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Онлайн-конференция CNews «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты» состоится 23 июня

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции

23 июня CNews проведет онлайн-конференцию «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты».

23 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Как развивается мировой и российский рынок интернета вещей?
  • Какие крупные проекты реализованы в России?
  • Готова ли инфраструктура к внедрению интернета вещей?
  • Какие отрасли особенно выиграют от IoT?
  • Как повысить эффективность бизнеса с помощью IoT?
  • Как обосновать проект внедрения интернета вещей в компании?
  • Какие приложения для интернета вещей нужны бизнесу?
  • Какие сложности возникают в ходе реализации IoT-проектов?
  • Что может послужить толчком к развитию IoT?
  • Каким будет российский рынок интернета вещей в ближайшие годы?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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