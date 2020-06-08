«Дочка» «Билайна» оказалась фигурантом двух расследований

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Sky Mobile, киргизская «дочка» группы Veon, оказалась втянута сразу в несколько скандалов с радиочастотами. В рамках одного из них был арестован топ-менеджер оператора кабельного телевидения «Ала-ТВ», продавшего частоты Sky Mobile. Второе дело касается другого партнера сотового оператора – интернет-провайдера Megaline.

В Киргизии проверяют интернет-провайдера, имевшего общие частоты с «дочкой» «Билайн»

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Киргизии (ГСБЭП) возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Госагентства связи республики. Как сообщает издание 24.kg, дело касается взаимоотношений интернет-провайдера «Айтел» (торговая марка Megaline) и сотового оператора Sky Mobile (торговая марка Beeline), который вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») входит в группу Veon.

«Айтел» обладала частотами для оказания услуг широкополосного доступа в интернет. При этом у компании был договор на совместное использование частот со Sky Mobile. «Айтел» обратилась в Госагентство связи с просьбой о продлении разрешения на использование данных частот. Через три дня после получения данного разрешения Sky Mobile аннулировала договор с «Айтел».

В Киргизии арестован топ-менеджер компании – партнера «дочки» «Билайна»

Параллельно Государственный комитет национальной безопасности республики (ГКНБ) вместе с Военной прокуратурой расследуют другое дело, связанное с частотами для Sky Mobile. В рамках него был арестован директор по стратегии и развитию оператора кабельного телевидения «Ала-ТВ» Дмитрий Ветлугин.

В начале 2020 г. Sky Mobile приобрел у «Ала-ТВ» полосу частот шириной 200 МГц в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, предназначенную для технологии беспроводного телевещания стандарта MMDS. Затем Госагентство связи разрешило Sky Mobile использоваться данные частоты для технологии сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE.

Sky Mobile, киргизская «дочка» группы Veon, оказалась втянута сразу в несколько скандалов с радиочастотами

В апреле 2020 г. Генпрокуратура, узнав о данной сделке, начала доследственную проверку по данному факту, после чего решение о переоформлении частот для Sky Mobile было отменено. В начале мая со своего поста ушла глава Госагентства связи Наталья Черногубова, которая на следующий день оказалась под арестом.

Под арестом оказались бывший глава Госагентства связи и двое силовиков

Задержаны были еще трое человек, включая замглавы Госагентства связи и двоих сотрудников ГКНБ. Таким образом в общей сложности под арестом по данному делу находится пять человек. Также в отставку ушел замглавы ГКНБ Жакыпбек Байымбетов, а в доме бывшего главы Госкомитета информационных технологий и связи (Госагентство связи находится в ведении данного комитета) Бакыта Шаршембиева прошли обыски.

Как пояснили в Генпрокуратуре Киргизии, в деле фигурируют сотрудники силовых структур. В связи с этим расследование было передано в Военную прокуратуру, а на материалы дела наложен гриф «секретно».

След премьер-министра

Депутат парламента Киргизии Жанар Акаев считает, что сделка по переоформлению частот для Sky Mobile нанесла ущерб бюджету страны. Частоты в Киргизии распределяются на основе аукционов. Ранее 15 МГц частот в диапазоне 800 МГц были переоформлены за 1 млрд сомов ($25 млн). Сейчас же 200 МГц частот, которые Sky Mobile приобрел у «Ала-ТВ», были переоформлены всего за 700 сомов ($7).

Акаев также обращает внимание, что Наталья Черногубова возглавила Госагентство связи незадолго до переоформления частот для Sky Mobile, при этом ее кандидатура на пост главы агентства была представлена не парламентским большинством, а правительством республики. Акаев полагает, что Черногубову назначили специально для принятия правильного решения по частотам Sky Mobile, при этом за этим решением мог стоять премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Абылгазиев обвинения в свой адрес отверг, заявив, что он сам дал распоряжение проверить историю с частотами для Sky Mobile. Во избежание обвинения в давление на следствие Абылгазиев ушел в отпуск.

«Тайная» встреча правительства с топ-менеджментом «дочки» «Билайна»

Депутат Акаев также рассказал о «тайной» встрече, которая произошла у Абылгазиева с гендиректором Sky Mobile, гражданином Украины Евгением Кражаном и главой казахстанской инвестиционной компании «Верный капитал» Ерланом Оспановым. «Верный капитал» принадлежит казахстанскому магнату Булату Утемуратову и является совладельцем Sky Mobile и другого актива группы Veon – казахстанского сотового оператора «Кар-Тел».

В ответ в Правительстве Киргизии заявили, что указанная встреча действительно состоялась 15 мая, но вместо премьер-министра Абылгазиева в ней участвовал вице-премьер Эркин Асрандиев. В ходе встречи обсуждались вопросы доначисления НДС для Sky Mobile и распределения частот. Как утверждается в сообщении Правительства, Асрандиев на встречи с руководством Sky Mobile заявил, что не будет вмешиваться в спор компании с Налоговой службой, а частоты должны распределяться на открытом конкурсе.

Мнение эксперта и позиция Veon

Директор Ассоциации операторов связи Киргизии Айбек Куренкеев в интервью агентству Tazabek заявил о поспешности выводов в отношении незаконности переоформления частот, приобретенных Sky Mobile у «Ала-ТВ». Действующее законодательство республики Киргизия позволяет переоформлять разрешения на использования радиочастот в случае продажи активов оператора связи.

Кроме того, в республике действует принцип технологической нейтральности, позволяющий оператору связи использовать для одной технологии связи частоты, выделенные для другой технологии. Для этого оператор должен обратиться за разрешением к властям, которое выдается без дополнительной платы.

Куренкеев также призвал не преувеличивать стоимость частот, которые были переоформлены для Sky Mobile. По его словам, если бы сейчас полоса частот шириной 100 МГц для технологии LTE TDD (такой, какую разрешили использовать Sky Mobile на приобретенных у «Ала-ТВ» частотах) была выставлены на аукцион, то их стартовая цена составила бы 31 млн сомов ($418 тыс).

Пресс-служба Veon заявила CNews, что Sky Mobile действительно приобрел частоты и оборудование «Ала-ТВ». Но данная сделка соответствовала «высочайшим этическим и корпоративным стандартам». При этом группе не известно о каких-либо проблемах с регулирующими органами Киргизии из-за данной сделки. Вопрос относительно взаимоотношений с другим фигурантом расследования компанией «Айтел» в пресс-службе Veon оставили без комментариев.