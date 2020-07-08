Как Nokia и Huawei сделали разные 5G. Nokia проиграла, а Huawei взлетел

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На начальном этапе разработки 5G-оборудования Nokia выбирала между двумя вариантами микросхем – дешевым и энергоэффективным и дорогим, но с большим числом возможностей. Она выбрала второй и ошиблась – Huawei и Ericsson отдали предпочтение первому варианту и в итоге выбились в лидеры.



Неправильное решение

Компания Nokia проиграла битву за мировой рынок оборудования для 5G-сетей китайской компании Huawei. Как пишет Wall Street Journal (WSJ), причиной провала финского вендора стал выбор неправильного направления в создании чипов связи.

На заре начала разработки «железа» для сетей пятого поколения перед Nokia встал выбор – какую технологию использовать для создания 5G-чипов. Вариантов было два – более энергоэффективные и дешевые в производстве системы на чипе (system on chip, SoC) или более дорогие микросхемы со встроенными программируемыми вентильными матрицами (field-programmable gate array, FPGA, ППВМ).

Nokia пошла по второму пути, решив, что SoC будет труднее перепрограммировать для использования различных частот, в отличие от чипов FPGA. По данным WSJ, выбрав SoC, Nokia на тот момент рисковала остаться с балластом в виде множеством бесполезных чипов, если бы стандарты 5G сетей неожиданно изменились. Ее основные конкуренты, Ericsson и Huawei, выбрали SoC, что оказалось верным решением.

Неутешительный итог

Сделав шаг в сторону FPGA, Nokia по итогу оказалась на даже не на втором, а на третьем месте в мировом рейтинге производителей 5G-оборудования. Лидирующую позицию, несмотря на все попытки президента США Дональда Трампа (Donald Trump) уничтожить ее, занимает Huawei, доля рынка 5G которой выросла с 27,5% в 2018 г. до 28,3% по итогам 2019 г.

Всего одно неверное решение Nokia привело ее к проигрышу Huawei и Ericsson

На второй строчке находится шведская Ericsson с долей 13,9% в 2019 г. против 13,7% в 2018 г. Обе компании продемонстрировали рост доли, в отличие от Nokia – на конец 2019 г. она удерживала 16,2% мирового рынка оборудования для сетей пятого поколения, хотя в 2018 г. у нее было 16,9%. Статистику предоставила исследовательская компания Dell’Oro Group.

Мнение операторов

По оценке руководителя неназванной европейской телекоммуникационной компании, цены на 5G-оборудование Nokia с чипами FPGA в два раза выше, в сравнении с продукцией Huawei и Ericsson, использующей чипы SoC. Руководство Nokia заявляет, что разница в стоимости при заказе больших партий колеблется от 5% до 15%. При этом они не упоминают, что оборудование с чипами FPGA внутри потребляют больше энергии, чем аналоги на SoC, а является недостатком для операторов связи, стремящихся снизить энергопотребление своего «железа».

Представители Deutsche Telekom, одного из крупнейших европейских операторов связи, пишет Reuters, высказались на тему продукции Nokia намного более прямо и резко. Они назвали 5G-оборудование финского бренда худшим в мире.

Попытки вернуться в строй

Свою ошибку Nokia начала осознавать в 2018 г., когда поняла, что выпустила очень много дорогих чипов FPGA и недостаточное количество дешевых SoC, чтобы конкурировать с Huawei и Ericsson. «FPGA – это как покупка автомобиля с множеством функций, которыми вы не будете пользоваться. В SoC есть именно те функции, которые вам требуются, и вам не приходится переплачивать за ненужные возможности», – сказал глава маркетинга мобильных сетей Nokia Сандро Таварес (Sandro Tavares).

В 2018 г. в стремлении исправить сложившуюся ситуацию Nokia поставила во главе своего подразделения по производству беспроводного оборудования Томми Уитто (Tommi Uitto), который начал двухлетнюю программу реструктуризации. По словам представителей Nokia, она начала приносить свои плоды лишь в 2020 г.

В первую очередь Уитто удвоил научно-исследовательский персонал, сосредоточенный на производстве более дешевых чипов. «У нас просто не хватало людей», - сказал он.

Затем Уитто, по информации Reuters, увеличил число поставщиков чипов для 5G-оборудования Nokia с одного до трех – в июне 2020 г. было подписано партнерское соглашение с американской компанией Broadcom, а до этого аналогичное соглашение было заключено с Marvell. Самым первым поставщиком Nokia была компания Intel. «Мы попали в эту проблему, полагаясь только на одного партнера», – заявил Томми Уитто.

Новое руководство и планы США

Определенную лепту в изменение стратегии Nokia в сфере 5G может внести и смена руководства компании. Как сообщал CNews, в марте 2020 г. Nokia объявила о скором уходе ее генерального директора Раджива Сури (Rajeev Suri), пришедшего в нее в 1995 г. и возглавляющего ее с 2014 г.

Свой пост Сури покинет в 1 сентября 2020 г., и его место займет действующий глава финской энергетической компании Fortum Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark). Он, как и Раджив Сури, пришел в Nokia в конце XX века и занимал различные должности в компании, в том числе и руководящие, в период с 1990 по 2000 гг. Среди них был и пост директора по стратегии и развитию бизнеса в телекоммуникационном подразделении, известном сейчас как Nokia Networks. С 2005 по 2015 г. Лундмарк не имел ничего общего с телекоммуникациями и компаниями, работающими в этой сфере. Вплоть до ухода в Fortum работал в компании Konecranes, занимающейся производством подъемных кранов, на должности управляющего директора.

В конце июня 2020 г. стало известно, что администрация президента США ведет разработку стратегий по противостоянию Huawei на глобальном рынке телекоммуникаций. Одна из них основывается на поглощении Nokia одной из американских телекоммуникационных компаний.

Как сообщает WSJ, Белый дом рассматривает вариант стимулирования ряда крупных американских ИТ-компаний, включая Cisco Systems, к поглощению Nokia со всеми ее активами. В качестве стимула власти США хотят предоставить компании различные налоговые льготы и финансовую поддержку.

Следует отметить, что для борьбы с Huawei администрация трампа хочет использовать не только Nokia – в планы входит поглощение либо ее, либо шведской Ericsson.