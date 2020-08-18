«Ростех», «Ростелеком» и прочих заставят закупать российское телеком-оборудование по госплану

Минпромторг предложил госкомпаниям ежегодно отчитываться о закупках радиоэлектроники согласно госплану. Размер квотирования пока не ясен, по предварительным оценкам, он может достигать 30-50% от объема закупок.

Квотирование для крупных госкомпаний

Минпромторг предложил ввести план-график для закупок госкомпаниями отечественного телеком-оборудования и систем хранения из Реестра российской и евразийской промышленной продукции. Квоту на такие товары планируется установить на уровне 30–50% от объема закупок. Отчитываться госкомпаниям придется ежегодно. Такой порядок, как сообщает «Коммерсант», закреплен в проектах трех постановлений Правительства России.

Пакет документов 8 августа 2020 г. поступил на согласование в Минфин, ФАС, Минэкономики и Федеральное казначейство.

Точный перечень товаров и размер квоты в ближайшее время определит Правительство, сейчас механизм квотирования разрабатывается. Участники рынка, на которые ссылается «Коммерсант» говорят, что изменения коснутся прежде всего крупных госкорпораций, таких как «Ростелеком» и «Ростех», так как всю инфраструктуру нужно будет переводить на российское оборудование.

Почему вводятся квоты

Инициатива введения квот при закупках телеком-оборудования госкомпаниями (по 223-ФЗ) обусловлена законом о квотировании доли закупок товаров, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), касающемся закупочной деятельности госорганов — министерств и ведомств (по 44-ФЗ).

Госкомпаниям навяжут план закупок российского телеком-оборудования

В частности 31 июля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал закон № 249-ФЗ, вносящий изменения в закон «О контрактной системе…» (вышеупомянутый 44-ФЗ для госорганов). Закон устанавливает обязательную минимальную долю закупки товаров, произведенных в странах ЕАЭС. Также он обязывает госзаказчиков до 1 апреля каждого года составлять отчет об объеме осуществленных за предыдущий год закупок российских товаров и размещать его в единой информационной системе в сфере закупок или направлять его в уполномоченный орган в случаях, когда размещение в системе не предусматривается.

Если по итогам года объем закупок российских товаров не соответствует минимальной доле закупок, заказчик обязан подготовить обоснование невозможности достижения заказчиком минимальной доли закупок и также разместить его в единой информационной системе или направить его в уполномоченный Правительством федеральный госорган. Также закон наделяет Правительство правом определять минимальную долю закупок государственными (за исключением СВР, ФСБ, органов госохраны) и муниципальными заказчиками российских товаров, а также работ и услуг, в составе которых они используются.

Что этому предшествовало

Ранее CNewsписал, что в феврале 2020 г. Минпромторг предлагал Правительству установить жесткие квоты на закупки отечественной продукции для каждой госкомпании, подготовив проект директивы, направленной на сокращение закупок радиоэлектроники зарубежного производства российскими государственными компаниями. Проект предполагал применение квот при переходе госкомпаний на закупки отечественной радиоэлектроники из специального реестра.

В середине мая 2020 г. Минпромторг предложил ввести запрет на госзакупки импортной радиоэлектронной продукции, подготовив проект постановления Правительства – документ под названием «Об установлении запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд». В проекте было сказано об установке запрета «на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (за исключением государств-членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению».

В июне 2020 г. Минпромторг подготовил проект поправок к постановлению Правительства о стимулировании производства радиоэлектроники, закрепляющих приоритет в госзаказах электроники за российскими производителями. Документ был направлен на согласование в ФАС, Казначейство, Минфин и Минэкономики, а реализовать изменения предложено к 2023 г.Согласно проекту, новые ограничения, в том числе, запреты покупок иностранной электроники предложено вводить по списку, составленному Минпромторгом. Его действующая редакция состояла из семи позиций, включая бытовые электроприборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, а также осветительные приборы. Представители ведомства отметили, что российские производители способны обеспечить до 100% потребности госзаказчиков, в зависимости от отрасли.

23 июня 2020 г. Госдума приняла в первом чтении поправки к законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции. Законопроекты предусматривают внесение поправок, которые дают Правительству право утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также Правительство будет устанавливать размер квоты, а положение о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.

Напомним также, что 1 июля 2020 г. вступил в силу закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV. Законопроект представлял собой поправки к закону «О защите прав потребителей», согласно которым российское ПО в обязательном порядке будет предустанавливаться на «отдельные виды технически сложных товаров».