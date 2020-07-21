«Цифровую трансформацию» России продлили до 2030 года

Владимир Путин подписал указ о пяти национальных целях развития России до 2030 г., каждая из которых получила от четырех до шести показателей. В список вошла и «Цифровая трансформация» с четырьмя показателями.



Показатели цифровой трансформации

Власти России определили целевые показатели национальной цели развития страны «Цифровая трансформация». Они перечислены в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», 21 июля 2020 г. получившего подпись Президента России Владимира Путина.

Для достижения цели «Цифровая трансформация» было установлено четыре показателя к 2030 г. Первым списке, приведенном в указе, числится «достижение “цифровой зрелости” ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления».

Следующий показатель в перечне – это «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%». Третий показатель звучит как «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%».

Владимир Путин определил четыре показателя национальной цели «Цифровая трансформация»

Завершает перечень четвертый показатель «увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 г.».

В тексте указа сказано о необходимости определения национальных целей развития России для «осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека».

Подписанный Владимиром Путиным указ вступил в силу в день его публикации (21 июля 2020 г.).

Показатели других национальных целей

Текстом указа определено пять целей, и в этом списке цифровая трансформация находится на последней строчке. Остальные четыре цели – это сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

Для каждой из национальных целей, перечисленных в подписанном Путиным указе, предусмотрено от четырех до шести показателей. Так для цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» существует четыре показателя – обеспечение устойчивого роста численности населения России, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г. и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

Цель «Возможности для самореализации и развития талантов» включает шесть показателей. Среди них есть: вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, обеспечение присутствия России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Оставшиеся два показателя – это увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью до 15% и увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 г.

В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» представлены следующие показатели: улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн м2 в год;

улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях на уровне не менее 85%; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза; ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

Цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» включает показатели: обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 г.; реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 г.; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек;

Подготовка текста указа и отказ от «международной» цели

Владимир Путин поручил подготовить проект подписанного им указа о целях национального развития до 2030 г. в рамках совещание по национальным проектам, прошедшего 13 июля 2030 г. Оно состоялось спустя две недели после голосования за поправки в Конституцию России.

«С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, правительством в целом подготовить проекты указов, по которым будут закреплены цели национального развития на период до 2030 г.», – сказал Президент России.

Список целей, зафиксированный в указе, мог состоять из шести национальных целей вместо итоговых пяти. Из него была исключена цель войти в первую пятерку экономик мира. Помимо этого, показатель цели «снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г.» был скорректирован – изначально он должен был быть достигнут к 2024 г., а теперь – к 2030 г.

Эти изменения прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он объяснил их «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой».

«Действительно, конъюнктура международно-экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки… Конечно, вот эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения», – сказал Песков, добавив, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались».