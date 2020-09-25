Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа»

Поблажки для российского телеком-оборудования

В России планируют упростить процедуру сертификации телекоммуникационного оборудования (ТКО) отечественного происхождения (ТОРП).

Производителей ТКО, присутствующих в реестре российского оборудования Минпромторга, могут освободить от плановых проверок на производстве, а также от лабораторных испытаний в случае повторного декларирования. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий проект постановления Правительства России, подготовленный Минцифры.

По мнению чиновников ведомства, данный комплекс мер поспособствуют выводу на рынок новых продуктов и импортозамещению.

Обязательной сертификации подлежит все оборудование для мобильной и фиксированной связи, в том числе и абонентское. Сертификат обязаны иметь производители, поставщики и импортеры ТКО, напоминает газета.

Подробности об инициативе

Из опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов документа следует, что в случае его принятия при оформлении сертификата на три года компания, включенная в реестр Минпромторга, будет освобождаться от инспекционных проверок, внеплановые проверки, тем не менее, допускаются, отмечает издание. Остальным же производителям придется проходить проверку как минимум раз в год.

Минцифры хочет упростить сертификацию российского телеком-оборудования

Кроме того, для производителей ТОРП проектом постановления предусмотрена еще одна льгота – при повторном декларировании оборудования им не понадобится заново проводить ее испытания в аккредитованной лаборатории. Результатов собственных испытаний будет достаточно.

Помимо упрощения сертификации для производителей ТКО – участников реестра Минпромторга, документ также предусматривает сокращение сроков проведения обязательной сертификации для всех участников рынка с трех до двух месяцев, для сложного оборудования – с шести до максимум трех.

Мнения участников рынка

По мнению исполнительного директора ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, инициатива Минцифры вполне логична, поскольку при включении в реестр Минпромторга производители в любом случае проводят проверки.

В ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) опасаются возникновения неравных условий доступа на рынок ТКО в случае одобрения данной инициативы. Логичнее было бы избавить бизнес от необоснованной нагрузки, к примеру, производителей техники с интегрированными модулями беспроводной связи, которые вынуждены проходить испытания на соответствие требованиям средств связи для каждой модели даже в случае повторного декларирования, приводит «Коммерсант» слова главы РАТЭК Антона Гуськова .

Импортозамещение в госсекторе

В феврале 2020 г. Минпромторг предложил Правительству установить жесткие квоты на закупки отечественной продукции для каждой госкомпании, подготовив проект директивы, направленной на сокращение закупок радиоэлектроники зарубежного производства российскими государственными компаниями. Проект предполагал применение квот при переходе госкомпаний на закупки отечественной радиоэлектроники из специального реестра.

В середине мая 2020 г. Минпромторг предложил ввести запрет на госзакупки импортной радиоэлектронной продукции, подготовив проект постановления Правительства – документ под названием «Об установлении запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд». В проекте было сказано об установке запрета «на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (за исключением государств-членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению».

В июне 2020 г. Минпромторг подготовил проект поправок к постановлению Правительства о стимулировании производства радиоэлектроники, закрепляющих приоритет в госзаказах электроники за российскими производителями. Документ был направлен на согласование в ФАС, Казначейство, Минфин и Минэкономики, а реализовать изменения предложено к 2023 г. Согласно проекту, новые ограничения, в том числе, запреты покупок иностранной электроники предложено вводить по списку, составленному Минпромторгом. Его действующая редакция состояла из семи позиций, включая бытовые электроприборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, а также осветительные приборы. Представители ведомства отметили, что российские производители способны обеспечить до 100% потребности госзаказчиков, в зависимости от отрасли.

23 июня 2020 г. Госдума приняла в первом чтении поправки к законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции. Законопроекты предусматривают внесение поправок, которые дают Правительству право утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также Правительство будет устанавливать размер квоты, а положение о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.

В начале сентября 2020 г. CNews писал об инициативе российских властей отнести госкомпании и госкорпорации к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) наравне с госорганами и банками с 1 января 2021 г. Это позволит ускорить переход на отечественный софт и «железо», порядок которого определит Правительство.

