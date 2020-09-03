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«Билайн» купил одного из последних независимых операторов Москвы

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Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Маркет
, Текст: Игорь Королев
«Вымпелком» приобрел оператора фиксированной связи «Вестколл», обслуживающего 10 корпоративных клиентов в Москве. Аналитики указывают, что в сфере фиксированной связи оператором проще наращивать доходы от корпоративных клиентов, чем от массового сегмента.

«Вымпелком» купил «Вестколл»

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщил о приобретении московского оператора фиксированной связи «Вестколл». Сумма сделка не разглашается. Ранее сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Компания «Вестколл» была основана в 1996 г. Оператор специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, государственных организаций и других операторов связи. Компания была одним из ведущих независимых операторов в столице, она обслуживает 10 тыс. клиентов и 850 бизнес-центров. Среди клиентов компании – Wildberries, «Беру», Aviasales, «Эльдорадо», «Почта Банка» и другие.

Первый исполнительный вице-президент «Вымпелкома» Арташес Сивков заявил, что эта сделка позволить укрепить позиции оператора на «стратегически важном» столичном рынке фиксированных услуг. «В приоритете «Билайна» - улучшение портфеля предложений для своих клиентов, компания нацелена на расширение портфеля услуг для малых и крупных предприятий как в сегменте традиционных услуг, так и в части новых цифровых решений», - говорит Сивков.

Кому принадлежал «Вестколл»

С 2007 г. компания находилась под контролем фонда Russia Partners. У «Вестколл» были и региональные активы, которые ранее были проданы. В частности, в 2016 г холдинг «Эр-Телеком» приобрел компанию «Вестколл-СПБ», владевшую активами в Санкт-Петербурге и Рязани. Сумма той сделки составила 3,9 млрд руб.

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«Вымпелком» купил оператора фиксированной связи «Вестколл», обслуживающего 10 корпоративных клиентов в Москве

Юридическое лицо «Вестколл» - ООО «Вест Колл Лтд». По данным базы «Контур – Фокус», ранее данная компания принадлежала кипрскому оффшору Westgate Holdings. Газета «Ведомости» писала, что этот оффшор подконтролен Russia Partners.

«Вымпелком» приобрел в «Вест Колл Лтд» 100% долю. Выручка компании в 2019 г. составила 1 млрд руб., чистая прибыль – 4,6 млн руб. Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин оценивает данную сделку в 2 млрд руб.

Почему операторам фиксированной связи корпоративные клиенты интереснее частных

«Вымпелкому» необходимы новые корпоративные клиенты, особенно в Москве, - констатирует Брюквин. – К тому же в области фиксированной связи на массовом сегменте сложно оператором сложно наращивать доходы. Среди же корпоративных клиентов это возможно за счет понимания потребностей пользователей и возможностей предоставлять им услуги по цифровизации бизнеса, которые ранее закупались у системных интеграторов и поставщиков ПО. Например, в I квартале 2020 г. у «Эр-Телекома» маржа от услуг для корпоративных клиентов превысила маржу от частных клиентов».

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