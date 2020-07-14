Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России

Затянувшееся прощание с аналоговым ТВ

Возможность использования радиочастот для аналогового телевещания в России продлена на еще один год – до 19 августа 2021 г. Такое решение приняла Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой сегодня, 14 июля 2020 г., провел глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Решение об использовании частот для аналогового телевещания имеет отношение только к действующим аналоговым телепередатчикам и не подразумевает создание новых сетей аналогового ТВ-вещания, уточнили в рамках заседания ГКРЧ.

Для продления разрешений на аналоговое телевещание главам телеканалов необходимо оперативно обратиться в Роскомнадзор с соответствующим заявлением в срок до 20 июля 2020 г. Решение о продлении срока действия разрешений будет приниматься Роскомнадзором в установленном порядке не позднее окончания их срока действия.

В решении ГКРЧ о продлении лицензий на аналоговое ТВ отдельно подчеркивается, что такие радиоэлектронные средства «не должны создавать помех действующим и планируемым РЭС цифрового вещания, включая телевидение высокой четкости (НDТV)».

«Убийство» аналогового ТВ на бис

Российские власти неоднократно откладывали вопрос с прекращением использования радиочастотного спектра для нужд аналогово телевещания. Изначально в рамках плана по переходу на цифровое ТВ ГКРЧ внесла изменение в свое решение от 2009 г., разрешающее использовать частоты в диапазонах 174 – 320 МГц (так называемые «метровые каналы») и 470 – 790 МГц («дециметровые каналы» для аналогового телевещания, продлив срок его действия до 31 декабря 2014 г.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев на заседании ГКРЧ 14 июня 2020 г.

Затем срок его действия был продлен до 19 августа 2019 г., и еще раз – до 19 августа 2020 г., а теперь дата перенесена еще на год.

Отключение аналогового телевидения было заложено в принятую в 2009 г. федеральную целевую программу (ФЦП) развития телерадиовещания, согласно которой уже к 2015 г. на всей территории России должны были работать три мультиплекса цифрового эфирного телевидения, а в крупных городах – четвертый и пятый мультиплексы, а также телевидение высокой четкости (HDTV) и мобильное ТВ.

Первый мультиплекс из 10 каналов был запущен в 2009 г., его состав определен указом Президента России. Госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) обеспечило вещание каналов первого мультиплекса на территории, где живет 98% населения страны.

В 2012 г. Роскомнадзор провел конкурс по составу второго мультиплекса из 10 других телеканалов. РТРС начало разворачивание второго мультиплекса, однако в 2014 г. было вынуждено свернуть уже запущенные передатчики в городах с числом населения менее 50 тыс.

Работы по созданию третьего мультиплекса постоянно откладывались в связи с неготовностью властей отключить аналоговое телевидение – главным образом, в связи с неготовностью региональных телекомпаний к переходу на цифровое вещание. В свою очередь, первый и второй мультиплексы состоят только из федеральных каналов, а региональные телеканалы должны были войти в состав третьего мультиплекса.

Отказ от аналогового ТВ в мире

Отказ от аналогового ТВ в глобальном масштабе был запланирован на июнь 2015 г. в рамках рекомендаций программы GE06 Plan Международного союза электросвязи (ITU). Россия присоединилась к проекту в 2006 г., подписав международное соглашение о переходе на цифровое ТВ к 2015 г. и обязавшись отключить аналоговое вещание в регионах, где могли бы создаваться помехи для цифрового вещания в соседних странах. Переходный период по защите аналоговых телепередатчиков от помех цифровых станций завершился 17 июня 2015 г.

В Японии по состоянию на декабрь 2007 г. цифровым телевещанием было охвачено более 90% всех домохозяйств. В Австралии полный переход на цифровое телевещание состоялся в августе 2009 г.

В США отказ от аналогового ТВ переносился несколько раз, но все же состоялся 12 июня 2009 г. Телезрителям, не успевшим приобрести цифровой телевизор – их к моменту отключения аналоговых каналов насчитывалось порядка 2 млн, предлагался бесплатный купон на $50 для покупки конвертера цифрового телевидения.

Среди европейских стран первыми аналоговое ТВ отключили Германия, Финляндия, Люксембург, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Австрия еще в 2012 г. Большинство других Европы уложились до 2015 г. В настоящее время переход на полностью цифровое эфирное вещание не завершен преимущественно в странах Африки и Ближнего Востока.

Как правило, задержка с переходом на цифровое телевещание оставляет государство и бизнес без дополнительных доходов от использования частот, высвободившихся от аналоговых сеток телевещания. Так, например, аукционные продажи радиочастот аналогового телевещания принесли правительству США порядка $19,6 млрд еще в 2008 г.