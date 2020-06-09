Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

«Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев
Группа Veon нашла новых потенциальных покупателей на свою армянскую «дочку». Ими могут стать основатели местной телекоммуникационной компании Ucom. Ранее сам Ucom хотел купить армянскую «дочку» Veon, но переговоры привели к разногласию среди акционеров Ucom и уходу из компании ее основателей.

Veon возобновил переговоры по продаже своей армянской «дочки»

Группа Veon начала новые переговоры о продаже принадлежащего ей армянского оператора «Веон Армения» (торговая марка Beeline). Как говорится в сообщении Veon, соответствующие переговоры ведутся с компанией Team.

Представитель Team Ашот Барсегян подтвердил агентству «Арка – Телеком» факт переговоров, добавив, что соответствующие ходатайства были направлены в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) и Государственную комиссию по защите экономической конкуренцию.

Компания «Веон Армения» изначально называлась «Арментел». Компания является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине оператором сотовой связи. В 2006 г. «Арментел» был приобретен российским телекоммуникационным оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), который сейчас входит в группу Veon.

К чему привела предыдущая попытка продать армянскую «дочку» Veon

О намерении Veon продать «Веон Армения» стало известно в конце 2019 г. Тогда компания направила в КРОУ ходатайство о продаже местному телекоммуникационному оператору Ucom. Первоначально Ucom занимался фиксированной связью, а в 2015 г. компания также приобрела у французского оператора Orange местную сотовую сеть.

armenia.jpg
Группа Veon нашла новых потенциальных покупателей на свою армянскую «дочку»

Попытка приобретения «дочки» Veon вызвала противоречия среди акционеров и менеджмента Ucom. 78% акций компании принадлежат сыновьям бывшего министра финансов и экс-главы Комитета по государственным доходам республики Гагика ХачатрянуГургену и Артему.

В 2018 г. после смены власти в Армении, Гагик Хачатрян вместе со своим племянником Кареном оказались в тюрьме по обвинению в растрате и злоупотреблением служебным положением. Затем в розыск объявили обоих его сыновей и по обвинению в пособничестве в получение взятки и отмывании денег.

Около 16% акций Ucom принадлежат проживающему в России бизнесмену Самвелу Карапетяну, владельцу группы «Ташир». Оставшиеся 6% принадлежат основателям Ucom, братьям Айку и Александру Есаянам, которые до недавнего времени руководили компаний.

Братьям Есаян не понравилась перспектива того, что после поглощения «Веон Армения» объединенную компанию может возглавить нынешний гендиректор армянской «дочки» Veon, гражданин России Андрей Пятахин. Братья Есаян пригрозили уйти из компании (Айк Есаян занимал пост гендиректора Ucom). Вслед за ними о намерении уйти объявили еще порядка 800 сотрудников.

Основатели Ucom ушли из компании и создали новую структуру

В качестве альтернативы братья Есаян предложили мажоритарным акционерам Ucom продать принадлежащие им 94% акций компании. Сначала они готовы были заплатить за этот пакет 22,1 млрд драмов ($45 млн), потом 34 млрд драм ($70 млн). Оба предложения были отвергнуты.

После этого братья Есаян покинули Ucom и основали новую компанию Allnet, которая затем была переименована в Team. Veon в начале мая объявил о прекращении переговоров с Ucom, а теперь начал переговоры с новой структурой братьев Есаян.

Другие материалы рубрики

Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня

Онлайн-конференция CNews «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты» состоится 23 июня

«Дочка» «Билайна» оказалась фигурантом двух расследований

Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня

Жителей Крыма оставляют без связи

CNews выпустил рейтинг ИТ-расходов российских регионов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android

Выбираем 4G роутер для дачи и поездок

Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе