Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику

У «Акадо» появился новый контролирующий акционер

У «Акадо Холдинг» - головной структуры оператора одноименного столичного кабельного телевидения и доступа в интернет - сменился контролирующий владелец. 51% акций компании от группы «Ренова» Виктора Вексельберга перешло к компании «АВК Инвестментс», принадлежащей управляющему партнеру инвестиционной компании RPI Capital Максиму Майорецу, сообщило агентство «Интерфакс».

Представитель «Ренова» Андрей Шторх подтвердил агентству эту сделку, не став раскрывать ее условий. Шторх отметил, что «Акадо» не является для «Ренова» профильным активом, и группа давно искала на него покупателя. При этом «Ренова» продолжает быть владельцем 49% акций «Акадо».

Покупатель контрольного пакета акций «Акадо» Максим Майорец хорошо знаком с продавцом: ранее он был директором по слияниям и поглощениям «Ренова». Сейчас Майорец входит в комитет по стратегии при совете директоров УК «Роснано». Также через «Легаси Медиа» он владеет 80% долей в компании «МТВ Нетворск Восток», которой представлен российский бизнес производителя платных телеканалов Viacom (владеет каналами MTV, Nickeloden, Paramount и др).

Как создавалась «Акадо»

История «Акадо» начинается с середины 1990-х годов, когда московское правительство создало «Московскую телекоммуникационную корпорацию «Комкор» с целью строительства городской волоконно-оптической сети. Компанию возглавил Юрий Припачкин, впоследствии ставший ее же основным акционером.

Виктор Вексельберг продает контрольный пакет в операторе «Акадо»

В 2000 г. «Комкор» запустил проект «Комкор-ТВ» для строительства сетей кабельного телевидения и доступа в интернет по технологии DOCSIS на массовом сегменте. К проекту был привлечен иностранный инвестор – кипрский оффшор Moscow Broadband Communication (MBC), основным акционером которого была американская Andersen Group. У Andersen Group был листинг на бирже NASDAQ.

В 2003 г. Andersen Group стала единственным владельцем «Комкор-ТВ», а «Комкор» и акционеры MBC – совладельцами американской компании. К тому моменту «Комкор-ТВ» стал единственным активом Andersen Group, в связи с чем она была переименована в Moscow CableCom (MCC).

В 2004 г. совладельцем MCC стал фонд Columbus Nova, созданный владельцем группы «Ренова» Виктором Вексельбергом. Позднее фонд был переименован в «Ренова - Медиа». В 2006 г. «Ренова – Медиа» договорилась с Припачкиным о получении контроля над «Комкором», при этом сам Припачкин стал совладельцем принадлежащего Вексельбергу холдинга.

Эта же сделка позволила «Ренова – Медиа», через MCC, получить контроль и над «Комкор –ТВ». Тогда же «Ренова – Медиа» провела оферту и выкупила доли миноритарных акционеров MCC, проведя после этого делистинг компании с NASDAQ. Позднее «Ренова – Медиа» была переименована в «Акадо», под этим торговым знаком с 2005 г оказывает услуги «Комкор – ТВ». В 2011 г. «Ренова» полностью консолидировала «Комкор», выкупив долю московского правительства.

Как «Акадо» скупала активы и пыталась сама продаться

В середине 2000-х годов «Акадо» вела активную экспансию: был приобретен ряд московских домовых сетей, оказывающих услуги доступа в интернет по технологии Ethernet, и компания «Телеинформ» - основной оператор кабельного телевидения в Юго-Восточном округе Москвы.

Также «Акадо» обзавелась активами в регионах – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске – и стала владельцем 50% в белорусском операторе платного телевидения «Космос – ТВ».

Но после кризиса 2008 г. «Акадо», фактически, свернула свое развитие. С тех пор компанию неоднократно пытались продать. Так, в 2010 г. соответствующие переговоры велись с «Мегафоном» и государственным холдингом «Связьинвест» (сейчас его активы объединены в «Ростелекоме»).

В 2013 г. базирующий в Перми холдинг «Эр-Телеком» получил разрешение Федеральной антимонопольной службы по приобретение «Акадо». Но сделка опять не состоялась.

В 2017 г. «Эр-Телеком» выкупил региональные активы «Акадо». Тогда же «Ростелеком» вновь стал вести переговоры о покупке «Акадо», но сделка снова не произошла. К тому моменту «Ренова» полностью выкупила долю Припачкина в «Акадо».

Аналитик: «Акадо» предстоит пережить еще одну перепродажу

По данным аналитического агентства «Рустелеком», абонентская база «Акадо» снижается. Если в 2016 г. компания обеспечивала услуги широкополосного доступа в интернет для 400 тыс. столичных домохозяйств, то сейчас только для 250 тыс.

«Акадо» требует инвестиций для развития, и было видно, что акционеры компании не хотели этим заниматься, - отмечает гендиректор «Рустелекома» Юрий Брюквин. - Впрочем, нельзя исключать, что нынешняя сделка носит технический характер и является подготовкой для предстоящей еще одной перепродажи компании».

Источник CNews среди бывших сотрудников «Акадо» также полагает, что Майорен является промежуточной фигурой и через него «Ренове» будет легче структурировать будущую сделку по продаже «Акадо». Сама «Ренова» вместе с Виктором Вексельбергом находятся под американскими санкциями с 2018 г. Газета «Ведомости» писала, что из-за санкций в отношении Вексельберга у «Акадо» могут быть проблемы с получением технической поддержки от ее поставщика системы условного доступа NDS, которая была приобретена американской корпорацией Cisco.

«Акадо» остается одним из лидеров московского рынка, и логично ожидать, что в конечном итоге компания будет продана одному из существующих игроков на телекоммуникационном рынке для усиления присутствия в Москве», - считает гендиректор аналитического агентства TMT Consulting Константин Анкилов.