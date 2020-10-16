После публикаций CNews российским офисом Cisco занялось картельное управление ФАС

Управление по борьбе с картелями ФАС проявило интерес к обстоятельствам поставок в России на госпроектах оборудования компании Cisco, которые координирует представительство американского гиганта — ООО «Сиско солюшенз». В поле зрения антимонопольного органа попали как минимум два проблемных проекта, один из которых реализовывался по госконтракту на 473 млн руб. и вылился в уголовное дело. Интерес ФАС мог быть прямо или косвенно спровоцирован публикациями CNews.

Cisco в поле зрения ФАС

Как стало известно CNews, деятельность российского офиса американской компании Cisco — ООО «Сиско солюшенз» — стала предметом внимания Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В частности, запросы ФАС на предоставление информации «в связи с осуществлением контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации продукции Cisco» поступили в московскую компанию «СТК Развитие» и удмуртскую организацию «Ижевская строительная компания» (ИСК). Копии запросов имеются в распоряжении CNews.

Антимонопольный орган в обоих случаях интересовали лица, у которых компаниями было приобретено оборудование Cisco для конкретных поставок по господрядам, ставшим впоследствии проблемными (подробности о проектах — ниже). Также ФАС затребовало документы, касающиеся ввоза «железа» вендора в Россию, партнерских статусов компаний по отношению к Cisco и договоров с производителем или его представителями.

Оба запроса были датированы 1 октября 2020 г. и подписаны начальником Управления по борьбе с картелями ФАС Андреем Тенишевым. В ответ на обращение CNews с просьбой разъяснить ситуацию, он рассказал, что ФАС в рамках реализации своих функций и полномочий сейчас проводит сбор и анализ информации относительно реализации продукции Cisco, в том числе, при проведении госзакупок. «В настоящее время признаки, указывающие на наличие или отсутствие нарушения на рассматриваемом рынке, ФАС не установлены, — отметил он. — С учетом этого, говорить о каких-либо последствиях преждевременно».

Антикартельный регулятор заинтересовался деятельностью Cisco в России

При этом без конкретного ответа ведомства остался вопрос редакции относительно того, насколько широкий характер имеет данное разбирательство — как много проектов поставок «железа» Cisco оно сейчас затрагивает.

Российский офис Cisco от каких бы то ни было комментариев в отношении интереса к компании со стороны ФАС в разговоре с CNews отказался.

По информации CNews, в «Сиско солюшенз» какие-либо запросы из ФАС до сих пор могли не поступить. Такого же мнения придерживается управляющий партнер юридической компании BLF Partners, адвокат Тимур Курбанов, представляющий интересы «СТК Развитие». По его опыту, непосредственно к объекту разбирательства регулятор обратится в последнюю очередь (если это конечно произойдет в принципе).

Что не так с госпоставками оборудования Cisco

Напомним, первая из вышеупомянутых компаний, «СТК Развитие» в конце 2018 г. столкнулась с проблемами при исполнении господряда на поставку в «Росэнергоатом» блоков питания, серверов, кабелей, телефонов, ВКС, видеокамер, микрофонов и пр. зарубежного вендора на сумму 18,9 млн руб. (именно этим проектом ФАС и интересуется). Российский офис Cisco тогда убедил «Росэнергоатом» в том, что закупаемое госконцерном «железо», произведенное в США, легально ввезенное в Россию и правомерно проданное компании-интегратору через партнерский канал, является негарантийным, после чего госзаказчик разорвал контракт со своим поставщиком.

Освещая в июле 2019 г. эту историю, CNews выяснил, что из неотносящихся к данной поставке документов самой же российской Cisco следует, что гарантия на «железо» американского вендора возникает просто по факту легального производства товара. Тем не менее, судебные разбирательства по проблемному договору между «СТК Развитие» и «Росэнергоатомом» длятся до сих пор. Ближайшее заседание суда намечено на 27 октября 2020 г.

Гендиректор «СТК Развитие» Александр Харитонов в разговоре CNews комментировал ситуацию, в которой оказалась его компания в крайне резкой манере: «Наша организация предпримет все возможные и доступные методы в разрезе российского законодательства, чтобы не позволить американскому вендору в лице Cisco вести свою деятельность с возможными признаками коррупции на просторах государственных закупок».



Вторая упомянутая компания, ИСК прямо сейчас не может завершить проект строительства нового здания для размещения Пермского краевого суда по заключенному в начале 2018 г. госконтракту на 473,2 млн руб. (ФАС интересуется именно им). Один из разделов фронта работ связан с развертыванием локальных вычислительных сетей на основе оборудования Cisco: коммутаторов, телекоммуникационных модулей, блоков питания и кабелей. На этапе приемки, в декабре 2019 г. российский офис Cisco в диалоге с госзаказчиком признал телекоммуникационное оборудование «нелегальным», чем спровоцировал возбуждение уголовного дела. Задержаний по нему пока не было.

Разбираясь в этой истории, CNews в августе 2020 г. отмечал, что ряд фактов в ней указывает на то, что с точки зрения законодательства России техника могла пересечь государственную границу правомерно. И значит речь может идти исключительно о нарушении неких внутренних правил «Сиско солюшенз» — как и в первом из упомянутых проектов.

В свое время российский офис Cisco не ответил на вопросы CNews по поводу обоих проектов.

Интерес ФАС спровоцировали публикации CNews?

В связи с рядом обстоятельств у CNews есть основания полагать, что интерес антикартельного управления ФАС к поставкам оборудования Cisco прямо или косвенно мог быть спровоцирован материалами редакции, в которых разбирались оба вышеупомянутых проблемных проекта.

В пользу этой версии, в частности, говорит тот факт, что при всем обилии контрагентов Cisco на территории России бланки запросов ФАС в московскую и ижевскую компании имеют соседние серийные номера: один заканчивается на цифры 560, второй на 561.

Более того, в ФАС по рассеянности изначально направили в «СТК Развитие» запрос, указав в качестве идентификатора проблемного проекта номер закупки, касающейся «Ижевской строительной компании» и не имеющей никакого отношения к СТК. Недоразумение будет улажено — в ФАС признали ошибку и пообещали прислать новый запрос с корректным указанием номера закупки оборудования для «Росэнергоатома».

В «СТК Развитие» подтвердили CNews, что единственная их связь с ИСК (помимо отношений с Cisco) заключается в том, что обе компании были фигурантами одного из упомянутых материалов CNews.