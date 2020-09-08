Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора

Новый временный гендиректор

Людмила Куровская назначена на должность временно исполняющей обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей за надзор в сфере использования радиочастот гражданского назначения.

Ранее Людмила Куровская занимала должность главы управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью в Генеральной прокуратуре России.

На новом посту она сменила Дмитрия Локтаева, который занимал должность гендиректора ФГУП «ГРЦ» с 27 декабря 2017 г., также в статусе временно исполняющего обязанности.

Согласно данным отчета предыдущего руководителя центра, по итогам I квартала 2020 г. выручка ФГУП «ГРЦ» составила 762,7 млн руб., при этом валовый убыток составил 648,3 млн руб., убыток от продаж 1,07 млрд руб., чистый убыток – 263,7 млн руб.

Трудовая биография новой ВРИО гендиректора

Людмила Николаевна Куровская окончила Калининградский государственный университет по специальности «правоведение» в 1978 г.

Людмила Куровская назначена ВРИО гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр»

В 1978-1989 гг. работала в прокуратуре Калининградской области. С 1989 г. работала прокурором Управления по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах в прокуратуре СССР, старшим прокурором управления правового обеспечения, начальником отдела Управления методического обеспечения, замначальника управления методического обеспечения Главного следственного управления в прокуратуре РСФСР.

В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Уголовно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов». Государственный советник юстиции 3 класса (ранг генерал-майора).

Принимала участие в разработке Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности; в разработке уголовного кодекса России. Входила в рабочие группы по разработке проектов федеральных законов, в том числе, «О противодействии незаконным доходам».

Заслуженный юрист России. Почетный работник прокуратуры России. Имеет ряд научных публикаций в области уголовного права и судебной экспертной деятельности.

Чем занимается ГРЧЦ

ФГУП «Главный радиочастотный центр» сформировано в декабре 2000 г. на основании приказа Правительства России «О государственной радиочастотной службе при Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации» и распоряжения Минкомсвязи № 627-р «О создании федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» от 14 марта 2001 г.

ФГУП «ГРЦ» в Центральном федеральном округе

Ведомство входит в состав радиочастотной службы при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). ФГУП «ГРЧЦ» является экспертным центром, обеспечивающим работу радиочастотной службы в рамках закона «О связи» и постановления Правительства «О радиочастотной службе». Центр также обеспечивает сопровождение контрольно-надзорных и регуляторных функций Роскомнадзора в области связи и средств массовой информации и массовых коммуникаций.

ФГУП «ГРЧЦ» занимается мероприятиями по использованию радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств (РЭС) и/или высокочастотных устройств (ВЧУ) гражданского назначения, предоставлением экспертизы и госуслуг в этой сфере.

В частности, деятельность ФГУП «Государственный радиочастотный центр» заключается в согласовании проекта сети после получения частот. Операторы отправляют в ГРЧЦ частотно-территориальный план – то есть, списки площадок для базовых станций с подробными техническими характеристиками.

ГРЧЦ производит проверку сети на совместимость с другими передающими станциями, в том числе, армейских и правоохранительных ведомств. После прохождения экспертизы электромагнитной совместимости (ЭМС) и в некоторых случаях испытаний, оператор может получить в Роскомнадзоре разрешение на каждую базовую станцию.

ФГУП «ГРЧЦ» также координирует использование радиочастотного спектра при проведении социально-значимых мероприятий, в том числе и международного уровня (переговоры между делегациями администраций связи, форумы, выставки, спортивные мероприятия и прочее).