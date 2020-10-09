ОНЛАЙН-конференция CNews «Цифровой офис будущего» состоится 14 октября

14 октября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Цифровой офис будущего».

14 октября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Цифровой офис будущего».

Основные вопросы к обсуждению:

Что такое современный цифровой офис?

Какая ИТ-инфраструктура обеспечивает его работу?

Как цифровизация меняет систему управления офисом?

Как цифровые технологии сказываются на привычных бизнес-процессах?

Какие технологии объединяют офисных и удаленных сотрудников?

Как организовать работу удаленных сотрудников?

Технологии для топ-менеджмента: что необходимо руководству?

Как клиенты и партнеры будут работать с сотрудниками цифрового офиса?

Как обеспечить защиту информационных систем от угроз ИБ?

Как противостоять социальной инженерии?

Как оценить уровень цифровизации офиса?

Как оптимизировать затраты на цифровизацию офиса?

С докладами выступят:

Сергей Калегин, директор по информационным технологиям, служба доставки Boxberry;

Андрей Киселёв, директор по информационным технологиям, «Гринатом»;

Мария Войтик, руководитель проекта «Удаленный офис», Х5 Retail Group;

Лиля Мирзина, менеджер по развитию талантов и организационному развитию по стране, Coca-Cola HBC Россия;

Андрей Сулимко, руководитель направления по работе с партнерами и талантами платформы «Профессионалы 4.0», «Газпром нефть»;

Дмитрий Ермоленко, директор департамента, КСА;

Евгений Сандомирский, директор по развитию бизнеса, EPAM;

Анна Зуева, директор, «Делайт 2000»;

Андрей Шапошников, заместитель директора технического центра, «Инфосистемы Джет».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.