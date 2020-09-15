Конференция CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» состоится 17 сентября. Успейте подать заявку!

Успейте подать заявку на участие в конференции CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» 17 сентября!

Успейте подать заявку на участие в конференции CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» 17 сентября!

Регистрация по ссылке.

Рынок облачных услуг

На какие сегменты рынка пандемия оказала наибольшее влияние?

Стоит ли ждать падения спроса на облачные сервисы?

Замедление или рост: как изменится рынок облачных услуг под влиянием финансового кризиса?

Сокращение расходов в кризис как драйвер для перехода на облачные решения

Что ждет ЦОДы в период рецессии?

Технологии

Как совершенствуются сервисы для организации удаленной работы

Сервисы для дистанционного обучения: ошибки и перспективы

К чему привел опыт массового использования зарубежных сервисов

Будет ли у России собственный Zoom?

Тренды и перспективы

Cloud Only как перспективная модель построения бизнеса

Почему облака становятся неотъемлемым условием цифровизации

Готовность номер один: чему кризис научил провайдеров облачных услуг

Как меняются запросы корпоративного сектора к облачным сервисам

Подтвердили свое участие:



Михаил Градобоев, главный архитектор, «Фаберлик»;

Александр Гревцев, директор по ИТ, Корпорация «Казахмыс»;

Сергей Иванов, руководитель Центра развития и внедрения технологий продаж Стратегического блока, «Комус»;

Наталья Воеводина, операционный директор, Член Правления, Росбанк Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;

Станислав Бобрышев, менеджер по развитию ИТ, «Шенкер Руссия»;

Петр Предтеченский, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами, SberCloud;

Павел Антонов, заместитель директора департамента ИТ-инфраструктуры, Росбанк.



Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: of@cnews.ru, Ольга Февралёва.