«Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку»

Veon возобновил переговоры по продаже своей армянской «дочки»

Группа Veon начала новые переговоры о продаже принадлежащего ей армянского оператора «Веон Армения» (торговая марка Beeline). Как говорится в сообщении Veon, соответствующие переговоры ведутся с компанией Team.

Представитель Team Ашот Барсегян подтвердил агентству «Арка – Телеком» факт переговоров, добавив, что соответствующие ходатайства были направлены в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) и Государственную комиссию по защите экономической конкуренцию.

Компания «Веон Армения» изначально называлась «Арментел». Компания является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине оператором сотовой связи. В 2006 г. «Арментел» был приобретен российским телекоммуникационным оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), который сейчас входит в группу Veon.

К чему привела предыдущая попытка продать армянскую «дочку» Veon

О намерении Veon продать «Веон Армения» стало известно в конце 2019 г. Тогда компания направила в КРОУ ходатайство о продаже местному телекоммуникационному оператору Ucom. Первоначально Ucom занимался фиксированной связью, а в 2015 г. компания также приобрела у французского оператора Orange местную сотовую сеть.

Группа Veon нашла новых потенциальных покупателей на свою армянскую «дочку»

Попытка приобретения «дочки» Veon вызвала противоречия среди акционеров и менеджмента Ucom. 78% акций компании принадлежат сыновьям бывшего министра финансов и экс-главы Комитета по государственным доходам республики Гагика Хачатряну – Гургену и Артему.

В 2018 г. после смены власти в Армении, Гагик Хачатрян вместе со своим племянником Кареном оказались в тюрьме по обвинению в растрате и злоупотреблением служебным положением. Затем в розыск объявили обоих его сыновей и по обвинению в пособничестве в получение взятки и отмывании денег.

Около 16% акций Ucom принадлежат проживающему в России бизнесмену Самвелу Карапетяну, владельцу группы «Ташир». Оставшиеся 6% принадлежат основателям Ucom, братьям Айку и Александру Есаянам, которые до недавнего времени руководили компаний.

Братьям Есаян не понравилась перспектива того, что после поглощения «Веон Армения» объединенную компанию может возглавить нынешний гендиректор армянской «дочки» Veon, гражданин России Андрей Пятахин. Братья Есаян пригрозили уйти из компании (Айк Есаян занимал пост гендиректора Ucom). Вслед за ними о намерении уйти объявили еще порядка 800 сотрудников.

Основатели Ucom ушли из компании и создали новую структуру

В качестве альтернативы братья Есаян предложили мажоритарным акционерам Ucom продать принадлежащие им 94% акций компании. Сначала они готовы были заплатить за этот пакет 22,1 млрд драмов ($45 млн), потом 34 млрд драм ($70 млн). Оба предложения были отвергнуты.

После этого братья Есаян покинули Ucom и основали новую компанию Allnet, которая затем была переименована в Team. Veon в начале мая объявил о прекращении переговоров с Ucom, а теперь начал переговоры с новой структурой братьев Есаян.