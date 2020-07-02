В России выделяют 4G-частоты не для людей

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Госкомиссия по радиочастотам готовится выделить полосы частот в диапазоне 400 МГц для строительства выделенных технологических сетей стандарта LTE. Данные сети будут необходимы профессиональным пользователям, например, промышленным предприятиям и коммунальным службам, а также пригодятся для интернета вещей.

Частоты для выделенных сетей LTE

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена на своем ближайшем заседании выделить полосы частот в диапазонах 412-417 МГц, 422-427 МГц, 457,4-459 МГц и 467,4-469 МГц неопределенному кругу лиц для строительства выделенных технологических сетей связи стандарта LTE (относится к четвертому поколению сотовой связи, 4G). Это следует из материалов к заседанию ГКРЧ, имеющихся в распоряжении CNews.

Для чего нужны выделенные сети LTE

Потребность в развертывании выделенных технологических сетей LTE возникает из-за таких факторов как рост объемов потребления мобильного трафика со стороны промышленных предприятий, активное внедрение систем на базе интернета вещей, сращивание мобильных сетей с элементами искусственного интеллекта и больших данных, проведение мероприятий по цифровой трансформации различные отраслей экономики.

Также развитию технологических LTE-сетей способствует необходимость выполнения специальных требований, возлагаемых на корпоративные сети связи некоторых особо важных экономических субъектов в области обеспечения мер антитеррористической направленности, и обеспечение безопасного функционирования потенциально опасных производств, в том числе с помощью применения специальных шифрующих средств.

ГКРЧ выдаст частоты для выделенных технологических сетей связи стандарта LTE

В настоящее время в мире существует не менее 10 выделенных технологических сетей LTE в не менее чем девяти странах. Например, в Австралии компания Rio Tinto использует такие сети для горнорудной добычи, в Британии компании Ocado Technology использует их в онлайн-торговле, а итальянская Enel Group — для электроэнергетики.

В китайском порту Циндао, также как и в голландском порту Роттердама, выделенные 4G-сети используются для автоматического управления погрузчиками. В аэропорту Брюсселя выделенные сети следующего, пятого поколения (5G) сотовой связи используются для мониторинга и служебной сети. Американская компания Whirpool использует выделенные сети 5G для управления беспилотным транспортом.

По оценкам корпорации Nokia, в мире выделенные сети LTE следует развернуть на 50 тыс. транспортных хабах, 8 тыс. нефтегазовых объектах, 47,6 тыс. энергетических объектах, 54 тыс. горнорудных объектах, в 263 тыс. больниц и 140 тыс. водохозяйственных объектах. По оценкам корпорации Ericsson, в мире объем рынка выделенных LTE-сетей к 2023 г. составит 5,5-8,8 млрд руб. А Arthur D Little оценивает объем данного рынка в 60-70 млрд евро к 2025 г.

Почему выделенным сетям LTE нужен отдельный диапазон частот

Необходимость распределения отдельного диапазона частот для выделенных сетей LTE связана с невозможностью работы в нелицензируемых полосах радиочастот из-за неспособности гарантировать требуемый уровень помех и наличием специфических требований к таким сетям, которые затрудняют использование в реальных условиях спектрального ресурса в режиме sharing с другими пользователями этой полосы частот на этой же территории.

В то же время выделенным сетям LTE достаточно полосы частот шириной 5 МГц. В 2019 г. Nokia развернула для чешского оператора Nordic Telecom первую в мире технологическую LTE-сеть в диапазоне 420 МГц. Сеть была предназначена для предоставления услуг по извещению о критических ситуациях и услуг интернета вещей.

Также, по инициативе Nokia, консорциум 3GPP одобрил работу сетей стандарта LTE FDD (одна из двух разновидностей LTE, обеспечивающая разделение по частоте приема и передачи информации) в диапазоне 410-430 МГц. Согласно релизу спецификаций 3GPP 16, band 87 обеспечивает передачу данных на частоте 410-415 МГц и прием данных на частоте 420-425 МГц. Band 88 обеспечивает передачу данных на частоте 412-417 МГц и прием данных на частот 422-427 МГц.

При этом сеть LTE в данном диапазоне обладает значительно большим покрытием, чем сети LTE в других, используемых сейчас диапазонах. Кроме того, в данном диапазоне потери мощности электромагнитной волны для проникновения в помещения значительно меньше по сравнению с другими диапазонами частот, что обеспечивает хорошее покрытие внутри помещений и избавляет от необходимости разворачивать специальные решения для покрытия внутри помещений.

Возможность выделения в России частот в диапазоне 400 МГц для выделенных сетей LTE

В России указанные диапазоны частот выделены для подвижной сухопутной связи. В основном на данных частотах работают транкинговые сети профессиональной радиосвязи стандарта Tetra. Также присутствуют сети радиотелефонной связи Actionnet.

В диапазоне 410-415 МГц на передачу работает 169 радиоэлектронных средств (РЭС), на прием — 1,6 тыс. В диапазоне 420 -425 МГц 2,07 тыс. РЭС работает на передачу, 463 — на прием. В диапазоне 412-417 МГц — 165 РЭС работает на передачу и 2,43 тыс. — на прием. В диапазоне 422-427 МГц на передачу работает 2,45 тыс. РЭС, на прием — 171 РЭС.

Мнения экспертов

«Исторически данные частоты использовались для узкополосных сетей профессиональной подвижной радиосвязи, например, для сетей стандартов Tetra и DMR, — говорит руководитель проектов компании «Спектрум-менеджмент» Вадим Поскакухин. — Однако стандарты ограничены по типам сервисов и сейчас на этих частотах есть потребность строить сети LTE, но для профессионального, а не массового использования. Изначальной услугой в таких сетях будет push-to-talk (мгновенное соединение между абонентами и групповой вызов), но ожидаются востребованными и другие услуги, например, оперативная видеосвязь, групповая передача видео, межмашинные коммуникации и т. д.».

При этом возможно использование таких сетей LTE как для предоставления услуг специализированным компаниям, например коммунальным службам, так и создание выделенных технологических сетей для решения задач по автоматизации отдельных предприятий, добавляет Поскакухин. «В данных диапазонах доступны узкие полосы частот и маленькая скорость передачи данных, — констатирует автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев. — С другой стороны, они обеспечивают большую зону обслуживание, что делает целесообразным использование сетей в данных диапазонах для интернета вещей».

Nokia и Huawei о перспективах технологических сетей LTE

«Основным достоинством диапазонов 410 -415 МГц и 420-425 МГц является высокая дальность связи и возможность экономически эффективного построения сети с широким охватом территории, а также низкие потери мощности сигнала при проникновении в здания, — пояснил CNews технический директор Nokia по работе с корпоративными и государственными клиентами в России и СНГ Михаил Ленко. — Nokia ведет проекты в области консалтинга и тестирования в частотном диапазоне 410-430 MГц. в разных странах мира. Использование данного низкочастотного диапазона для построения технологических сетей связи может быть востребовано в России».

В то же время экосистема терминального оборудования для данного диапазона пока еще находится в стадии становления, добавляет Ленко. Со своей стороны, ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев отмечает, что сети LTE, построенные на данных частотах, будут проприетарными. «В их основе будет лежать стандарт LTE, но в трактовке того или иного вендора, — говорит Конарев. — У Huawei также есть такая линейка оборудования. Сети на нашем оборудовании на этих частотах работают в Африке и в Китае».