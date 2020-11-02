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Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы

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Одни говорят, что BPM-системы являются логичным продолжением развития отрасли CRM-систем, другие — что это отдельный вид ПО и отдельный рынок. Третьи не вступают в дискуссии и сразу переходят к внедрению. Для того, чтобы помочь всем трем категориям заказчиков, ИТ-маркетплейс Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов BPM-систем, а чуть ранее — обзор и рейтинг BPM.

С сегодняшнего дня Market.CNews предоставил возможность поиска оптимальных тарифов по решениям для управления бизнес-процессами BPM. Параметрами для поиска тарифов были выбраны следующие опции:

  • Дизайнер процессов. Это модуль, позволяющий проектировать бизнес-процессы компании, формировать их схему, указывать роли, определять ключевые этапы.
  • Модуль ECM обеспечивает возможность электронного документооборота как внутри компании, так и в рамках внешних коммуникаций.
  • Встроенная CRM-система или интеграция с ней позволяет взаимоувязать бизнес-процессы компании с реальными текущими проектами и заявками.
  • Модуль KPI отслеживает работу каждого из сотрудников, принимающих участие в том или ином бизнес-процессе и предоставляет статистику об эффективности этой работы.
  • Модуль PM обеспечивает возможность рассмотреть проекты компании как бизнес-процессы и отслеживать их реализацию на базе BPM-системы.

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ИТ-маркетплейс Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов BPM-систем. Фото: ru.depositphotos.com

У каждого поставщика своя методика определения стоимости продукта, исходя из наличия/отсутствия данных модулей и количества лицензий на них. В Market.CNews принят алгоритм расчета стоимости лицензий в зависимости от их количества по каждому из модулей. При этом учитывается стоимость именных лицензий. Данный вид лицензий позволяет работать в BPM конкретному сотруднику под конкретным логином.

В настоящий момент в маркетплейсе участвуют решения от 8 основных поставщиков BPM-систем. Стоимость лицензий по подписке начинается от ₽500 в месяц, в «коробочных» версиях — от ₽120 тыс.

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ИТ-маркетплейс Market.CNews начал свою работу 17 сентября 2019 г. Первыми услугами, представленными в проекте, стали IaaS, VPS/VDS и Dedicated. В последствии появилась возможность поиска тарифов по Colocation, ИТ-безопасности, S3-хранилищу и CRM.

С июня 2020 года публикуются независимые исследования в рамках рейтингов и обзоров. В частности, широкое внимание руководителей компаний и CIO-директоров привлекли обзор и рейтинг SLA облачных провайдеров, а также обзор и рейтинг CRM-систем.

Основная цель проекта Market.CNews предоставить руководителям ИТ-отделов компаний из сектора СМБ удобный сервис для поиска поставщиков ИТ-услуг. Одновременно с этим поставщики получают доступ к целевой аудитории к тем людям, которые нуждаются в их услугах и подбирают оптимальный тариф.

Market.CNews это идеальная площадка для общения потребителей и поставщиков. Площадка, на которой компании, которые предлагают свои услуги, имеют возможность заявить о себе, а компании, которые нуждаются в этих услугах, сделать грамотный выбор.

Запуск и развитие проекта поддержали компании КРОК, SBCloud, Террасофт, Selectel и другие.

Для участия в Market.CNews приглашаются поставщики всех указанных ИТ-услуг. Базовое участие в маркетплейсе бесплатное. По всем вопросам работы проекта просим обращаться по адресу market@cnews.ru с пометкой “MARKET” в теме письма или по телефону 8-495-500-00-36 (доб. 9-507).

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