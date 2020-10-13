ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020

Тринадцатый CNews FORUM 2020 пройдет 10 ноября 2020 г., причем впервые - в онлайн-формате. Он соберет ИТ-лидеров, в том числе из сектора розничной торговли.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 10 ноября 2020 г. откроется в тринадцатый раз.

В заботе о здоровье читателей CNews принял решение впервые в истории провести CNews FORUM 2020 в онлайн-формате.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2020 можно уже сейчас.

Александр Попов, руководитель департамента развития фиксированного бизнеса и конвергентных решений ПАО «Вымпелком»

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Информационная безопасность», «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных» и «ИТ в торговле».

Дмитрий Селихов, директор по развитию бизнеса, «AliExpress Россия»

В секцию «Розница» к участию приглашены ИТ-директора, руководители ИКТ-направлений, ИТ-специалисты торговых компаний, а также поставщики ИТ-решений и услуг для предприятий розничной торговли

Предполагается обсудить ряд актуальных вопросов:

Как развиваются ИТ в ритейле?

Оборудование или программные сервисы: что выбрать?

Какие данные можно получить от ОФД?

Как использовать большие данные в ритейле?

Какие новые возможности автоматизации появились у небольших торговых предприятий?

Какие самые популярные облачные сервисы для ритейла?

Какие ИТ-ресурсы используют успешные интернет-магазины?

Что мешает переходу на EDI?

Как автоматизировать рутинные процессы и сколько это стоит?

Как максимально эффективно использовать видеонаблюдение в магазине?

Документооборот на блокчейне: что показали пилоты?

Где наиболее выгодно использовать роботов?

Участие в секции «Розница» в этом году уже подтвердили: руководитель департамента развития фиксированного бизнеса и конвергентных решений ПАО «Вымпелком» Александр Попов; ИТ-директор онлайн-гипермаркета, «ВсеИнструменты.ру» Вадим Кузин; руководитель интеграционной платформы, Enterprise архитектор ИТ-домена, «Леруа Мерлен» Александр Бондарик; директор по развитию бизнеса, AliExpress Россия Дмитрий Селихов; руководитель направления инновационных решений Х5 Retail Group Михаил Кучеренков; старший ИТ-директор, PepsiCo Михаил Платонов; руководитель дивизиона электронной коммерции, Metro C&C Евгений Мищенко; старший директор по цифровым технологиям, McDonald’s Андрей Байков; руководитель отдела цифровых проектов, СТД «Петрович» Татьяна Романова.

Михаил Кучеренков, руководитель направления инновационных решений Х5 Retail Group

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Андрей Байков, старший директор по цифровым технологиям McDonald’s

Кроме того, участие в CNews FORUM 2020 подтвердили: директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; директор по информационным технологиям ОМК Игорь Савцов; член правления - управляющий директор по информационным технологиям, Московская биржа Андрей Бурилов; вице-президент по информационным технологиям, УК «Сегежа Групп» Павел Вахнин; заместитель генерального директора по ИТ, «Аэрофлот» Кирилл Богданов; директор по ИТ, «Т Плюс» Александр Антонов; директор по цифровизации ТВЭЛ Евгений Гаранин; председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин; заместитель председателя правления, Московский кредитный банк Сергей Путятинский; заместитель директора департамента ИТ ВТБ Михаил Хасин; BSS Country Manager Russia Coca-Cola HBC Россия Стоян Валчев; руководитель Блока информационных технологий, «Интер РАО» Дмитрий Алтухов; старший ИТ-директор, PepsiCo Михаил Платонов; управляющий директор по данным и развитию технологий Big Data и AI в блоке «Корпоративный бизнес» ПАО Сбербанк Андрей Оберемок; ИТ-директор, МТС-Банк Максим Шадура; старший вице-президент, руководитель департамента искусственного интеллекта и анализа данных, центра компетенций BI банка «Уралсиб» Юрий Сирота; руководитель дивизиона электронной коммерции, Metro C&C Евгений Мищенко; директор по информационным технологиям, «Кораблик-Р» Артем Елизаров; директор по информационным технологиям, «Ситилинк» Эмиль Абдулнасыров; директор по электронной коммерции befree, «Мэлон Фэшн Груп» Ирина Латфуллина; начальник Управления информационных технологий ДИТСиЗИ МВД России Алексей Шапкин; директора по информационным технологиям, СДЭК Станислав Горбатовский; ИТ-директор, компания «Пэк» Владислав Сарнацкий; директор по информационным технологиям, «Траско» Михаил Рыстенко; руководитель отдела цифровых проектов, СТД «Петрович» Татьяна Романова; ИТ-директор, ABB Group Владимир Шевченко; директор по информационным технологиям, Кондитерская фабрика «Победа» Ростислав Гордиенко; ведущий архитектор данных ВТБ Сергей Федечкин.

Михаил Платонов, старший ИТ-директор PepsiCo

В 2019 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — около 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций. В ходе пленарного заседания были затронуты наиболее актуальные темы развития ИТ в России.

Зал форума по обыкновению заполняется крайне быстро ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин рассказал о стратегии цифровой трансформации компании Подписание трехстороннего соглашения «Открытой мобильной платформы», РЖД и «Отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем», о сотрудничестве в области ИТ, включая использование отечественной мобильной ОС «Аврора». ИТ-директор «Росатома» Евгений Абакумов посвятил доклад стратегии цифровизации активов госкорпорации На CNews Баттл директор по управлению изменениями «Норникеля-ОЦО» Екатерина Генкина и вице-президент по ИТ «Ингосстраха» Алексей Клепиков обсудили тему «Что движет изменениями: трудности vs комфорт» Гендиректор НТЦ ИТ «Роса» Владислава Васильева описала свое видение госсуверенитета в цифровой трансформации Директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи Василий Слышкин описал параметры экономики данных Директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин указал на аспекты цифровизации регионов Директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэка Антон Лебедев рассказал о гибком регулировании для цифровых инноваций Директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров описал фундамент корпоративной цифровизации На форуме было вручено множество наград CNews AWARDS за выдающиеся проекты и достижения Директор по информационным технологиям «Агрокомплекса» Владимир Ямщиков получил награду в номинации «ИТ в АПК. Проект года» Гендиректор ТУРБО Владимир Егоров объяснил, что такое бизнес-система для «поколения Z» Директор по взаимодействию с клиентами в Восточной Европе Rimini Street Адар Рубин указал, как диктовать свой темп для инноваций Директор департамента управления проектами «Аэрофлота» Михаил Портной принял награду за E-commerce проект года Руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация» МТС Максим Халматов рассмотрел построение концепции управления рабочим пространством Технический директор подразделения Secure Power в Schneider Electric Алексей Соловьев описал инновации для будущего Директор по развитию бизнеса в госсекторе SberCloud Шамиль Каюмов рассказал о перспективах облачного рынка Шамилю Юсупову была вручена награда в номинации «IaaS в госсекторе: проект года» Генеральный директор «Центра 2М» Евгений Мискевич расписал цифровизацию глазами пользователя Евгению Мискевичу была вручена награда в номинации «Интернет вещей: оператор года» Гендиректор RuSIEM Максим Степченков принял награду в номинации «Управление безопасностью: технология года» ВРИО ИТ-директора/директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова посвятила доклад теме микросервисов Директор по архитектуре управления развития партнерских сервисов департамента развития омниканальной платформы Газпромбанка Виталий Смык (слева) и гендиректор «Синимекса» Андрей Сыкулев приняли награду за проект года по теме «Открытые интерфейсы в банках» Член правления, директор по ИТ в Росбанке Денис Сотин описал свое видение цифровой трансформации современного банка Руководителю направления по развитию цифрового кредитования Райффайзенбанка Ивану Карпову была вручена награда за инновационное развитие цифровых каналов привлечения клиентов Замгендиректора по ИТ «Первой грузовой компании» Вадим Урьяс обрисовал цифровую экосистему железнодорожного бизнеса Вице-президент по ИТ «Ингосстраха» Алексей Клепиков получил награду в категории «Insurtech: человек года» Директор управления ИТ в «Мечеле» Валерий Дьяченко рассказал о создании единого информационного пространства на предприятии Генеральный директор «Первого ОФД» Александр Емелин получил награду в номинации «Большие данные: проект года» Директор по ИТ в «Ситилабс» Алексей Сороченков получил награду в номинации «Умный город: технология года» Руководитель направления по инновационному ИТ-развитию ОМК Людмила Трофимова описала применение цифровых инструментов для реализации стратегических целей Руководитель отдела прикладных разработок компании «Такском» Дмитрий Москальков принял награду за лучший «Онлайн-сервис в ритейле» Директор по кибербезопасности OKS Group Денис Горчаков поделился практическим опытом В холле люди заводили знакомства с роботами Около многочисленных стендов также не было пустого пространства CNews Forum собирает гостей отовсюду Новые технологии приближают будущее После пленарной части на форуме прошло пять тематических секций Виртуальная реальность — один из устойчивых трендов Все участники форума смогли принять участие в розыгрыше многочисленных призов В завершении мероприятия общение гостей переместилось в фуршетную зону Зал форума по обыкновению заполняется крайне быстро

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2019, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2020, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.