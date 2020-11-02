Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем. Исследованиям и сравнению подвергся один из самых современных видов программного обеспечения для компаний — программы для управления бизнес-процессами.

Времена, когда каждый сотрудник компании знает про нее все, постепенно уходят. Сегодня бизнес компаний настолько многогранен, что вкладывать массу знаний о его устройстве всем членам команды непозволительно долго и дорого. Каждый сотрудник должен знать только «свой огород». Но и он постоянно меняется — модернизируются ИТ-системы, совершенствуется алгоритм работы, внедряются новые технологии. Где-то же должен быть детально расписан алгоритм работы каждого звена? Да — в системе управления бизнес-процессами BPM.

Рейтинг BPM-систем, составленный ИТ-маркетплейсом Market.CNews, позволит сориентироваться на рынке этого программного обеспечения, познакомиться с основными его игроками и выбрать подходящий продукт для своей компании.

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Методика составления рейтинга BPM

Сравнение BPM-систем различных поставщиков велось по семи основным критериям:

Функционал BPM-системы. Наличие именных и конкурентных лицензий. Наличие бесплатного (тестового) периода. Наличие и условия техподдержки клиентов. Наличие и условия услуг по внедрению. Широта партнерской сети. Количество готовых шаблонов и решений BPM на маркетплейсе поставщика. Наличие в свободном доступе подробной документации. Стоимость решения.

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы по всем критериям суммировались, и по полученной сумме ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

«Главный критерий рейтинга — это, конечно, функционал, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — За наличие тех или иных опций компаниям начислялось наибольшее количество баллов. Кроме того, мы учли особенности демо-периода каждого из участников рейтинга, нюансы лицензирования, тонкости техподдержки. Нашли и слабое звено многих поставщиков — закрытая документация на продукт».

Рейтинг BPM-систем, составленный ИТ-маркетплейсом Market.CNews, позволит сориентироваться на рынке программного обеспечения и выбрать подходящий продукт для своей компании

Обзор BPM-систем

Рейтинг BPM выпущен в рамках Обзора BPM-систем — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли, которые рассказали, на что следует обратить внимание при выборе BPM-системы, какие тенденции наблюдаются на рынке, с чего лучше начать внедрение.

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Результаты исследования

Лидером рейтинга BPM-систем, по версии ИТ-маркетплейса Market.CNews, стала платформа Studio Creatio от компании Террасофт (592 балла). Данное решение имеет полный функционал, включающий все необходимые модули. На рынке доступны именные и конкурентные лицензии, распространяемые по подписке (облако или on-site). Любую конфигурацию можно бесплатно протестировать в течение 14 дней.

Второе место и 565 баллов — у BPM ELMA. Данный продукт также обладает полноценным функционалом, клиентам доступны именные и конкурентные лицензии, а также облачная и коробочная версии. Помимо качественного дизайнера процессов и модуля ECM, BPM ELMA отличается одним из лучших на рынке модулей KPI. Полноценная демо-версия продукта доступна для всех желающих в течение 30 дней.

Третье место с результатом 520 баллов заняла разработка от компании K2. Данное решение также имеет полноценный функционал, поддерживает бесшовную интеграцию с ECM, CRM, ERP и другими системами. Это единственный поставщик, который дает возможность бесплатно тестировать BPM-систему на период вплоть до 3 месяцев. На рынке доступны только именные лицензии, возможна покупка как облачной, так и коробочной версии.

Таблица 1. Топ-5 CRM-систем на российском рынке

Место в рейтинге CRM-система Сумма баллов 1 Studio Creatio (Террасофт) 592 2 ELMA 565 3 K2 520 4 Битрикс24 506 5 Directum 455

Источник: Market.CNews

Некоторые выводы

Системы для управления бизнес-процессами — это очень динамичная отрасль, в которой к настоящему моменту еще не сформированы единые стандарты, но все к этому идет. Многие поставщики внедряют типовые процессы, для которых характерны типовые алгоритмы работы. И здесь следует отметить сразу два положительных момента:

Если клиент видит, что в ту или иную BPM-систему встроен тот или иной бизнес-процесс, значит, его не нужно будет проектировать с нуля и тратить на это ресурсы. Одновременно с этим одинаковые бизнес-процессы в разных компаниях постепенно будут приводиться к единому алгоритму. Фактически можно говорить о том, что компаниям не нужно будет проектировать рутинные процессы. За них это сделают поставщики BPM-систем. И сделают это не наобум, а профессионально — на основе опыта общения с десятками и сотнями своих клиентов.

По итогам рейтинга CRM-систем мы констатировали факт, что проникновение CRM в российский бизнес не превышает 20% (в количественном выражении). Проникновение BPM в разы ниже. Но понимая ценности, которые несет данный вид программного обеспечения, можно уверенно сказать, что рынок BPM в ближайшие годы будет активно расти.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой BPM в теме письма.