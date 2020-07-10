Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли

Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли2117
Российские власти подготовили новую госпрограмму поддержки отечественной ИТ-отрасли, включающую снижение налогов, и дополнительное финансирование этой сферы, включая гранты и оплату обучения ИТ-специалистов. Меры поддержки озвучил Михаил Мишустин в рамках совещания в Иннополисе, в котором приняли участие 30 представителей российского ИТ-бизнеса
Новая госпрограмма
Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании на тему развития российской ИТ-индустрии рассказал о новой программе господдержки ИТ-отрасли. Мероприятие состоялось 9 июля 2020 г.
По словам Мишустина, новая программа включает, в первую очередь, снижение налогов для российских ИТ-компаний, а также развитие государственно-частного партнерства и стимулирование спроса на продукцию ИТ-фирм. В качестве дополнительных мер были озвучены поддержка стартапов и инновационной активности (R&D, research and development, исследования и разработки), а также меры по снижению дефицита ИТ-специалистов в России (в программе это значится как «развитие кадровой базы»).
Снижение налогов
Новая программа господдержки ИТ-бизнеса, предложенная российским премьером, включает в себя пункт о снижении налога на прибыль и страховых взносов для ИТ-компаний. Кроме того, эти фирмы будут полностью освобождены от уплаты налога на добавочную стоимость (НДС) при условии, если предоставят права на использование программного обеспечения из состава в реестра отечественного ПО на основании лицензионных договоров и по модели SaaS.
Согласно программе, налог на прибыль с текущих 20% будет сокращен до 3%. В то же время 14-процентные страховые взносы будут сокращены до 7,6 %.
|Вид налога
|До изменений
|После изменений
|НДС
|Освобождается от уплаты НДС предоставление прав по использованию ПО на основании лицензионных договоров
|Освобождается от уплаты НДС предоставление прав по использованию ПО, включенного в реестр российского ПО, на основании лицензионных договоров, а также по модели SaaS
|Налог на прибыль
|20%
|3% для аккредитованных российских ИТ-фирм
|Сумма страховых взносов
|14% для аккредитованных ИТ-компаний, 90% доходов которых приходится на продажу ПО и услуг по его разработке и поддержке
|7,6% для аккредитованных ИТ-компаний, 90% доходов которых приходится на продажу ПО и услуг по его разработке и поддержке, а также облачных услуг и услуг дата-центров
Аналогичные предложения, как сообщал CNews, внес Президент России Владимир Путин в рамках обращения к россиянам 23 июня 2020 г. По его словам, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.
Новые приоритеты в госзакупках
Михаил Мишустин также сообщил о смене приоритетов на продукцию именно российского ИТ-бизнеса при совершении госзакупок. Также, согласно программе, государственные компании и госорганы будут должны согласовать планы замещения используемого ими иностранного лицензионного ПО до 2024 г. Сроки согласования – не позднее 1 января 2021 г.
В дополнение к этому госорганам будет запрещено в процессе экспертизы предлагаемой архитектуры создаваемых систем разрабатывать аналоги имеющихся на рынке продуктов. В России появится единая платформа продвижения отечественного ПО на мировом рынке, а также будет обеспечено софинансирование расходов, которые потребуются на это.
Отдельное внимание будет уделено внедрению ИТ-продуктов и сервисов в организациях из социальной сферы (образовательные, медицинские учреждения и т. д.). Они смогут рассчитывать на получение средств на приобретение такой продукции.
Дополнительное финансирование ИТ-отрасли
Новая госпрограмма предусматривает и поддержку исследований, проводимых крупными российскими ИТ-компаниями. В частности в рамках национальной программы «Цифровая экономика» планируется выделить 20 млрд руб. в период до 2024 г.
Эти средства будут предоставлены на полностью безвозмездной основе и направлены на предоставление грантов ведущим отечественным ИТ-фирмам. Их будет необходимо вложить в выпуск и пилотное внедрение инновационных ИТ-продуктов, но существует определенное нюансы получения этих денег: они будут выделены лишь при условии регистрации создаваемого компанией-получателем гранта программного продукта в реестре российского ПО. Также эти деньги будут выделены фирмам, уже имеющим продукты, зарегистрированные в данном реестре, а также подтвержденную выручку в установленном размере.
Дополнительно было сказано о выделении в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» 20 млрд руб. российским институтам развития (Фонд Бортника, Сколково). Деньги пойдут на финансирование стартапов, работающих в направлениях искусственного интеллекта и больших данных, блокчейна, интернета вещей, информационной безопасности и коммуникационных технологий.
На этапах разработки прототипа своего продукта, его опытного внедрения и вывода на рынок ИТ-компании смогут рассчитывать на финансирование в пределах от 3 до 20 млн руб. На стадиях поддержки крупных внедрений и запуска новых продуктов финансирование может быть увеличено до 20 млн руб., но в этом случае оно не будет превышать 50% от общего размера затрат.
Государственно-частное партнерство и решение кадровой проблемы
Озвученная Михаилом Мишустиным программа предполагает развитие государственно-частного партнерства в ИТ-отрасли. Это будет сделано в интересах бизнеса инфраструктуры электронного правительства, в том числе для предоставления связанных с получением госуслуг коммерческих сервисов, доступа ИТ-компаний к персональным данным россиян в государственных информационных системах (с согласия самих россиян), а также для использования государственной электронной подписи гражданина для заключения с ним сделок.
В рамках программы господдержки к 2024 г. до 120 тыс. должны быть увеличены контрольные цифры приема на обучение по ИТ-специальностям в российских вузах. Также запланировано госфинансирование обучения высококвалифицированных ИТ-кадров по международным программам на базе 12-15 российских вузов. Дополнительно государство обеспечит софинансирование ускоренного обучения ИТ-специалистов. Размер софинансирования составит 50% от объема расходов на обучение.
Участники совещания
В прошедшем в Иннополисе совещании приняли участие свыше 50 человек. Со стороны исполнительных органов власти присутствовало 15 человек, включая главу Минкомсвязи Максута Шадаева, руководителя Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниила Егорова и замруководителя Аппарата Правительства России Леонида Левина.
|№
|ФИО
|Должность
|1
|Хуснуллин Марат Шакирзянович
|Заместитель председателя Правительства России
|2
|Чернышенко Дмитрий Николаевич
|Заместитель председателя Правительства России
|3
|Шадаев Максут Игоревич
|Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
|4
|Мурашко Михаил Альбертович
|Министр здравоохранения России
|5
|Фальков Валерий Николаевич
|Министр науки и высшего образования России, член Наблюдательного совета Университета «Иннополис»
|6
|Комаров Игорь Анатольевич
|Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе
|7
|Минниханов Рустам Нургалиевич
|Президент Республики Татарстан, член Наблюдательного совета Университета «Иннополис»
|8
|Егоров Даниил Вячеславович
|Руководитель Федеральной налоговой службы России
|9
|Попова Анна Юрьевна
|Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|10
|Левин Леонид Леонидович
|Заместитель руководителя Аппарата Правительства России
В числе участников со стороны ИТ-фирм были глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Гендиректор InfoWatch Наталья Касперская, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, гендиректор Positive Technologies Юрий Максимов, сооснователь компании «Акронис» Станислав Протасов и др. Среди них был также и вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский. Напомним, что в июне 2020 г. Telegram был официально разблокирован в России, а под санкции Роскомнадзора он попал в апреле 2018 г.