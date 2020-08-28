Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту

Госкомиссия по частотам изменила правила работы сетей спутниковой связи на транспорте

Минкомсвязи опубликовало протокол последнего заседания Государственной комиссий по радиочастотам (ГКРЧ). Из него следует, что комиссия выделила неопределенному кругу лиц частоты для спутниковой связи в диапазонах 10,95 – 11,2 ГГц, 11,45 – 11,7 ГГц, 12,5 - 12,75 ГГц (космос – Земля) и 14 – 14,103 ГГц, 14,129 – 14,149 ГГц, 14,175 – 14,194 ГГц и 14,242 – 14,5 ГГц (Земля – космос).

Эти частоты предназначены для работы абонентских земных станций, находящихся в движении и осуществляющих соединение с космическими аппаратами фиксированной спутниковой связи. Использование полос частот будет возможно без оформления отдельных радиочастотных разрешений.

При этом будет необходимо, чтобы соответствующие абонентские станции работали либо с российскими космическими аппаратами, либо с иностранными спутниками из отдельного перечня, определенного ГКРЧ. Данные станции также не должны будут использоваться для построения для построения систем, предназначенных для обеспечения безопасности человеческой жизни.

Рынок спутниковой связи на морском транспорте монополизирован госпредприятием «Морсвязьспутник»

Использование абонентских станций будет возможно только на подвижных платформах: железнодорожный и автомобильный транспорт, воздушные суда, морские и речные суда, а также суда смешанного плавания (река – море). При этом на воздушном транспорте использование данных станций не допускается на этапах взлета, захода на посадку и при посадке.

Новые условия

ГКРЧ уже разрешала в 2011-2012 гг. использование указанных полос частот для абонентских земных станций, находящихся в движении и относящихся к фиксированной спутниковой связи, без оформления отдельных разрешений. Теперь эти решения отменены.

В новом решении комиссии добавлены дополнительные условия. Весь трафик, формируемый указанными абонентскими станциями, должен будет проходить через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся на территории России. При этом станция сопряжения должна будет управлять абонентскими станциями, находящимися в рамках ее спутниковой сети, включая параметры излучения, и иметь возможного полного выключения данных устройств.

В случае использования спутников иностранной системы связи российский оператор связи, в течение года с момента получения лицензии, должен будет предоставить признанные на международном уровне гарантии в виде соглашения с компанией – владельцем данной системы связи о том, что такая система не носит разведывательного характера и не может наносить ущерба интересам личности, обществу и России. Соответствующие соглашения должны быть согласованы с Минкомсвязи, Минобороны, Федеральной службой охраны и Федеральной службой безопасности.

Ограничение на ввоз спутниковых терминалов для транспорта

Кроме того, ввоз абонентских земных станций, находящихся в движении, теперь смогут осуществлять только операторы связи, имеющие лицензии на предоставление услуг подвижной (мобильной) спутниковой связи и осуществляющие в установленном порядке эксплуатацию сетей связи, в которых ввозимые радиоэлектронные средства будут применяться. Исключения делаются для ввоза оборудования, предназначенного для объектов, строящихся в рамках контрактов, заключенных до 30 ноября 2018 г., либо в рамках госконтрактов.

На территории России работают четыре международные системы мобильной спутниковой связи: Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya. Лицензиями на работу на территории России владеют российские операторы этих систем: «Иридиум Коммьюникейшнз», «Глобалтел» («дочка» «Ростелекома»), госпредприятие «Морсвязьспутник» и «Джи-Ти-Эн-Ти».

Как поясняет гендиректор оператора спутниковой связи AltegroSky Сергей Пехтерев, из всех видов транспорта услуги спутниковой связи пока пользуются спросом только на морском транспорте. Из операторов, имеющих лицензии на оказании услуг мобильной спутниковой связи, только «Морсвязьспутник» предлагает решения для крупных морских судов.

В то же время, помимо «Морсвязьспутника», спутниковые терминалы для морских судов предлагают и другие компании: «РТКомм.ру» («дочка» «Ростелекома»), госпредприятие «Космическая связь» (ГПКС), «Амтелсвязь», Altegrosky, «Стэк.ком» и другие. Поскольку лицензий на мобильную спутниковую связь у них нет, принятие данного постановления означает, что рынок спутниковой связи для морских судов может быть практически полностью монополизирован со стороны «Морсвязьспутник», считает Пехтерев. «Морсвязьспутник» не ответил на запрос CNews по данному вопросу.

Почему участники рынка спутниковой связи против новых ограничений

Российские власти уже несколько лет работают над ограничением ввоза спутниковых терминалов в Россию В конце 2018 г. в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий ввоз в Россию терминалов мобильной спутниковой связи, равно как и абонентских земных станций, находящихся в движении и относящихся к фиксированной спутниковой связи, только владельцам лицензий на мобильную спутниковую связь.

Автором законопроекта была сенатор Людмила Бокова, которая в настоящее время занимает пост замминистра связи. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении, после чего его рассмотрение приостановилось.

Но одновременно ГКРЧ сама приняла решение о том, что ввоз такого типа терминалов спутниковой связи могут осуществлять только операторы, имеющие лицензии на подвижную спутниковую связь и осуществляющие в установленном порядке эксплуатацию соответствующих сетей связи.

В 2019 г. руководители операторов спутниковой связи «Стэк.ком», Altegrosky и «Телепорт» писали письмо зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрею Свинцову с просьбой откорректировать законопроект.

Авторы письма указывали, что предлагаемые законопроектом нормы создают необоснованные преимущества для операторов мобильной связи и устраняют конкуренцию со стороны операторов фиксированной спутниковой связи и дистрибьюторов спутникового оборудования.

При этом если оператор, обладая лицензией на мобильную спутниковую связь, не будет самостоятельно эксплуатировать сети связи, в которых возможно оказание услуг фиксированной (не мобильной) спутниковой связи, то он все равно не сможет ввозить абонентские станции.

Кроме того, таможенным органам будет затруднительно определить, действительно ли ввозимое оборудование является абонентским терминалов мобильной спутниковой службы или абонентской земной станцией, находящейся в движении и работающей в рамках фиксированной спутниковой службы. Наконец, по мнению авторов письма, цель законопроекта, состоящая в предотвращении угроз национальной безопасности, не будет достигнута, так как операторы мобильной спутниковой связи, осуществив ввоз оборудования в Россию, смогут дальше перепродать его третьим лицам.