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Российские ИТ ждет мрачное будущее. Если власти не помогут

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Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Аналитики ВШЭ опубликовали прогноз о развитии российской ИТ-отрасли в ближайшие годы. По их оценке, коронавирус и слабость российской экономики приведут к резкому снижению темпов ее развития, и на выход на докризисный уровень ей потребуется несколько лет. Избежать этого можно будет лишь при помощи мер поддержки со стороны государства, к примеру, за счет налогового стимулирования.

Мрачные прогнозы

Аналитики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики (ВШЭ) опубликовали прогноз относительно динамики и перспектив развития российской ИТ-отрасли в обозримом будущем. По их мнению, эта сфера ощутит на себе негативное влияние пандемии коронавируса, и ее дальнейшие перспективы во многом будут зависеть от мер поддержки со стороны государства.

Эксперты ВШЭ уточнили, что относится к российской ИТ-сфере. В эту отрасль входит совокупность видов экономической деятельности, в том или ином виде связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в области компьютерных технологий (код ОКВЭД2 62.02, 62.03), разработкой программного обеспечения (62.01), а также с обработкой данных и размещением информации (63.11). Свои расчеты аналитики проводили на основе данных Росстата, Банка России и ЮНКТАД – Конференции ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD).

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Российскую ИТ-сферу ждут годы стагнации без помощи государства

Следует отметить, что на момент публикации материала ИТ-сфера не была включена в список отраслей российской экономики, пострадавших от пандемии коронавируса.

Развитие замедляется

По подсчетам аналитиков ВШЭ, российская ИТ-сфера на протяжении всего прошедшего десятилетия демонстрировала положительную динамику развития. Так, в период с 2010 по 2019 гг. включительно был зафиксирован более чем двукратный рост ее валовой добавленной стоимости – по итогам десятилетия она достигла отметки 945 млрд руб.

В этом плане самый высокий рост был, составивший 15%, был зафиксирован в 2018 г., однако показатели роста в 2019 г. оказались заметно более скромными – 8,6%.

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Индексы физического объема валовой добавленной стоимости ИТ-отрасли


В 2020 г., отмечают эксперты, в связи с ситуацией вокруг пандемии Covid-19 ситуация со снижением темпов роста не только продолжилась, но и усугубилась. Согласно статистике Росстата, динамика объема реализованной продукции в ИТ-сфере за период с января по март 2020 г. оказалась ниже, в сравнении с показателями годичной давности – 92% к январю-марту 2019 г. с учетом фактических цен, против 120% в I квартале 2019 г. к аналогичному периоду 2018 г.

Объем реализованной продукции собственного производства российской ИТ-отрасли по итогам 2019 г. достиг 1191 млрд руб. Свыше половины реализованной продукции пришлось на разработку ПО, треть – на обработку данных и услуги по размещению информации. Также небольшую долю (около 14%) пришлось на консультативную деятельность и работы, связанные с компьютерными системами.

Годы на восстановление

Эксперты ВШЭ уверены, поддержка со стороны государства во многом определит перспективы российской ИТ-отрасли. По их прогнозам, в случае отсутствия налогового стимулирования на фоне резкого падения спроса на продукцию входящих в нее компаний из-за экономических последствий пандемии всю отрасль может ожидать значительный откат.

С учетом всех этих факторов на восстановление этого сектора могут уйти годы. По текущим прогнозам, чтобы вернуться к показателям докризисного 2019 г., может потребоваться до четырех лет – восстановление ожидается не ранее 2024 г.

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Без поддержки правительства ИТ-сфере в ближайшие годы не обойтись

В ВСЭ также считают, что конкурентоспособность российских ИТ-товаров и услуг может снизиться на фоне экономии на инвестициях в эту отрасль в период кризиса. Это может иметь отношение не только к внешнему, но и внутреннему (российскому рынку).

Возможные последствия помощи государства

По оценке экспертов, наращивание темпов роста ИТ-сферы может обеспечить налоговое стимулирование. С учетом мер поддержки со стороны государства основным источником роста добавленной стоимости этой отрасли может стать экспорт компьютерных и информационных услуг – эксперты прогнозируют, что его доля валовой добавленной стоимости отрасли может значительно увеличиться.

Меры поддержки со стороны правительства также могут привести к тому, что на российском рынке иностранные ИТ-решения уступят позиции отечественным. Как итог, ИТ-отрасль не только будет значительно опережать по динамике ВВП страны, но и даст возможность форсировать цифровизацию других секторов экономики.

Дальнейший вектор развития отрасли

Специалисты ИСИЭЗ ВШЭ провели опрос среди лидеров отрасли, показавший, что влияет на развитие ИТ-отрасли. Основными факторами, по мнению респондентов, являются как текущие шоки, связанные с кризисом, так и долгосрочные вызовы. Опрос проводился в марте 2020 г., в начале пандемии коронавируса в России.

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Положительные факторы развития ИТ-отрасли

Опрос дал возможность оценить влияние факторов (возможностей и угроз) на дальнейшую траекторию развития отрасли. К возможностям (позитивные факторы развития) респонденты отнесли формирование благоприятной институциональной среды, распространение проприетарного российского ПО, цифровую трансформацию малого и среднего бизнеса, а также расширение международного сотрудничества на ИТ-рынке и распространение концепции «Интернета всего» (Internet of Everything, IoE).

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Угрозы для развития ИТ-отрасли

Негативные факторы (угрозы) – это углубление цифрового неравенства компаний, рост безработицы на фоне повышения уровня автоматизации и повышение концентрации ИТ-рынка. В список также вошли обострение проблем киберпреступности и защиты персональных данных, в том числе из-за перевода многих процессов в онлайн, и увеличение технологической закрытости.



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