Жителей Крыма оставляют без связи

«Крымтелеком» против «Крымэнерго»

«Крымтелеком», оператор услуг фиксированной связи в республике Крым – обвинил госпредприятие «Крымэнерго» в незаконном демонтаже принадлежащих оператору телефонных линий, которые расположены на опорах линий электропередач. В результате в Джанкойском районе республики без связи остались населенные пункты Нижние Отрожки, Просторное и Бородино.

На сайте «Крымтелекома» опубликовано открытое письмо временно исполняющего обязанности гендиректора компании Андрея Озодавского, направленное в Джанкойскую межрайонную прокуратуру, Прокуратуру республики Крыма, Генпрокуратуру, Администрацию Президента, управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Крым и Севастополю, а также главе Республики Крым Сергею Аксенову.

Имущество «Крымтелекома» стали расхищать после акционирования предприятия

Андрей Озадовский утверждает, что с момента акционирования «Крымтелекома» на предприятии участились случаи хищения имущества и оборудования, обеспечивающего его работу и устойчивую связь для самых удаленных районов Крыма.

Несколько населенных пунктов Крыма остались без связи. «Крымтелеком» обвиняет в незаконном демонтаже линий связи госпредприятие «Крымэнерго»

В производстве полиции Республики Крым находится 20 материалов уголовных дел по фактам хищения имущества «Крымтелекома», однако по факту они не расследуются, сетует глава компании.

«Крымтелеком» не отказался от экономически невыгодных проектов и предоставляет услуги связи в местах, в которых нет, и, в силу объективных причин, не может быть других операторов связи, - говорит Озадовский. - Особенно это актуально именно сейчас, когда во всем мире бушует пандемия короновирусной инфекции COVID-2019 и когда руководство страны ввело Режим повышенной готовности. Именно сейчас люди, проживающие в удаленных районах, нуждаются в помощи, которые могут получить только посредством телефонии, обслуживаемой «Крымтелеком».

«Преступные указания лиц, которые недавно появились в Крыму»

Глава «Крымтелекома» утверждает, что «Крымэнерго» демонтирует со своих опор телефонные линий оператора без законных оснований, например, «не обладая какими-либо решениями арбитражных судов».

«Демонтаж производится по преступным указаниям конкретных должностных лиц, которые недавно появившись в Крыму, видимо своим рвением пытаются завоевать авторитет у своего руководства», - говорится в письме.

В частности, 15 апреля 2020 г. начальнице линейного участка цеха территориального управления Джанкой «Крымтелеком» Л. Бойцовой поступил телефонный звонок от инженера РЭС (район электрических сетей) г. Джанкой ГУП «Крымэнерго» Д. Калюжного, который сообщил о полученных указаниях на демонтаж кабелей связи расположенных в г. Джанкое и Джанкойском районе.

«Попытка решения этого вопроса через главного инженера РЭС г. Джанкой «Крымэнерго» А. Конюхова к положительным результатам не привела, он лишь подтвердил свое распоряжение о предстоящем демонтаже, указав при этом, что в каких-то судебных решениях не нуждается», - утверждает глава «Крымтелекома».

Бездействие сотрудников полиции

Озадовский утверждает, что хозяйственные отношения между «Крымэнерго» и «Крымтелекомом» не урегулированы в судебном порядке, а действия сотрудников «Крымэнерго», которые самовольно демонтируют оборудование «Крымтелекома», содержат признаки составов преступлений, таких как самоуправство и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Глава «Крымтелекома» уверяет, что у «Крымэнерго» в принципе отсутствуют документы, доказывающие его права владения как на сами опоры, так и на землю, на которых они расположены.

«В первую очередь, необходимо привлечение к уголовной ответственности по статьям 330 и 167 Уголовного кодекса в отношении РЭС Джанкойского района «Крымэнерго» А. Бовта, который и отдал соответствующие распоряжения, и которые должны рассматриваться также в срезе статей 285 и 286 УК РФ как злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий», - считает глава «Крымтелекома».

Озадовский также сетует, что органы полиции, несмотря на обращения «Крымтелекома», не приняли никаких мер для предотвращения «противоправных действия сотрудников «Крымэнерго». В связи с этим Озадовский просит проверить действия Бовта и полиции Джанкойского района, связанные с демонтажом телефонных линий компании, на предмет нарушений требований российского законодательства, а также возможной присутствия коррупционной составляющей. Пресс-служба «Крымэнерго» к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Краткая история «Крымтелекома»

Напомним, «Крымтелеком» был создан в 2014 г. властями Республики Крым после воссоединения полуострова Крым и России. Позднее власти республики национализировали имущество, которое было на полуострове у «Укртелекома» (крупнейшего на Украине оператор фиксированной связи) и сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) и передали его «Крымтелекому». На его основе «Крымтелеком» создал свои сети фиксированной и сотовой связи.

В 2018 г. «Крымтелеком» был акционирован и продан на приватизационном аукционе. Победителем аукциона стала «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП), заплатившая за 100% акций оператора 998 млн руб. УКИП также владеет в Крыму санаториями «Жемчужина», «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри» и осуществляет реконструкцию аэропорта Бельбек.

УКИП на момент покупки «Крымтелекома» принадлежал бывшему главкому Ракетных войск и артиллерии Владимиру Зарицкому. Позднее УКИП перешел к управляющей компании «Фин-Партнер», занимающейся управлением паевыми фондами.

Участники рынка считают, что реальными владельцами «Крымтелекома» являются известный в телекоммуникационной сфере бизнесмен Евгений Ройтман и братья Аркадий и Борис Ротенберги. Косвенно это подтверждается теми обстоятельствами, что Зарицкий работал в принадлежащей Ройтману компании «Технопром», а 100% акций УК «Фин-Партнер» заложены в принадлежащем Ротенбергами Мособлбанке. Однако Ройтман и представитель Ротенбергов это отрицают.

История с «Крымэнерго» - не единственный скандал, произошедший за последнее время с «Крымтелекомом». В конце 2018 г. в работе сети мобильной связи компании начались серьезные сбои. К февралю 2019 г. ситуация не улучшилась, и компания пошла на беспрецедентный шаг – перестала взимать плату с абонентов. Работа сети была восстановлена только в августе 2019 г. Неофициально считается, что причиной сбоя стала задолженность «Крымтелекома» перед поставщиками телекоммуникационного оборудования – китайскими корпорациями Huawei и ZTE.