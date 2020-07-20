«Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана

Контракт «Мегафона» и «Росгеологии»

«Мегафон» договорился с государственным холдингом «Росгеология» о проведении морских исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию Arctic Connect, которая пройдет через Северный Ледовитый Океан. Об этом сообщили гендиректор «Мегафона» Геворк Вершимян и глава «Росгеологии» Сергей Горьков.

Что представляет собой проект Arctic Connect

О проект Arctic Connect было объявлено в ходе Петербургского экономического форума в 2019 г. Проект реализуется «Мегафоном» совместно с финской компанией Cinea. ВОЛС соединит столицу Финляндии Хельсински со столицей Японии Токио. Стоимость проекта составит $800 млн – $1,2 млрд.

Общая протяженность ВОЛС составит 10 тыс. км. Канал станет новой точкой транзита трафика между Европой и Азией. Также в районе Берингова пролива будущая линия связи может быть подключена к Америке.

Судно «Профессор Логачев»

Пропускная способность будущего канала связи составит 200 Тбит/с. Утверждается, что ВОЛС обеспечит «беспрецедентно» короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий. Также отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, включая предприятия топливно-энергетического комплекса.

Морские исследования необходимы для определения оптимального маршрута прокладки ВОЛС вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию. Сумма нынешнего контракта между «Мегафоном» и «Росгеологией» не раскрывается.

Как будет проводиться разведка морского дна

Работы будут выполняться судном «Профессор Логачев». Экспедиция стартует 5 августа 2020 г. из Мурманска и продлится три месяца. Судно пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность исследуемого в 2020 г. маршрута составит 6,5 тыс. км.

По словам Горькова, судно будет проводить исследования на глубине 1 тыс. м, а на некоторых участках – до 7 тыс. м. Работы будут проводиться прикрепленным к днищу судна эхолотом, а также глубоководными аппаратами российского производства.

Как пояснил Вершимян, в 2020 г. будут проведены предварительные исследования рельефа дна и определением безопасных маршрутов трассы в арктических морях. «Вторая часть изысканий пройдет в 2021 г. и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна, - заявил глава «Мегафона». - Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод».

Во избежание аварий будущий ВОЛС будет содержать оплетку. Ее толщина составит на большой глубине 7 см, на малой – 1,5 см.

Зачем нужен арктический канал связи

По словам Вершимяна, необходимость строительства Arctic Connect связана с тем, что, с одной стороны, в Юго-Восточной Азии происходит бурное развитие технологий и растет потребление трафика, а, с другой стороны, основной контент расположен в дата-центрах в Европе.

Сокращение длины маршрута трафика между Европой и Азией позволит сократить задержки сигнала. Это критично для таких приложений, как работающие с ценными бумагами роботы. Кроме того, строительство нового канала повысит связанность континентов и регионов.

«Мегафон» будет финансировать проект самостоятельно, уверяет гендиректор компании, без привлечения государственных инвестиций. Как ожидается, работы будут завершены в 2023 г.