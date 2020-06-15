Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля
CNews приглашает Вас принять участие в онлайн-конференции «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные», которая состоится 22 июля 2020 г.
CNews приглашает Вас принять участие в онлайн-конференции «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные», которая состоится 22 июля 2020 г.
Темы:
- Чем DataOps отличается от DevOps?
- Как связаны DataOps, цифровизация и Agile-подходы?
- Какие инструменты обеспечивают непрерывную работу с большими данными?
- Какова роль data scientist, бизнес-аналитиков, разработчиков, руководителей и пользователей в процессе работы с большими данными?
- Как использовать Agile в DataOps?
- Как управлять проектом больших данных?
- Как организовать управление версиями?
- Какие технологии контейнеризации и виртуализации выбрать?
- Какой должна быть ИТ-инфраструктура, обеспечивающая бесперебойную работу конвейера данных цифрового предприятия?
- Чем отличаются DevOps и DataOps-инженеры?
Спикеры:
Александр Поломодов - руководитель управления разработки цифровых экосистем, «Тинькофф Банк»;
Николай Саратовский - руководитель направления Data Science, «Финам»;
Андрей Юмашев - руководитель отдела информационного обеспечения, «Литрес».
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.