераспределение)
|Поддержка проектов в сфере развития цифровых высокотехнологичных направлений высокой степени технологической зрелости (интернет вещей, технологии распределенного реестра, новые коммуникационные интернет-технологии, новые производственные технологии), в том числе путем реализации соглашений между Правительством Российской Федерации и отдельными компаниями – лидерами
|Июнь 2020 г.
|Декабрь 2024 г.
|Минкомсвязи
|9,0 млрд руб.
|13,3 млрд руб.
|Поддержка реализации дорожной карты программы «Технологии новых материалов и веществ»
|Июнь 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Росатом
|За счет средствРосатома
|За счет средствРосатома
|Реализация мероприятия по льготному лизингу отечественных программно-аппаратных комплексов
|Март 2021 г.
|Декабрь 2024 г.
|Минпромторг
|-
|1, 0 млрд руб. (перераспределение)
|Формирование фонда фондов перспективных высоких технологий в рамках государственно-частного партнерства
|Сентябрь 2020 г.
|-
|Минэкономразвития
|10,0 млрд руб. (доп. финансирование)
|5,0 млрд руб. (доп. финансирование)
|Внедрение информационной системы для подачи заявок на регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также средств индивидуализации в цифровой форме (трехмерных моделях)
|Ноябрь 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Роспатент
|0,09 млрд руб. (перераспределение)
|0,06 млрд руб.
Источник: Правительство России
Цифровизация здравоохранения подразумевает формирование единой ИС в здравоохранении, в том числе, создание единой цифровой медкарты, создание единой онлайн системы медицинской статистики и мониторинга работы медицинских организаций.
Цифровизация образования предусмотрена для образовательных учреждений всех уровней. Будут созданы новые и интегрированы уже имеющиеся платформы оценки качества знаний и онлайн обучения, подготовка и переподготовка кадров.
Развитие технологических компаний подразумевает поддержку технологических стартапов, стимулирование развития отечественного ПО и облачных сервисов.
В рамках развития технологий ИИ запланирован выход России на лидирующие позиции в мире в сфере применения технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и «больших данных в отраслях экономики и бюджетной сферы.
Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности подразумевает создание современной компонентной базы, электронной аппаратуры, средств производства, развитие производственной инфраструктуры и кадровое обеспечение отрасли.
План также предусматривает цифровизацию малого и среднего бизнеса, сокращение и упрощение представляемой ими финансовой, статистической и иной отчетности, внедрение ИС «УСН-онлайн» для аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности представления налоговой декларации субъектами МСП, и другие мероприятия.
Направления финансирования ИТ-отрасли
Финансирование технологического развития российской экономики будет осуществляться на бюджетные средства, которые будут выделены в рамках реализации плана, а также на в рамках дополнительного финансирования и перераспределения бюджетных средств, выделенных ранее на реализацию соответствующих национальных проектов.
Так, на построение инновационной технологической инфраструктуры следующего поколения в рамках реализации национальной технологической инициативы в 2020-2021 гг. планируется направить в общей сложности 21,369 млрд руб.
В этот же временной период запланировано создание инновационных научно-технологических центров («технологических долин»), в том числе, одной в нынешнем году и трех в 2021 г. На эти цели в общей сложности будет выделено порядка 6,595 млрд руб.
|Направление
|Начало
|Окончание
|Исполнитель
|Бюджет 2020 г.
|Бюджет 2021 г, млрд руб.
|Запуск комплекса мероприятий по поддержке производства продукции электронной промышленности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (разработка и производство электронной компонентной базы, электронной аппаратуры, средств производства, развитие производственной инфраструктуры и кадровое обеспечение отрасли), в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», в том числе:
|Июль 2020 г.
|-
|Минпромторг
|15,0 млрд руб. (доп. Финансирование)
|32,5 млрд руб. плюс доп. финансирование 127,5 млрд руб.
|- субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (постановление Правительства от 17 февраля 2016 г. № 109)
|Июль 2020 г.
|Декабрь 2021 г.
|Минпромторг
|- субсидии из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям (расширение постановления Правительства от 25 мая 2017 г. № 634)
|Август 2020 г.
|-
|Минпромторг
|- субсидии российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в 2020 - 2024 годах в результате производства микроэлектронной продукции
|Июль 2020 г.
|-
|Минпромторг
|- финансовое обеспечение НИОКР по разработке ЭКБ и средств производства
|Октябрь 2020 г.
|-
|Минпромторг
|- финансовое обеспечение создания центровпроектирования электроники
|Февраль 2021 г.
|-
|Минпромторг
Источник: Правительство России
На формирование экосистемы конкурентоспособных российских разработчиков, технологий и продуктов в сфере ИИ предполагается до конца 2021 г. направить 15,0 млрд руб. Поддержка проектов по направлениям интернет вещей, технологии распределенного реестра, новые коммуникационные интернет-технологии, новые производственные технологии) и другие цифровые направления высокой степени технологической зрелости до конца 2021 г. предполагается направить 22,3 млрд руб. На создание фонда фондов перспективных высоких технологий в рамках государственно-частного партнерства будет направлено 15,0 млрд руб.
В рамках развития электронной и радиоэлектронной промышленности России на 2020-2021 гг. запланированы инвестиции в сумме 175 млрд руб., из них 142,5 млрд руб. – в виде дополнительного финансирования. В эту сумму входят субсидии на возмещение части затрат на научно-технические разработки технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, компенсации затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства, компенсации потерь в доходах в 2020-2024 гг. при производстве микроэлектронной продукции, а также финансирование НИОКР по разработке ЭКБ и средств производства, и финансовое обеспечение создания центров проектирования электроники.
Инвестиции в развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России должны обеспечить к 2024 г. достижение целевых показателей стратегии развития электронной промышленности России на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства № 20-р от 17 января 2020 г., в условиях негативных последствий пандемии, на уровне не менее 95%, говорится в документе. Ожидается, что к 2024 г. прирост достигнет трехкратного количества номенклатурных единиц оборудования и электронных компонент в едином реестре российской радиоэлектронной продукции.
Льготные программы в сфере связи и телекоммуникаций
Правительственный план восстановления экономики в рамках оказания помощи отрасли связи и телекоммуникаций предусматривает программы льготного кредитования, наряду с мерами по сокращению расходов компаний сектора.
|Направление
|Начало
|Окончание
|Исполнитель
|Бюджет 2020 г.
|Бюджет 2021 г, млрд руб.
|Запуск программы льготного кредитования лидирующих ИТ-организаций, в т. ч. с использованием факторинга, и организаций реального сектора экономики, внедряющих отечественные решения (в рамках средств НП «Цифровая экономика»)
|-
|-
|Минкомсвязи
|1,5 млрд руб. (перераспределение)
|1,0 млрд руб. (перераспределение)
|Грантовая поддержка через институты развития разработчиков ПО, субсидирование спроса на такие решения в приоритетных областях (в частности, социальное дистанцирование, удаленная работа, учеба, досуг, онлайн-занятость, рекомендательные и коммуникативные сервисы, телемедицина) (в рамках средств НП «Цифровая экономика»)
|-
|-
|Минкомсвязи
|1,0 млрд руб. (перераспределение)
|-
|Приостановление на 1 год нормы о ежегодном 15% увеличении емкости технических средств накопленияинформации
|Июнь 2020 г.
|Июнь 2021 г.
|Минкомсвязи
|-
|-
|Отмена обязательной перерегистрации РЭС в связи с переоформлением лицензий на использование радиочастот
|Июнь 2020 г.
|-
|Минкомсвязи
|-
|-
Источник: Правительство России
Так, в рамках льготного кредитования крупных ИТ-организаций страны и компаний реального сектора, внедряющих отечественные решения в рамках средств нацпрограммы «Цифровая экономика» на 2020-2021 гг. предусмотрено перераспределение бюджетных средств в сумме 2,5 млрд руб. в том числе, с использованием механизма факторинга. На гранты разработчикам ПО и субсидирование спроса на их продукцию в приоритетных областях, в том числе, социальное дистанцирование, удаленная работа, учеба, досуг, онлайн-занятость, рекомендательные и коммуникативные сервисы, телемедицина, в 2020 г. в рамках средств нацпрограммы «Цифровая экономика» предполагается выделить через институты развития 1,0 млрд руб.
Правительственный план также предлагает заморозить ежегодное 15% увеличение емкости средств хранения трафика по «закону Яровой» сроком на один год (с июня 2020 г. по июнь 2021 г.). Для телеком- компаний также предлагается отменить процедуру обязательной перерегистрации радиоэлектронных средств в связи с переоформлением лицензий на использование радиочастот.